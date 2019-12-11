10 декабря в Милане (Италия) на стадионе «Джузеппе Меацца» между коллективами «Интер» и «Барселона» был разыгран матч 6-го тура группы F Лиги чемпионов 2019/20. Игра завершилась со счетом 1:2 в пользу «сине-гранатовых».

Фати принес «Барселоне» победу в Лиге чемпионов над «Интером»

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