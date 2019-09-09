Футбол
Евро-футбол.ру«Интер» представил третью форму на сезон
Миланский «Интер» на официальном клубном сайте разместил фотографии нового резервного комплекта игровой формы, в котором команда будет выступать в нынешнем сезоне. Экипировка сделана преимущественно в черном цвете, при этом вставки выполнены в непривычном для итальянской команды желтом цвете.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 6984 источника, обновлено в 06:10, Вашингтон
Экономика
Китай увеличил импорт мяса птицы из России
Единый банк 05:27
Происшествия
Из-за шторма в Крыму утонули шесть человек
Из-за сильного шторма в Черном море в районе Южного берега Крыма в воскресенье, 8 сентября, погибли шесть человек.
Коммерсантъ вчера в 13:35
Политика
Паслер побеждает на выборах губернатора Оренбургской области
Известия вчера в 14:48
Политика
Google и Facebook ответили на обвинения во вмешательстве в выборы
Google и Facebook ответили на обвинения Роскомнадзора о распространении политической рекламы во время выборов депутатов Мосгордумы 8 сентября.
Ведомости 04:55
Политика
Нидерланды требуют от России выдать свидетеля по делу MH17
Прокуратура Нидерландов выдвинула России требование о выдаче бывшего начальника бригады ПВО самопровозглашенной ДНР Владимира Цемаха, вызволенного из украинской тюрьмы благодаря обмену удерживаемыми лицами, пишет издание Algemeen Dagblad.
Ruposters.ru вчера в 04:34
Политика
Помощник Зеленского рассказал о тональности разговоров с Путиным
Помощник президента Украины Андрей Ермак рассказал, как проходят телефонные беседы между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.
РИА Новости 05:55
Политика
Кандидаты от оппозиции займут 20 из 45 депутатских мест в Мосгордуме
По данным обработки 99,47% протоколов участковых избирательных комиссий в состав Мосгордумы седьмого созыва проходят 20 кандидатов, выдвинутых и поддержанных оппозиционными парламентскими партиями.
Интерфакс 00:16
Политика
Президент Франции приедет в Москву на празднование 75-летия Победы
Президент Франции Эммануэль Макрон посетит в мае 2020 года Москву для участия в мероприятиях в честь 75-летия Победы.
Дождь 06:00
Политика
Вице-губернатор Кубани Алексей Копайгородский стал врио мэра Сочи
Алексей Копайгородский, до текущего момента занимавший должность вице-губернатора Краснодарского края по вопросам внутренней политики, назначен первым заместителем главы Сочи и приступил к исполнению обязанностей мэра города-курорта.
Коммерсантъ 05:54
Гаджеты
Honor V30 станет первым смартфоном бренда на процессоре Kirin 990 5G
Бренд Honor, принадлежащий китайскому телекоммуникационному гиганту Huawei, опубликовал тизер-изображение, говорящее о подготовке смартфона V30, который будет предлагаться на некоторых рынках под именем Vera 30.
3DNews 05:38
Происшествия
Пассажир умер на борту самолета, летевшего из Владивостока в Москву
Из-за ухудшения состояния пассажира самолет утром в понедельник был вынужден сесть в международном аэропорту Стригино в Нижнем Новгороде, сообщила ТАСС старший помощник Приволжского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ и общественностью Майя Иванова.
ТАСС 05:03
Шоу-бизнес
«Спасибо за крылья»: беременная Костенко призналась в любви мужу
На днях же Настя публично призналась мужу в любви, поблагодарив его за «крылья за ее спиной».
Телепрограмма 04:19
Политика
МИД Украины выразил протест из-за выборов в Крыму
МИД Украины выразил решительный протест из-за проведения местных выборов в Крыму и Севастополе, которые Киев считает временно оккупированными территориями.
Коммерсантъ вчера в 07:31
Политика
Памфилова: в ходе избирательной кампании возбуждены 11 уголовных дел
В ходе избирательной компании были возбуждены 11 уголовных дел, заявила глава ЦИК Элла Пафмилова.
Московский Комсомолец 04:58
Политика
ЦИК Татарстана подвел итоги выборов в Госсовет РТ
Реальное время 04:57
Шоу-бизнес
Собчак ответила на вопрос о второй беременности
Телеведущая Ксения Собчак опровергла слухи о беременности.
Lenta.ru 04:02
Наука
Математики нашли границы языков Арнольда
Ранее в других работах было установлено существование так называемых языков Арнольда — геометрических областей фазового захвата, в которых число вращения динамической системы на торе, описывающей параметры джозефсоновских контактов, неизменно.
Индикатор вчера в 04:53
Футбол
«Интер» намерен зимой приобрести Милинковича-Савича и Кьезу
Советский спорт 05:58
Политика
Биатлонист Антон Шипулин избран в Государственную думу
Вести.Ru вчера в 20:17
Политика
В Польше призвали наладить отношения с Россией
Глава МИДа Польши Яцек Чапутович ранее отмечал, что перелом в отношениях с Москвой невозможен из-за ее политики, однако Германия, Франция и другие важные европейские страны ведут диалог с Москвой, даже если в чем-то не согласны с ней, пишет журналист.
Известия 07 сентября в 21:24
Общество
Роскачество обнаружило опасный токсин в сухих завтраках для школьников
Эксперты Роскачества подтвердили опасения потребителей о том, что в сухих завтраках действительно содержится много сахара и соли.
REGNUM 04:00
Авто
Тюнер Posaidon увеличил мощность Mercedes-AMG GT R
Фирма Posaidon предлагает установить тот же пакет обновления и для менее мощных моделей AMG GT, GTS и GTC, поскольку все они оснащены одним и тем же двигателем.
ГЛАС.RU 03:32
Авто
Lada Vesta Cross заметили в новом голубом цвете
Седан LADA Vesta Cross, официальная цветовая гамма которого состоит из десяти цветов, могла пополниться новым цветом.
Автоновости дня 04:09
Политика
Болтон оценил обмен заключенными между Украиной и Россией
Советник президента США Дональд Трамп по национальной безопасности Джон Болтон высказался по поводу произошедшего обмена заключенными между Россией и Украиной.
Газета.Ru вчера в 23:36
Армия и оружие
Генконструктор ОДК сообщил о двигателях для ВМФ взамен украинских
Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) создала линейку отечественных двигателей для кораблей Военно-морского флота (ВМФ) на замену поставлявшимся с Украины, сообщил заместитель генерального директора — генеральный конструктор ОДК Юрий Шмотин в интервью «РИА Новости».
РБК 04:33
Происшествия
В Тюмени ищут убийцу 16-летней девушки
Уралинформбюро 05:07