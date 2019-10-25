Футбол
LiveSport.ru«Интер» сыграл вничью с «Пармой»
Николо Барелла
|13′
Антонио Кандрева
|23′
|26′
Янн Карамо
|30′
Жервиньо
Антонио Кандрева
|44′
Ромелу Лукаку
|51′
Диего Годин
Стефан де Врей
|66′
|66′
Риккардо Гальоло
Джузеппе Пеццелла
|71′
Янн Карамо
Маттиа Спрокати
Лаутаро Хавьер Мартинес
Сабастьяно Эспозито
|73′
Сабастьяно Эспозито
|81′
Роберто Гальярдини
Маттео Политано
|84′
|84′
Жервиньо
Антонио Барилла
|89′
Луиджи Сепе
|90′
Маттео Дармиан
|67%
|Владение мячом
|33%
|85%
|Процент точных передач
|71%
|8
|Удары в сторону ворот
|6
|6
|Удары в створ ворот
|5
|3
|Сейвы вратарём
|4
|–
|Офсайды
|–
|11
|Угловые
|4
|9
|Отборы
|11
|8
|Фолы
|10
|3
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Интер
Расстановка 3‑5‑2
1
Ханданович
37
Шкриньяр
6
де Врей
95
Бастони
87
Кандрева
16
Политано
77
Брозович
23
Барелла
34
Бираги
9
Лукаку
30
Эспозито
1
Сепе
36
Дармиан
2
Якопони
3
Дермаку
97
Пеццелла
33
Куцка
21
Скоццарелла
10
Эрнани
44
Кулусевски
93
Спрокати
17
Барилла
Парма
Расстановка 4‑3‑3
Миланский «Интер» на своем поле сыграл вничью с «Пармой» (2:2) в матче 9-го тура итальянской Серии А. В составе миланцем голы на счету полузащитника Антонио Кандрева (23-я минута) и нападающего Ромелу Лукаку (51). За «Парму» забили Янн Карамо (26) и Жервиньо (30).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 21:27, Ашберн
Авто
Обзор зимних шин сезона 19/20. Что купить?
110km.ru 23 октября в 21:25
Политика
«Двойник» Зеленского задал вопрос президенту Украины
РИА Новости 20:17
Шоу-бизнес
Малахов оправдался перед Серябкиной за скандальный эфир
В интернете разгорается скандал после выхода шоу «Прямой эфир» Андрея Малахова, очередной выпуск которого был посвящен эскорту.
Телепрограмма 20:34
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену Оксану Тарасову
Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену Оксану Тарасову. Экс-супруга опубликовала скриншот страницы с сайта Мосгорсуда.
Актуальные Новости 00:53
Единоборства
Демиан Майя победил Бена Аскрена удушающим приемом
Через несколько секунд Майя забрал спину соперника и провел удушающий прием, в результате которого Аскрен потерял сознание.
Allboxing.ru 10:58
Общество
«Мисс Украина» резко высказалась о патриотизме после поста про Крым
Паша разместила в инстаграме публикацию, в которой отмечалось, что "Мисс Украина" не стала излагать государственную позицию по Крыму.
РИА Новости 08:06
Общество
Европа переходит на зимнее время
Перевод часов на зимнее время пройдет почти во всех странах Европы в ночь с субботы, 26 октября, на воскресенье.
Газета.Ru 17:49
Фигурное катание
Александра Трусова с двумя мировыми рекордами выиграла Гран-при Канады
Напомним, что первый этап Гран-при "Скейт Америка" выиграла Анна Щербакова, став первой фигуристкой исполнившей в произвольной программе два четверных лутца.
Российская газета 18:20
Футбол
Запасной игрок дотронулся до мяча и привёз пенальти
По ходу матча хозяева выигрывали со счётом 1:0, но полузащитник «Хольштайна» Михаэль Эбервайн, который остался в запасе, решил вмешаться в игру, остановив мяч после неточного удара футболиста «Бохума».
Metaratings 04:46
Армия и оружие
Системы С-300 впервые поступили на вооружение базы РФ в Таджикистане
В Таджикистан доставлен первый дивизионный комплект зенитно-ракетных систем С-300ПС, который впервые поступил на вооружение 201-й российской военной базы, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа РФ.
