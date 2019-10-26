Футбол
LiveSport.ru«Интер» сыграл вничью с «Пармой»
Николо Барелла
|13′
Антонио Кандрева
|23′
|26′
Янн Карамо
|30′
Жервиньо
Антонио Кандрева
|44′
Ромелу Лукаку
|51′
Диего Годин
Стефан де Врей
|66′
|66′
Риккардо Гальоло
Джузеппе Пеццелла
|71′
Янн Карамо
Маттиа Спрокати
Лаутаро Хавьер Мартинес
Сабастьяно Эспозито
|73′
Сабастьяно Эспозито
|81′
Роберто Гальярдини
Маттео Политано
|84′
|84′
Жервиньо
Антонио Барилла
|89′
Луиджи Сепе
|90′
Маттео Дармиан
|67%
|Владение мячом
|33%
|85%
|Процент точных передач
|71%
|8
|Удары в сторону ворот
|6
|6
|Удары в створ ворот
|5
|3
|Сейвы вратарём
|4
|–
|Офсайды
|–
|11
|Угловые
|4
|9
|Отборы
|11
|8
|Фолы
|10
|3
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Интер
Расстановка 3‑5‑2
1
Ханданович
37
Шкриньяр
6
де Врей
95
Бастони
87
Кандрева
16
Политано
77
Брозович
23
Барелла
34
Бираги
9
Лукаку
30
Эспозито
1
Сепе
36
Дармиан
2
Якопони
3
Дермаку
97
Пеццелла
33
Куцка
21
Скоццарелла
10
Эрнани
44
Кулусевски
93
Спрокати
17
Барилла
Парма
Расстановка 4‑3‑3
Миланский «Интер» на своем поле сыграл вничью с «Пармой» (2:2) в матче 9-го тура итальянской Серии А. В составе миланцем голы на счету полузащитника Антонио Кандрева (23-я минута) и нападающего Ромелу Лукаку (51). За «Парму» забили Янн Карамо (26) и Жервиньо (30).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 09:31, Ашберн
Происшествия
ФСБ предотвратила массовое убийство в колледже под Москвой
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали 18-летнего студента подмосковного аграрного колледжа, который, по предварительным данным, готовил массовое убийство в учебном заведении.
Lenta.ru 06:25
Шоу-бизнес
Рудова и Самбурская: Малахов предлагал податься в эскорт
Как сообщила российская актриса и певица Настасья Самбурская изданию Gazeta.ru, Малахов и ей предлагал познакомиться с богатыми мужчинами, с таким предложением он звонил ей два раза.
Мойка78 вчера в 14:40
Политика
Депутат Рады усомнилась в бессмертии Зеленского
Народный депутат от партии бывшего украинского лидера партии "Европейская солидарность" София Федина раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского после того, как тот поспорил с добровольцем в Золотом в Донбассе.
Газета.Ru 07:32
Культура
Новый клип Александра Реввы набрал 4 миллиона просмотров за два дня
23 октября на просторах YouTube появился новый трек Артура Пирожкова. Исполнитель выпустил клип на песню «Она решила сдаться».
OvideO.ru вчера в 14:45
Кино
Новый фильм с Джоли за 10 дней собрал в России более миллиарда
Российская газета 08:04
Общество
Президент Кубы приехал в Санкт-Петербург
RT на русском 08:11
Шоу-бизнес
Алла Пугачева порадовала поклонников стильной прической
Под фото в комментариях многие написали, что Пугачева с этой прической стала похожа на свою дочь Кристину Орбакайте.
Kleo.ru 05:37
Фигурное катание
Тутберидзе поздравила Трусову с победой на Skate Canada
Тренер Этери Тутберидзе поздравила свою подопечную Александру Трусову с победой на этапе Гран-при в Канаде.
RT на русском 05:38
Шоу-бизнес
Продюсер «Бурановских бабушек» назвала причину смерти солистки
Экономика сегодня вчера в 16:29
Политика
Зеленский заявил, что готов искать взаимопонимание с жителями Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности искать взаимопонимание с жителями Донбасса.
Аргументы и Факты вчера в 13:47
Общество
Украинцу вынесли приговор за ношение футболки с гербом СССР
Житель Кривого Рога был приговорен к году ограничения свободы за ношение футболки с гербом СССР, сообщает РИА Новости.
