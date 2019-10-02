Игра проходит на домашнем стадионе «Барселоны» «Камп Ноу». Как сообщает Football Italia, Мартинес стал первым игроком «Интера», забившим гол на этой арене с 1970 года. В 2018 году «Интер» также играл с «Барселоной» на групповой стадии ЛЧ и проиграл в гостях со счетом 0:2.

«Интер» впервые за 49 лет забил гол на домашнем стадионе «Барселоны»

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