Миланский "Интер" победил "Сассуоло" в матче восьмого тура чемпионата Италии по футболу, команды забили на двоих 7 голов. Встреча, прошедшая в городе Реджо-нель-Эмилия, завершилась со счетом 4:3 в пользу гостей.

«Интер» обыграл «Сассуоло» в матче серии А

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