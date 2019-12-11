Миланский «Интер» потерпел домашнее поражение от «Барселоны» (1:2) в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Счет в матче был открыт на 23-й минуте.

«Интер» проиграл «Барсе» и не вышел в плей-офф Лиги чемпионов

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