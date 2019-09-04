Футбол

Sport24.ruSport24.ru«Интер» вступил в борьбу с «Манчестер Юнайтед» за Эриксена

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Ожидается, что «МЮ» вновь попробует заполучить Эриксена в зимнее трансферное окно. Однако через полгода манкунианцы могут столкнуться с серьезной конкуренцией со стороны «Интера», утверждают СМИ. «Тоттенхэм» приобрел Эриксена у «Аякса» в 2013 году за 13,5 миллиона евро.
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«Интер» вступил в борьбу с «Манчестер Юнайтед» за Эриксена

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