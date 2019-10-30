Футбол
REGNUM«Интер» вышел на первое место в Серии А, обыграв «Брешию»
В настоящее время «Интер» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Италии, на счету команды 25 очков. Нерадзурри на два очка опережают «Ювентус», у которого матч в запасе.
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Экономика
Россиянам грозит голод из-за экспорта продуктов, считают специалисты
Российские экономисты заявили, что выполнить поставленные Министерством сельского хозяйства задачи по экспорту можно лишь за счет снижения потребления продуктов самими россиянами.
Происшествия
В смерти погибшей в Турции девочки обвинили ее мать
Мать 12-летней девочки, утонувшей в бассейне в Бодруме, Турция, обвинили в смерти ребенка, сообщает РЕН со ссылкой на отца девочки Андрея Лейкуциса.
Здоровье
В России рак чаще всего выявляют у людей старше 60 лет
В 2008 году рак выявлялся у мужчин в возрасте 63,8 года, а у женщин — 63,3. Как отмечает заведующий отделением химиотерапии Санкт-Петербургского клинического научно-практического центра специализированных видов медицинской помощи Фёдор Моисеенко, возникновение онкологии у людей из старшей возрастной группы связано с биологическими особенностями тела.
Общество
Росстат назвал регионы с самыми плохими дорогами
Росстат обнародовал данные о качестве дорог в России, которые показывают, в каких регионах они больше всего отвечают нормативным требованиям регионального или межмуниципального значения на конец 2018 года.
Происшествия
СК просит заочно арестовать сбежавшего из России участника протестов
Следственный комитет РФ просит заочно арестовать участника акции 27 июля в Москве Айдара Губайдулина, передаёт 29 октября ТАСС со ссылкой на на информацию адвоката Максима Пашкова.
Политика
Турция вызвала посла США из-за резолюции о признании геноцида армян
Посол Соединённых Штатов в Анкаре Дэвид Саттерфилд вызван в Министерство иностранных дел Турции в связи с принятием в палате представителей конгресса США резолюции о признании геноцида армян.
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова объяснила причину ухода из «Уральских пельменей»
Недавно стало известно об уходе звезды "Уральских пельменей" Юлии Михалковой из юмористического шоу.
Армия и оружие
РЛС «Подсолнух» развернули на Дальнем Востоке и Балтике
Путешествия
Новый налог на проживание туристов в отелях готовятся ввести в Турции
Новый налог готовятся ввести в Турции, платить его обяжут все объекты размещения, включая отели на популярных у россиян курортах.
Общество
«Магнит» превратит свои гипермаркеты в «суперсторы»
В суперсторы "Магнит" переделает "большие коробки" в городах площадью 2,5-3 тыс. кв. м (то есть магазины "Семейный плюс").
Экономика
Минэкономразвития предложило новый подход к учету бедности в России
Проверка по налогам и страховым взносам Из документа следует, что с 2020 года Росстат ежегодно будет верифицировать свои данные об уровне бедности информацией о доходах населения, которой располагают Федеральная налоговая служба (ФНС) и Пенсионный фонд России (ПФР).
Шоу-бизнес
Папарацци застигли Монику Беллуччи без макияжа
Папарацци изловчились сфотографировать 55-летнюю актрису без макияжа, с неуложенными волосами и в мешковатом костюме, пишет «СтарХит».
Происшествия
Число жертв паводков в Иркутской области выросло до 26
Человек, считавшийся пропавшим без вести после паводков в Иркутской области, найден мертвым, рассказали в региональной прокуратуре.
Общество
Преподаватель ВШЭ оправдался за слова об убогом русском языке
Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов попытался объяснить свои слова об «убогом и клоачном» русском языке.
Армия и оружие
Испытания новейшей российской ядерной ракеты стартуют в начале года
Общество
В Астраханской области умерла старейшая жительница планеты
Бисембеева родилась в 1896 году в царской России, была старшей из восьми детей.
Политика
New York Times: стенограмму Трампа и Зеленского отредактировали
Газета New York Times со ссылкой на свои источники сообщает, что чиновник Белого дома Александр Виндман во время дачи показаний в Конгрессе якобы заявил, что в опубликованная стенограмма разговора президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского не полная.
Армия и оружие
Казахстан договорился о военном сотрудничестве с Турцией
Депутаты мажилиса парламента Казахстана ратифицировали соглашение о долгосрочном военном сотрудничестве страны с Турцией.
Политика
Посольство Израиля в России приостановило работу
Посольство Израиля в Москве временно прекратило работу, сообщается на странице диппредставительства в фейсбуке.
Армия и оружие
Главком ВМФ: Россия строит военные корабли, не имеющие аналогов в мире
Российские судостроительные заводы ведут строительство ряда новых военных кораблей, в том числе не имеющих аналогов в мире.
Технологии
Aliexpress и TMall раскрыли скидки к распродаже 11 ноября
Любители видеоигр могут присмотреть для себя игровую приставку Xbox One S на 1 ТБ, за который 11 ноября будут просить 18 900 рублей вместо 23 990, которые за консоль просят сегодня.
Происшествия
В Таиланде нашли тело пропавшей миллионерши
В полицию обратился брат исчезнувшей женщины. И вот тело Вонни нашли - в ее собственном холодильнике.
Хоккей
Свечников забил исторический гол в НХЛ
Лакросс-гол или «мичиганский гол» оформил россиянин Андрей Свечников в сегодняшнем матче против «Калгари» (2:1). При негативном для своей команды счете за 11 минут до финальной сирены 19-летний форвард отважился на дерзость, которую не могли себе позволить даже признанные мастодонты лиги.
Шоу-бизнес
Обманутая Лолита требует признать брак с неверным мужем фиктивным
Лолита Милявская, которая давно не общается с мужем, тренером по сквошу, Дмитрием Ивановым, настаивает на том, чтобы их брак был признан фиктивным.
Шоу-бизнес
Мать Анастасии Заворотнюк теряет слух из-за стресса
В Инстаграме семья Заворотнюк опровергла сведения об ухудшении состояния Насти.
Общество
Group-IB обнаружила утечку 1,3 млн данных с банковских карт
Компания Group-IB, специализирующаяся на предотвращении и расследовании киберпреступлений, обнаружила утечку базы данных владельцев 1,3 млн кредитных и дебетовых карт, в основном принадлежащих клиентам индийских банков.
Футбол
«Первая мысль: лишь бы Роналду не сделал из меня клоуна»: парень из Челнов сдержал Криша
Владислав Игнатьев о секрете Семина, Миранчуках и челнинских хулиганах 32-летний Владислав Игнатьев начинал карьеру в Челнах — два года отыграл за КАМАЗ.