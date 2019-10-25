Миланский «Интер» на своем поле сыграл вничью с «Пармой» (2:2) в матче 9-го тура итальянской Серии А. В составе миланцем голы на счету полузащитника Антонио Кандрева (23-я минута) и нападающего Ромелу Лукаку (51). За «Парму» забили Янн Карамо (26) и Жервиньо (30).

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