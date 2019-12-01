Футбол

ЧемпионатЧемпионат«Интер» обыграл СПАЛ и вышел в лидеры Серии А

Интер — СПАЛ
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион «Джузеппе Меацца»
Лаутаро Хавьер Мартинес
16′
Лаутаро Хавьер Мартинес
41′
42′
Эспето
Тиаго Чонек
50′
Маттиа Валоти
57′
Мирко Вальдифьори
Данило Д′Амброзио
59′
70′
Мирко Вальдифьори
Серджо Флоккари
Валентино Лазаро
Кристиано Бираги
75′
77′
Игор Жулио
Роберто Гальярдини
Борха Валеро
79′
Антонио Кандрева
Диего Годин
79′
80′
Тиаго Чонек
82′
Игор Жулио
Марко Янкович
90′+4′
Алессандро Мурджа
«Интер» обыграл СПАЛ в матче 14-го тура чемпионата Италии. Встреча проходила в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца» и завершилась со счётом 2:1. Победу нерадзурри принёс дубль Лаутаро Мартинеса. Результативные передачи аргентинцу отдавали Марсело Брозович и Антонио Кандрева.
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