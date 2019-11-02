У хозяев отличился Роберто Сориано. Таким образом, Интер сместил Ювентус с первой позиции, набрав 28 очков. Болонья, у которой 12 баллов, занимает 12-е место.

«Интер» победил «Болонью» и сместил «Ювентус» с первого места

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