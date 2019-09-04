Футбол
Sport24.ru«Интер» вступил в борьбу с «Манчестер Юнайтед» за Эриксена
Ожидается, что «МЮ» вновь попробует заполучить Эриксена в зимнее трансферное окно. Однако через полгода манкунианцы могут столкнуться с серьезной конкуренцией со стороны «Интера», утверждают СМИ. «Тоттенхэм» приобрел Эриксена у «Аякса» в 2013 году за 13,5 миллиона евро.
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Немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle отказалась участвовать в работе комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России.
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Полиция подозревает бывшего футболиста в распространении детской порнографии.
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В Воронеже аварийно сел пассажирский самолет из-за проблем с шасси
Пассажирский самолет, выполнявший рейс из Воронежа в Санкт-Петербург, благополучно приземлился в аэропорту вылета после проблем с одной из стоек шасси, пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
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Число жертв урагана «Дориан» на Багамах выросло до семи человек
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Российское посольство осудило слова Джонсона о Второй мировой войне
Посольство России в Великобритании осудило слова британского премьер-министра Бориса Джонсона, сравнившего действия СССР в восточных районах Польши в начале Второй мировой войны с гитлеровской агрессией.
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Как сообщили журналистам в пресс-службе мэрии Омска, девочка была доставлена в больницу, у нее выявлен ушиб мягких тканей головы.
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Минприроды назвало российские города с самым загрязненным воздухом
Минприроды обнародовало перечень городов с наиболее загрязненным воздухом.
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В Сети появилось фото интерьера обновленного внедорожника Lada 4x4
В Сети появилось фото интерьера обновленного российского внедорожника Lada 4x4. Речь идет об очередном рестайлинге модели.
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Осенью кабмин может разрешить отделениям многофункциональных центров (МФЦ) собирать биометрические данные россиян для удаленного пользования госуслугами.
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Греф посетил Иркутскую область после критики Путиным Сбербанка
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Церемония прощания с актрисой театра и кино Зинаидой Славиной состоится в пятницу, 6 сентября, в театре «Содружество актеров Таганки».
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В сети опубликовали фото с места крушения штурмовика Су-25УБ Воздушно-космических сил РФ в Ставропольском крае.
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В Горловке детский сад попал под обстрел ВСУ, заявили в ДНР
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Источники назвали возможную дату обмена пленными между РФ и Украиной
Обмен пленными между Россией и Украиной может произойти 7 сентября.
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Спасший пассажиров пилот Дамир Юсупов возвращается к полётам
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Украина погасила долги перед МВФ за 2014 год
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