BFM.ru 06:40
Экономика
Медведев навел порядок в экономике: сколько россиян могут купить чиновники
Самый богатый наш государственный деятель, Валерий Пономарев, сенатор от Камчатского края, за прошлый год заработал 2,4 млрд руб. Депутат Госдумы от "Единой России" Григорий Аникеев — 2,3 миллиарда.
Московский Комсомолец 09:10
Происшествия
В Донецке взорвали вышку сотовой связи
RT на русском 07:22
Здоровье
Грецкие орехи могут наносить вред здоровью человека
Медик напомнил, что этот продукт — высококалорийный и очень жирный, поэтому влияет на увеличение веса.
Телеканал 360° 25 октября в 08:41
Гаджеты
«Связной» предлагает поменять домашние телефоны на смартфоны
Магазин «Связной» запустил акцию под названием «Кладбище домашних телефонов», в рамках которой клиенты могут обменять стационарный домашний телефон на скидку на покупку нового смартфона, пишет OAnews.
Ореанда-Новости вчера в 11:21
Шоу-бизнес
Памятник Караченцову открыли на Троекуровском кладбище в Москве
Памятник актеру Николаю Караченцову открыли на Троекуровском кладбище в Москве.
ФАН 08:47
Армия и оружие
Опубликован план захвата Калининградской области Польшей и США
Потенциальный военный конфликт между Россией и странами НАТО в Прибалтике приведет в первую очередь к потере Калининградской области.
Lenta.ru вчера в 17:02
Происшествия
Школьник жестоко расправился со своей матерью в Петербурге
В Санкт-Петербурге 12-летний школьник совершил жестокое убийство своей матери. Об этом сообщает 78.ru, ссылаясь на источник.
Газета.Ru 02:43
Происшествия
Задержаны двое подозреваемых по делу о 39 трупах в грузовике в Англии
Британская полиция задержала двоих подозреваемых в рамках расследования гибели 39 человек, тела которых были обнаружены в грузовике на территории индустриального парка в городе Грейс на юго-востоке Англии.
RT на русском 25 октября в 07:43
Шоу-бизнес
Певец Стас Пьеха рассказал о пережитом инфаркте
Певец Стас Пьеха в эфире программы "Секрет на миллион" на телеканале НТВ рассказал, что в возрасте 34 лет попал в больницу с инфарктом.
РИА Новости 08:53
Шоу-бизнес
Участник «Голоса» объяснил свое поведение на проекте
Причину своего «оскорбительного» поведения рассказал участник шоу «Голос» в своем Instagram 26 октября.
Красная весна вчера в 08:03
Политика
Эрдогана разозлил Париж и огорчил Тегеран
Президент России Владимир Путин провёл в Сочи 6-часовую встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
REGNUM 07:28
Здоровье
Главные признаки алкоголизма назвал нарколог
Разницу между алкоголиком и здоровым человеком объяснил психиатр-нарколог Михаил Зобин, сообщает profile.ru.
Live24 вчера в 04:18
Шоу-бизнес
Тимати улетел на Мальдивы от недавно родившей Решетовой
Знаменитый российский исполнитель, участник лейбла Black Star Тимати спустя несколько дней после рождения своего сына, матерью которого стала модель Анастасия Решетова, улетел кататься на серфинге на Мальдивы.
ФАН 08:10
Игры
Компания Ubisoft перенесла релизы сразу трех игр
Под ударом Rainbow Six Quarantine, Watch Dogs Legion и Gods & Monsters Согласно отчету, опубликованному компанией Ubisoft, у издателя произошли серьезные изменения касательно планов по выпуску игр.
Srnsk 24 октября в 18:10
Здоровье
Главный кардиолог Минздрава предостерег россиян от заблуждений
Главный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов посоветовал россиянам уделять больше внимания кровеносным сосудам.
Петрозаводск говорит 24 октября в 10:48
Происшествия
Россиянка повредила пятимесячному сыну глаза после ссоры с мужем
Жительница села Таштып в Хакасии повредила пятимесячному сыну оба глаза после того, как поссорилась с мужем.
Lenta.ru 08:09