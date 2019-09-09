Футбол
Евро-футбол.ру«Интер» представил третью форму на сезон
Миланский «Интер» на официальном клубном сайте разместил фотографии нового резервного комплекта игровой формы, в котором команда будет выступать в нынешнем сезоне. Экипировка сделана преимущественно в черном цвете, при этом вставки выполнены в непривычном для итальянской команды желтом цвете.
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Политика
«Единая Россия» побеждает на выборах в Заксобрание Севастополя
Список регионального отделения партии набрал 38,5% по итогам обработки 100% бюллетеней.
Коммерсантъ 00:31
Общество
Во Владивосток зашел самый большой в истории России круизный лайнер
Во Владивостоке пришвартовался Spectrum of the Seas — самый большой круизный лайнер, когда-либо заходивший в порты России, сообщил РИА Новости представитель морского вокзала города.
РИА Новости вчера в 22:24
Политика
Стали известны первые итоги выборов в Мосгордуму
Опубликованы первые итоги голосования в Московскую городскую думу, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 16:46
Политика
Вышинский выразил надежду, что обмен пленными сблизит Россию и Украину
Вышинский выразил надежду, что обмен пленными сблизит Россию и Украину.
ФАН 04:03
Политика
Окончательная средняя явка избирателей на выборы в РФ составила 41,2%
Окончательная средняя явка по выборам в органы государственной власти в административных центрах субъектов РФ составила 41,2%, — сообщила Элла Памфилова.
iReactor 04:33
Теннис
Медведев проиграл Надалю в финале US Open
ТАСС вчера в 21:09
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Зачарованные» вышла замуж
Свадьба 45-летней актрисы прошла в заповеднике Santa Lucia Preserve в Калифорнии.
ГЛАС.RU 02:55
Экономика
Китайские госкомпании заинтересовались долей ВТБ в En+
Две китайские промышленные группы, связанные с государством, интересуются долей ВТБ в En+, пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.
Ведомости 04:18
Политика
Паслер побеждает на выборах губернатора Оренбургской области
Известия вчера в 14:48
Политика
Путин уволил помощника Бастрыкина
Владимир Путин освободил от должности старшего помощника председателя Следственного комитета генерал-майора юстиции Игоря Комиссарова, сообщил "Коммерсант".
РИА Новости вчера в 14:15
Общество
Роскачество нашло токсины в сухих завтраках для школьников
Эксперты отобрали 18 наиболее популярных на российском рынке брендов сухих завтраков в виде шоколадных шариков стоимостью от 12 до 186 рублей за 100 граммов продукта.
Вести.Ru 01:00
Происшествия
В ДТП в Краснодарском крае погибли пять человек
В результате ДТП погибли все, кто находился в машинах - пять человек.
Российская газета вчера в 19:10
Экономика
В Минфине раскрыли детали проекта новой системы пенсионных накоплений
В Министерстве финансов сообщили детали законопроекта о новой системе добровольных пенсионных накоплений, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Газета.Ru 06 сентября в 15:14
Политика
Биатлонист Антон Шипулин лидирует на выборах в Госдуму на Урале
Российская газета вчера в 12:56
Транспорт
Платунинговый путь: караваны беспилотных фур запустят по России
Межведомственная рабочая группа «Автонет» намерена запустить в России платунинг — движение беспилотного каравана грузовиков по федеральным трассам страны.
Известия вчера в 17:02
Политика
Французская газета Le Figaro назвала Киев российской столицей
Французская газета Le Figaro назвала Киев российской столицей. Об этом стали массово писать средства массовой информации Украины.
Газета.Ru 02:14
Происшествия
Жительницу Камчатки подозревают в убийстве двоих детей
По версии следствия, утром 27-летняя местная жительница пришла к бухте Крашенинникова и утопила вблизи берега двоих детей, одному из которых было 1,5 месяца, второму — пять лет.
REGNUM 01:14
Политика
Путин поздравил Ким Чен Ына с 71-й годовщиной создания Северной Кореи
Президент России Владимир Путин поздравил лидера КНДР по случаю 71-й годовщины образования Северной Кореи.
ФАН вчера в 21:40
Авто
Беспилотники «Яндекса» проехали 1 млн км
Ведомости 03:00
Происшествия
В Шереметьево у самолета загорелся двигатель перед взлетом
В московском аэропорту Шереметьево двигатель самолета загорелся прямо перед вылетом.
Известия вчера в 12:35
Экономика
Определены российские регионы с худшей ситуацией на рынке труда
Регионами с наилучшей ситуацией на рынке труда стали Москва и Санкт-Петербург (более 90 баллов по индексу рынка труда), тройку замыкает Московская область (81,3 балла).
Lenta.ru 02:55
Армия и оружие
Зариф призвал «агрессоров и оккупантов» как можно скорее покинуть Афганистан
"С нашей точки зрения, агрессоры и оккупанты должны признать свое поражение и как можно скорее покинуть Афганистан", - цитирует Зарифа агентство Tasnim.
ТАСС вчера в 13:20
Политика
На выборах главы Петербурга лидирует Беглов
Газета.Ru 03:08
Происшествия
Пассажир рейса из Еревана в Москву сообщил о бомбе
Пассажир рейса из Еревана в Москву при посадке сообщил о бомбе в своей ручной клади, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 03:01
Политика
Турчак заявил о «жахнувшей всех» на выборах «Единой России»
Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак не постеснялся в выражениях, комментируя результаты единого дня голосования.
Фонтанка.Ру вчера в 17:41
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о начале Второй мировой
РИА Новости вчера в 20:21
Происшествия
Памфилова заявила, что была готова накормить напавшего на нее человека
РИА Новости вчера в 15:25
Наука
Ученые изучили свитки Мертвого моря с пророчествами о Христе
Evo-rus.com 04:31
Общество
Загадочное существо с клыками и клювом свалилось с неба
Венди Грей (Wendy Gray) и Энди Вээр (Andy Vere) заметили «похожее на змею существо с клыками и клювом, упавшее с неба», на своем заднем дворе в четверг, 5 сентября.
Lenta.ru вчера в 19:02
Кино
Меньшов высказался о реформе российского оскаровского комитета
Глава Российского оскаровского комитета режиссер Владимир Меньшов в беседе с ТАСС высказался о реформировании организации.
Газета.Ru 04:17