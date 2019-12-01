Футбол

РИА НовостиРИА Новости«Интер» победил СПАЛ и вышел в лидеры чемпионата Италии

Интер — СПАЛ
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион «Джузеппе Меацца»
Лаутаро Хавьер Мартинес
16′
Лаутаро Хавьер Мартинес
41′
42′
Эспето
Тиаго Чонек
50′
Маттиа Валоти
57′
Мирко Вальдифьори
Данило Д′Амброзио
59′
70′
Мирко Вальдифьори
Серджо Флоккари
Валентино Лазаро
Кристиано Бираги
75′
77′
Игор Жулио
Роберто Гальярдини
Борха Валеро
79′
Антонио Кандрева
Диего Годин
79′
80′
Тиаго Чонек
82′
Игор Жулио
Марко Янкович
90′+4′
Алессандро Мурджа
"Интер" обыграл СПАЛ в матче 14-го тура чемпионата Италии по футболу и вышел в лидеры турнирной таблицы серии А. Встреча, прошедшая в Милане, завершилась со счетом 2:1 в пользу "Интера", в составе которого дубль оформил Лаутаро Мартинес (16-я, 41-я минуты).
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