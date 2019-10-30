Футбол
REGNUM«Интер» вышел на первое место в Серии А, обыграв «Брешию»
Миланский «Интер» одержал победу над «Брешией» в матче 10-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счётом 2:1. В составе «Интера» голы забили нападающие Лаутаро Мартинес и Ромелу Лукаку.
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Автоматически обработаны 7072 источника, обновлено в 09:28, Вашингтон
Здоровье
11 тысяч кузбассовцев заболели ОРВИ за неделю
В течение минувшей недели к медикам с острыми респираторными вирусными инфекциями обратились 11,34 тысяч жителей Кузбасса.
Avoka.do вчера в 21:59
Происшествия
Подросток устроил стрельбу в московской школе
Школьник в столичном районе Войковский принес на занятия травматический пистолет и совершил выстрел в здании, передает РИА "Новости" со ссылкой на главное управление МВД России по Москве.
Газета.Ru 07:22
Общество
Верховный суд объяснил гарантии закона об амнистии капиталов
Декларации, поданные по закону об амнистии капитала, не могут являться основанием для возбуждения уголовных дел или доказательствами по делу.
Известия 06:16
Общество
Дания разрешила строительство «Северного потока-2»
Датское энергетическое агентство разрешило компании Nord Stream 2 AG вести строительство газопровода "Северный поток-2" на датском континентальном шельфе.
Вести.Ru 09:05
Политика
МИД Турции осудил решение Конгресса США о признании геноцида армян
Глава министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу прокомментировал решение Конгресса США о признании геноцида армян в Османской империи.
Газета.Ru вчера в 20:56
Армия и оружие
Трампа обвинили в чрезмерной болтливости по делу аль-Багдади
Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли признался, что не понимает, откуда у Трампа информация о поведении аль-Багдади, который, по словам президента, «кричал и плакал, попав в руки военных США».
Ридус вчера в 18:24
Технологии
Aliexpress и TMall раскрыли скидки к распродаже 11 ноября
Любители видеоигр могут присмотреть для себя игровую приставку Xbox One S на 1 ТБ, за который 11 ноября будут просить 18 900 рублей вместо 23 990, которые за консоль просят сегодня.
Ferra 28 октября в 14:53
Экономика
Эксперты предупредили о дефиците продуктов из-за роста экспорта
"Дисбаланс между низкими темпами роста производства и высокими темпами роста экспорта и импортозамещения может привести к невыполнению заданий госпрограммы", – говорится в докладе.
Газета.Ru 06:44
Политика
Зеленский попросил называть жителей Крыма «украинцами»
Президент Владимир Зеленский призвал не называть всех жителей Донбасса «сепарами» и попросил чаще вспоминать, что жители Крыма являются «гражданами Украины».
Взгляд.ру 08:21
Происшествия
Названы причины расстрела солдат сослуживцем в Забайкалье
Комиссия пришла к выводу, что у солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, который расстрелял сослуживцев, был личный конфликт с одним из офицеров, находившихся в составе караула.
Lenta.ru вчера в 16:05
Политика
Венгрия наложила вето на декларацию НАТО по Украине
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что представители Будапешта наложили вето на совместную декларацию послов стран — членов НАТО по Украине.
RT на русском 07:58
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с пожарной машиной в Томске возросло до 16
В Томске число пострадавших в результате столкновения пожарной машины, автобуса и легкового автомобиля, по уточнённым данным, возросло до 16.
RT на русском 08:09
Футбол
«Динамо» Киев — «Шахтер» Донецк: кто пройдет в следующий раунд?
«Шахтер» не проигрывает в последних семи матчах – в прогнозе мы оценили способность «Динамо» прервать эту серию 30 октября.
Все про Спорт ру вчера в 12:06
Общество
Дело о домогательствах против Кевина Спейси закрыли
Московский Комсомолец 08:51
Армия и оружие
Колесные Т-72: «Хаммеры» загримировали под российские танки в США
Национальная гвардия США заключила соглашение с голливудской компанией, специализирующейся на спецэффектах.
Российская газета 05:24
Хоккей
Свечников забил исторический гол в НХЛ
Лакросс-гол или «мичиганский гол» оформил россиянин Андрей Свечников в сегодняшнем матче против «Калгари» (2:1). При негативном для своей команды счете за 11 минут до финальной сирены 19-летний форвард отважился на дерзость, которую не могли себе позволить даже признанные мастодонты лиги.
Sport-place 03:16
Общество
Акционеры «Совхоза имени Ленина» отсудили у Грудинина миллиард рублей
Lenta.ru вчера в 08:25
Шоу-бизнес
Собчак обвинила Асмус в провале программы о фильме «Текст»
Телеведущая Ксения Собчак обвинила актрису Кристину Асмус в низких рейтингах последнего выпуска своей передачи, который был посвящен фильму «Текст».
Культуромания 28 октября в 05:35
Политика
Путин прибыл в Будапешт для переговоров с премьером Венгрии
Президент РФ Владимир Путин в среду прибыл в Будапешт, где состоятся его переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
ТАСС 09:12
Происшествия
СК возбудил дело по факту убийства 214 детей в Ейске в 1942 году
Рассекреченные ФСБ России архивные материалы, посвященные жесточайшему массовому убийству, совершенному нацистами в октябре 1942 года в Ейском детском доме, стали основой для возбуждения Следственным комитетом России уголовного дела по статье 357 Уголовного кодекса РФ "геноцид".
Российская газета 07:28
Общество
МГУ объяснил претензии к двум студенткам журфака
Две студентки четвертого курса журфака МГУ Марина Ким и Фариза Дударова, пожаловавшиеся ранее на угрозы отчисления со стороны руководства факультета, приглашены на заседание комиссии по студенческим делам в связи с выявленным фактом подделки документов.
РБК 08:14
Здоровье
Врач объяснил, в каком случае черный хлеб вреднее белого
Российская газета 00:24
Хоккей
Малкин объяснил, зачем ему американское гражданство
Звезда мирового хоккея Евгений Малкин признал, что у него действительно есть американский паспорт.
РЕН ТВ вчера в 06:49
Происшествия
Актриса Лидия Вележева устроила дебош в самолете
Пассажирка авиалайнера, который должен был вылететь из московского Шереметьево в Тель-Авив устроила дебош на его борту.
Российская газета 08:02
Шоу-бизнес
Лейбл Максима Фадеева расторг контракты со всеми артистами
Музыкант Максим Фадеев сообщил о расторжении его продюсерским центром MALFA контрактов со всеми артистами лейбла.
Известия 06:50
Армия и оружие
РЛС «Подсолнух» развернули на Дальнем Востоке и Балтике
Российская газета 03:01
Происшествия
СК возбудил дело по факту избиения девочки в детсаду Ярославля
RT на русском 09:13
Политика
Посольство Израиля в России приостановило работу
Посольство Израиля в Москве временно прекратило работу, сообщается на странице диппредставительства на фейсбуке.
РИА Новости 04:29
Политика
Украинский министр предложил ограничить россиян во владении СМИ
26 октября в интервью украинскому «Радио Свобода» министр заявил, что его ведомство разработает специальное законодательство, в котором будет прописано понятие «манипуляция в СМИ».
РБК 07:42