Российская газета 09:41
Культура
Алла Пугачёва: «теперь я живу совсем другой новой жизнью»
Певица Алла Пугачёва заявила СМИ, что теперь она живет совсем другой жизнью, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com 16:33
Происшествия
Жителя Подмосковья задержали по подозрению в убийстве родителей
В подмосковном Воскресенске по подозрению в убийстве собственных родителей задержали 25-летнего молодого человека, он признал вину.
Известия 17:55
Армия и оружие
Опубликован план захвата Калининградской области Польшей и США
Потенциальный военный конфликт между Россией и странами НАТО в Прибалтике приведет к потере первой Калининградской области.
Lenta.ru 17:02
Армия и оружие
Первые российско-египетские учения войск ПВО начались в Египте
Российская газета 20:37
Происшествия
Дедовщина, возможно, привела к бойне в воинской части в Забайкалье
ЧП в воинской части посёлка Горный Забайкальского края некоторые бывшие военные связывают со старшим лейтенантом Данилом Пьянковым.
Эхо Москвы 03:00
Происшествия
Пять человек погибли в результате ДТП в Алтайском крае
В результате столкновения двух микроавтобусов на трассе в Алтайском крае погибли пять человек, ещё пятеро получили травмы.
RT на русском 00:15
Космос
Пролетевший вблизи от Земли астероид показали на видео
Опубликовано видео пролета астероида (162082) 1998 HL1 на расстоянии 6,21 миллиона километров от Земли.
ТК Звезда 11:45
Политика
Глава МВД Украины выступил в защиту «Азова»
«Позорная информационная кампания о якобы распространения нацистской идеологии среди личного состава отдельного отряда специального назначения "Азов" воинской части 3057 Восточного оперативно-территориального объединения НГУ является преднамеренным попыткой дискредитировать подразделение "Азов"», — приводит его слова пресс-служба МВД Украины.
Rambler News Service вчера в 03:43
Футбол
Бывший игрок «Ахмата» Жаба может перейти в «Спартак»
Летом 2017 года Жаба перешел в «Ахмат», а спустя год он перешел в ПАОК. За трансфер игрока греческий клуб заплатил 5 миллионов евро.
Vprognoze.ru 06:52
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента
Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков считали, что регулятор на заседании в пятницу снизит ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 6,5% годовых.
РИА Новости вчера в 06:55
Игры
Состоялся релиз The Outer Worlds
Оценка игры на Metacritic – 86 из 100, критики называют The Outer Worlds одной из лучших игр студии Obsidian.
Cyber.sports.ru вчера в 03:30
Экономика
Кремль рассказал о переговорах с Белоруссией о кредите в $600 млн
Россия ведет переговоры с Белоруссией по кредиту в $600 млн, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 08:06
Политика
Зеленский объяснил спор с военными в Донбассе
Lenta.ru 15:26
Культура
Телеигра «Слабое звено» возвращается в эфир
StarHit.ru 08:00
Армия и оружие
Президент ЦАР ответил на вопрос о российской военной базе
Центральноафриканская Республика продолжает рассматривать вопрос о создании в стране российской военной базы.
РБК вчера в 04:28
Авто
УАЗ вспомнил о необычном кемпере УАЗ-452
На сей раз внимания удостоился автодом Adventure Camper, построенный итальянской фирмой Schieppati на базе УАЗ-452 «Буханка».
Автоновости дня 10:37
Футбол
Игроки «Ахмата» и «Арсенала» устроили массовую драку во время матча
Футболисты молодежных команд грозненского "Ахмата" и тульского "арсенала" устроили потасовку во время матча 14-го тура молодежноо первенства России.
Газета.Ru 11:36
Общество
В Чечне объяснились за скандал с пытками людей племянником Кадырова
В Чеченской Республике прокомментировали новостной сюжет о пытках граждан, которым их подвергал бывший мэр Грозного, племянник Рамзана Кадырова Ислам Кадыров.
Lenta.ru 01:52
Общество
Миллион человек вышли на митинг в столице Чили
Миллион человек вышли на митинг в Сантьяго, чтобы выразить недовольство политикой властей Чили. Об этом сообщила мэр столицы Карла Рубилар.
Рифей-Пермь 01:56
Здоровье
Wired (США): беседа о сексе, которой у вас не было с родителями (Wired Magazine)
Есть в Италии одна исследовательская группа, она состоит из отца и дочери, и недавно они сделали публикацию о том, что женский оргазм — это миф, потому, что точки G не существует.
ИноСМИ 17:01