«Интер» обыграл СПАЛ в матче 14-го тура чемпионата Италии. Встреча проходила в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца» и завершилась со счётом 2:1. Победу нерадзурри принёс дубль Лаутаро Мартинеса. Результативные передачи аргентинцу отдавали Марсело Брозович и Антонио Кандрева.

«Интер» обыграл СПАЛ и вышел в лидеры Серии А

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