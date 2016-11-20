Футбол

Красная веснаКрасная весна«Интер» уверенно переиграл «Милан» в миланском дерби

Милан — Интер
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат Италии, вчера
Стадион «Джузеппе Меацца»
Андреа Конти
48′
49′
Марцело Брозович
Хакан Чалханоглу
Лукас Пакета
64′
71′
Стефано Сенси
Матиас Весино
Рикардо Родригес
Тео Эрнандес
72′
76′
Лаутаро Хавьер Мартинес
Маттео Политано
78′
Ромелу Лукаку
82′
Николо Барелла
Антонио Кандрева
82′
Данило Д′Амброзио
Рафаэл Леау
Анте Ребич
83′
Анте Ребич
88′
Миланский «Интер» переиграл «Милан» 21 сентября в матче четвертого тура чемпионата Италии по футболу. Счет в матче на 50-й минуте открыл полузащитник «Интера» Марсело Брозович. Второй гол «Интер» забил уже в концовке матча — отличился нападающий Ромелу Лукаку.
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