"Интер" обыграл СПАЛ в матче 14-го тура чемпионата Италии по футболу и вышел в лидеры турнирной таблицы серии А. Встреча, прошедшая в Милане, завершилась со счетом 2:1 в пользу "Интера", в составе которого дубль оформил Лаутаро Мартинес (16-я, 41-я минуты).

«Интер» победил СПАЛ и вышел в лидеры чемпионата Италии

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