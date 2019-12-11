Миланский «Интер» потерпел домашнее поражение от «Барселоны» (1:2) в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Счет в матче был открыт на 23-й минуте.

«Интер» проиграл «Барсе» и не вышел в плей-офф Лиги чемпионов

Интернет Бесплатный антивирус заподозрили в слежке По сообщения портала «anti-malware», специалисты заподозрили производителя защитной платформы в сборе данных.

Общество Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков На 84-м году жизни умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков, сообщил "Интерфаксу" источник в его окружении.

Экономика Цены на авиабилеты в России продолжат расти в 2020 году Российские авиакомпании в 2020 году будут вынуждены поднимать цены на авиабилеты ввиду увеличения расходов, передают 10 декабря «Известия» со ссылкой на Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта.

Политика Президент Бразилии назвал отродьем Грету Тунберг Бразильский лидер Жаир Болсонару считает, что шведская экоактивистка Грета Тунберг отродье, которое получает излишне много внимания со стороны журналистов, передает Globo.

Общество Путин поручит продумать защиту вкладов в кредитных кооперативах Политик на встрече с региональными омбудсменами пообещал поручить ЦБ продумать вопрос о страховании вкладов в подобных учреждениях.

Футбол Тренер «Атлетико» Симеоне: «Локомотив» всегда закрывается в игре Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне накануне встречи шестого тура группового этапа Лиги чемпионов с московским "Локомотивом" признался, что его команду ждет сложный соперник.

Экономика Силуанов прокомментировал суд по делу о долге Украины перед Россией Решение британского Верховного суда о суверенном долге Украины перед Россией может быть вынесено к середине 2020 года, рассказал первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов.

Спорт Путин раскритиковал решение WADA об отстранении России Владимир Путин отреагировал на решение Всемирного антидопингового агентства об отстранении сборной России от крупных международных соревнований.