Футбол
Sport24.ru«Интер» вступил в борьбу с «Манчестер Юнайтед» за Эриксена
Ожидается, что «МЮ» вновь попробует заполучить Эриксена в зимнее трансферное окно. Однако через полгода манкунианцы могут столкнуться с серьезной конкуренцией со стороны «Интера», утверждают СМИ. «Тоттенхэм» приобрел Эриксена у «Аякса» в 2013 году за 13,5 миллиона евро.
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Политика
Украинский эксперт предупредил об угрозе блэкаута
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РИА Новости вчера в 22:28
Происшествия
Суд приговорил к пяти годам блогера Синицу за твит о детях силовиков
Пресненский суд Москвы признал блогера Владислава Синицу виновным в экстремизме за запись в Twitter, где он угрожал детям сотрудников Росгвардии, сообщает «МБХ медиа».
Ведомости вчера в 03:43
Общество
Половина женщин в России оказались безработными
За прошлый год в России были трудоустроены лишь 53,2% женщин, свидетельствует свежая статистика Росстата.
Газета.Ru 01:39
Транспорт
Беспилотные грузовики могут запустить между Москвой и Петербургом
Компания «Национальные телематические системы» (НТС) может запустить в 2021—2022 году беспилотные промышленные грузоперевозки на трассе М-11 между Москвой и Петербургом, сообщает ТАСС.
78.ru 02:55
Общество
ЦБ предупредил о новом способе хищения денег
Замглавы департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев сообщил в интервью "Известиям" о новом способе кражи денег.
РИА Новости 01:46
Экономика
Орешкин: МЭР хочет в разы снизить стоимость банкротства физлиц
Минэкономразвития РФ предлагает в несколько раз снизить стоимость процедуры банкротства физлиц, сообщил глава ведомства Максим Орешкин.
Российская газета 03:52
Авто
Mercedes-Benz анонсировал новый электорар EQ на тизере
Компания Mercedes-Benz, подогревая интерес публики к своим новинкам на автосалоне во Франкфурте, показала тизер модели электрокара EQ.
Letnews.ru 03:27
Политика
Иран разрешил семи членам экипажа британского танкера покинуть страну
Власти Ирана разрешили семерым членам экипажа задержанного британского танкера Stena Impero покинуть страну, сообщает 4 сентября РИА Новости со ссылкой на пресс-атташе посольства РФ в Тегеране Андрея Ганенко.
REGNUM 04:33
Политика
Джонсон пригрозил досрочными выборами из-за тупика с Brexit
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подтвердил, что считает проведение внеочередных выборов единственным способом разрешения ситуации вокруг Brexit в случае, если его коллеги по парламенту проголосуют за отсрочку, предложение о проведении выборов будет внесено в среду.
РИА Новости вчера в 17:34
Происшествия
Найдены тела пилотов взорвавшегося Су-25
Поисковая группа нашла тела пилотов учебного штурмовика Су-25, разбившегося в Ставропольском крае.
Lenta.ru 02:04
Политика
В Москве призвали дать ответ на заявление Болгарии о Советской армии
В заявлении МИД говорится, что щиты Советской армии принесли народам Центральной и Восточной Европы полувековые репрессии.
Lenta.ru 04:26
Общество
В Москве трансгендер женился в СИЗО
Замглавы Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева проинформировала о свадьбе находящегося в женском СИЗО трансгендера и его избранницы.
Газета.Ru вчера в 10:47
Футбол
«Локомотив» опубликовал стоимость билетов на матчи Лиги чемпионов
Московский футбольный клуб "Локомотив" на своем официальном сайте опубликовал стоимость билетов на домашние матчи команды на групповом этапе Лиги чемпионов.
РИА Новости 04:10
Общество
Мурманск занял 33 место в рейтинге самых безопасных городов России
Би-порт вчера в 09:01
Происшествия
В Татарстане задержали мать найденного в пакете у магазина ребенка
Полицейские в Татарстане задержали мать младенца, найденного в полиэтиленовом пакете возле одного из магазинов.
Известия 05:11
Политика
Трамп «поздравил» Польшу с годовщиной начала Второй мировой войны
Неучастие президента США Дональда Трампа в мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны, которые прошли в Варшаве, завершились окончательным конфузом - теперь его бурно обсуждают все американские СМИ.
Российская газета 02:14
Политика
Тимошенко не явилась в Верховную Раду из-за горя в семье
Газета.Ru вчера в 07:59
Экономика
Орешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю
Максим Орешкин в интервью Business FM на Восточном экономическом форуме допустил переход на четырехдневную рабочую неделю, но назвал необходимые для этого условия.
BFM.ru 03:22
Политика
Путин и индийский премьер Моди прибыли на судоверфь «Звезда»
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыли на судостроительный комплекс "Звезда" в городе Большой Камень в Приморье.
РИА Новости 01:03
Происшествия
Осужденные за пытки полицейские продолжают работать в Бурятии
Двое полицейских из Бурятии, осужденные за пытки задержанных туалетным ершиком, продолжают работать в органах внутренних дел.
Znak.com 00:28
Космос
Европейский спутник увернулся от столкновения с аппаратом Илона Маска
Европейскому спутнику Aeolus пришлось отклониться, чтобы избежать столкновения с аппаратом орбитальной группировки Starlink, запуском которого занималась компания Илона Маска SpaceX.
РЕН ТВ 02 сентября в 11:43
Хоккей
Главный тренер «Коламбуса» об уходе Панарина и Бобровского: «Я в бешенстве»
Главный наставник хоккейного клуба НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла дал свой комментарий по поводу ухода из команды российских игроков — голкипера Сергея Бобровского и форварда Артемия Панарина.
REGNUM 03:58
Авто
Показан рамный внедорожник Nissan Terra
Компания Nissan провела рестайлинг нового рамного внедорожника Terra.
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Политика
СК заочно предъявил обвинение нападавшему на посольство России в Киеве
Российские следователи заочно предъявили обвинение еще одному гражданину Украины в нападении на посольство РФ в Киеве в 2016 году, сообщила журналистам в среду официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
РИА Новости 03:26
Наука
В Китае создали гель, который восстанавливает зубы без пломб
Ученые пояснили, что хотя эмаль - это твердый материал, слюна и жевательные процессы ее изнашивают, поэтому образуются пустоты, которые заполняют пломбами.
Медпульс 02 сентября в 16:05
Экономика
Греф посетил Иркутскую область после критики Путиным Сбербанка
Президент Сбербанка Герман Греф прибыл в Иркутскую область, пострадавшую от наводнения, сообщает пресс-служба банка.
Ведомости вчера в 07:05
Происшествия
В Москве у курьера попытались украсть кроссовки за 300 тысяч рублей
Брызнув в лицо из газового баллончика, мужчина вырвал пакет с дорогими кроссовками известного модного бренда, стоимость которых составляет 300 тысяч рублей.
Российская газета 04:31