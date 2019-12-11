Лига чемпионов
LiveSport.ru«Интер» проиграл «Барсе» и не вышел в плей-офф Лиги чемпионов
|23′
Карлес Перес
|35′
Клеман Лангле
Ромелу Лукаку
|44′
Борха Валеро
|45′+1′
|49′
Хуниор Фирпо
|62′
Антуан Гризманн
Луис Суарес
|63′
Иван Ракитич
Френки Де Йонг
Кристиано Бираги
Валентино Лазаро
|69′
Данило Д′Амброзио
Маттео Политано
|75′
Борха Валеро
Сабастьяно Эспозито
|77′
|85′
Карлес Перес
Анссумане Фати
|86′
Анссумане Фати
Стефан де Врей
|88′
Диего Годин
|90′+2′
|36%
|Владение мячом
|64%
|79%
|Процент точных передач
|84%
|5
|Удары в сторону ворот
|6
|7
|Удары в створ ворот
|5
|3
|Сейвы вратарём
|6
|5
|Офсайды
|1
|4
|Угловые
|3
|26
|Отборы
|12
|13
|Фолы
|11
|3
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Интер
Расстановка 3‑5‑2
1
Ханданович
2
Годин
6
де Врей
37
Шкриньяр
16
Политано
8
Весино
77
Брозович
30
Эспозито
19
Лазаро
9
Лукаку
10
Мартинес
13
Нето
6
Тодибо
23
Умтити
15
Лангле
16
Ваге
22
Видаль
21
Де Йонг
19
Аленья
24
Фирпо
9
Суарес
31
Фати
Барселона
Расстановка 3‑5‑2
Миланский «Интер» потерпел домашнее поражение от «Барселоны» (1:2) в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Счет в матче был открыт на 23-й минуте.
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