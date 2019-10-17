Футбол

Газета.RuГазета.RuИтальянский клуб заинтересован в приобретении Дзюбы

Миланский "Интер" заинтересован в приобретении нападающего петербургского "Зенита" и сборной России Артема Дзюбы, передает Il Giornale. По информации издания, клуб испытывает проблемы из-за травм форвардов.
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«Интер» рассматривает вариант с подписанием Дзюбы в январе

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Принятые Госдумой и подписанные президентом России поправки к Налоговому кодексу допускают взимание с российского бизнеса дополнительных налогов на сотни миллиардов или триллионы рублей.
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