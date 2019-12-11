Лига чемпионов

LiveSport.ruLiveSport.ru«Интер» проиграл «Барсе» и не вышел в плей-офф Лиги чемпионов

Интер — Барселона
1 – 2
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, сегодня
Стадион «Джузеппе Меацца»
23′
Карлес Перес
35′
Клеман Лангле
Ромелу Лукаку
44′
Борха Валеро
45′+1′
49′
Хуниор Фирпо
62′
Антуан Гризманн
Луис Суарес
63′
Иван Ракитич
Френки Де Йонг
Кристиано Бираги
Валентино Лазаро
69′
Данило Д′Амброзио
Маттео Политано
75′
Борха Валеро
Сабастьяно Эспозито
77′
85′
Карлес Перес
Анссумане Фати
86′
Анссумане Фати
Стефан де Врей
88′
Диего Годин
90′+2′
Миланский «Интер» потерпел домашнее поражение от «Барселоны» (1:2) в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Счет в матче был открыт на 23-й минуте.
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