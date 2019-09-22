Футбол

ЧемпионатЧемпионат«Интер» победил «Милан» и сохранил лидерство в Серии А

Милан — Интер
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион «Джузеппе Меацца»
Андреа Конти
48′
49′
Марцело Брозович
Хакан Чалханоглу
Лукас Пакета
64′
71′
Стефано Сенси
Матиас Весино
Рикардо Родригес
Тео Эрнандес
72′
76′
Лаутаро Хавьер Мартинес
Маттео Политано
78′
Ромелу Лукаку
82′
Николо Барелла
Антонио Кандрева
82′
Данило Д′Амброзио
Рафаэл Леау
Анте Ребич
83′
Анте Ребич
88′
Прозвучал финальный свисток в матче 4-го тура итальянской Серии А «Милан» — «Интер». Миланское дерби прошло на стадионе «Сан-Сиро» и завершилось победой номинальных гостей со счётом 2:0. Нерадзурри вышли вперёд в начале второго тайма, на 49-й минуте. Автором гола стал полузащитник Марсело Брозович.
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