Футбол

Советский спортСоветский спорт«Интер» победил «Болонью» и сместил «Ювентус» с первого места

Болонья — Интер
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион «Ренато Далль'Ара»
35′
Марцело Брозович
Данило Ларангейра
42′
Роберто Сориано
59′
72′
Роберто Гальярдини
Матиас Весино
Андреа Поли
Гари Медель
72′
73′
Роберто Гальярдини
74′
Кристиано Бираги
Антонио Кандрева
75′
Ромелу Лукаку
Роберто Сориано
Блерим Джемаили
76′
77′
Милан Шкриньяр
Маттиа Бани
81′
Никола Сансоне
Федерико Сантандер
84′
85′
Валентино Лазаро
Маттео Политано
86′
Матиас Весино
90′+1′
Ромелу Лукаку
Гари Медель
90′+4′
У хозяев отличился Роберто Сориано. Таким образом, Интер сместил Ювентус с первой позиции, набрав 28 очков. Болонья, у которой 12 баллов, занимает 12-е место.
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