Футбол
Красная весна«Интер» уверенно переиграл «Милан» в миланском дерби
Андреа Конти
|48′
|49′
Марцело Брозович
Хакан Чалханоглу
Лукас Пакета
|64′
|71′
Стефано Сенси
Матиас Весино
Рикардо Родригес
Тео Эрнандес
|72′
|76′
Лаутаро Хавьер Мартинес
Маттео Политано
|78′
Ромелу Лукаку
|82′
Николо Барелла
Антонио Кандрева
|82′
Данило Д′Амброзио
Рафаэл Леау
Анте Ребич
|83′
Анте Ребич
|88′
|51%
|Владение мячом
|49%
|87%
|Процент точных передач
|85%
|5
|Удары в сторону ворот
|6
|1
|Удары в створ ворот
|9
|7
|Сейвы вратарём
|1
|1
|Офсайды
|5
|2
|Угловые
|6
|8
|Отборы
|12
|14
|Фолы
|22
|2
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Милан
Расстановка 4‑3‑3
99
Доннарумма
12
Конти
22
Мусаккьо
13
Романьоли
19
Эрнандес
79
Кессиэ
20
Биглия
39
Пакета
8
Сусо
9
Пионтек
18
Ребич
1
Ханданович
2
Годин
6
де Врей
37
Шкриньяр
33
Д′Амброзио
87
Кандрева
77
Брозович
8
Весино
18
Асамоа
16
Политано
9
Лукаку
Интер
Расстановка 3‑5‑2
Миланский «Интер» переиграл «Милан» 21 сентября в матче четвертого тура чемпионата Италии по футболу. Счет в матче на 50-й минуте открыл полузащитник «Интера» Марсело Брозович. Второй гол «Интер» забил уже в концовке матча — отличился нападающий Ромелу Лукаку.
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