Футбол

LiveSport.ruLiveSport.ru«Интер» сыграл вничью с «Пармой»

Интер — Парма
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат Италии, вчера
Стадион «Джузеппе Меацца»
Николо Барелла
13′
Антонио Кандрева
23′
26′
Янн Карамо
30′
Жервиньо
Антонио Кандрева
44′
Ромелу Лукаку
51′
Диего Годин
Стефан де Врей
66′
66′
Риккардо Гальоло
Джузеппе Пеццелла
71′
Янн Карамо
Маттиа Спрокати
Лаутаро Хавьер Мартинес
Сабастьяно Эспозито
73′
Сабастьяно Эспозито
81′
Роберто Гальярдини
Маттео Политано
84′
84′
Жервиньо
Антонио Барилла
89′
Луиджи Сепе
90′
Маттео Дармиан
Миланский «Интер» на своем поле сыграл вничью с «Пармой» (2:2) в матче 9-го тура итальянской Серии А. В составе миланцем голы на счету полузащитника Антонио Кандрева (23-я минута) и нападающего Ромелу Лукаку (51). За «Парму» забили Янн Карамо (26) и Жервиньо (30).
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