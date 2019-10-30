Футбол

REGNUMREGNUM«Интер» вышел на первое место в Серии А, обыграв «Брешию»

В настоящее время «Интер» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Италии, на счету команды 25 очков. Нерадзурри на два очка опережают «Ювентус», у которого матч в запасе.
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Гол Лукаку принес «Интеру» победу над «Брешией»

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«Интер» победил «Брешию» и вышел на первое место в таблице чемпионата Италии

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РИА Новостивчера в 18:20
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Необычную находку обнаружили члены экипажа тральщика Балтийского флота "Александр Обухов" во время учений по поиску мин. Это затонувший объект, предположительно, подводная лодка.
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В Астраханской области на 124-м году жизни умерла старейшая жительница России Танзиля Бисембеева.
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Защитник «Рубина» Фомин выписан из больницы

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Осужден экс-глава курганского УФСИН, чей дом строили заключенные

Курганский городской суд признал виновным бывшего начальника регионального УФСИН России Ильгиза Ильясова в ряде коррупционных преступлений и приговорил его к 5 годам и 6 месяцам колонии общего режима.
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Трагедия случилась в минувшую пятницу в войсковой части в Забайкалье.
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Следственный комитет возбудил дело о геноциде по факту убийства в 1942 году воспитанников ейского детского дома.
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Украинский журналист сравнил жителей Донбасса с животными

Львовский журналист и бывший телеведущий канала ZIK Остап Дроздов призвал лишить украинского гражданства жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик, а также сравнил их с животными.
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Бельгийский футболист конголезского происхождения, нападающий итальянского клуба «Интернационале» и сборной Бельгии. Участник чемпионата мира 2014 года в Бразилии и чемпионата Европы 2016 года во Франции. Бронзовый призёр чемпионата мира 2018 года в России. Лучший бомбардир в истории сборной Бельгии.
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