Миланский «Интер» переиграл «Милан» 21 сентября в матче четвертого тура чемпионата Италии по футболу. Счет в матче на 50-й минуте открыл полузащитник «Интера» Марсело Брозович. Второй гол «Интер» забил уже в концовке матча — отличился нападающий Ромелу Лукаку.

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