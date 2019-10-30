Миланский «Интер» одержал победу над «Брешией» в матче 10-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счётом 2:1. В составе «Интера» голы забили нападающие Лаутаро Мартинес и Ромелу Лукаку.

«Интер» вышел на первое место в Серии А, обыграв «Брешию»

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