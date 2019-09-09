Футбол

Евро-футбол.руЕвро-футбол.ру«Интер» представил третью форму на сезон

Миланский «Интер» на официальном клубном сайте разместил фотографии нового резервного комплекта игровой формы, в котором команда будет выступать в нынешнем сезоне. Экипировка сделана преимущественно в черном цвете, при этом вставки выполнены в непривычном для итальянской команды желтом цвете.
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«Интер» представил комплект третьей формы. Она черно-желтая

Sport24.ru03:12

Обнародована третья форма «Интера». Фото

Спорт-Экспресс03:13

«Интер» представил третью форму на нынешний сезон. Она чёрно-жёлтая

Чемпионат03:26

«Интер» показал черно-желтый комплект формы с отсылкой к победе в Лиге чемпионов

Матч ТВ03:55

«Интер» представил третью форму. Она черная с желтыми вставками

Sports.ru03:59

«Интер» представил третью форму на сезон

Евро-футбол.ру04:01

«Интер» показал черно-желтый комплект формы с отсылкой к победе в Лиге чемпионов

Sportbox.RU03:55
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