В настоящее время «Интер» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Италии, на счету команды 25 очков. Нерадзурри на два очка опережают «Ювентус», у которого матч в запасе.

«Интер» вышел на первое место в Серии А, обыграв «Брешию»

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Происшествия СК просит заочно арестовать сбежавшего из России участника протестов Следственный комитет РФ просит заочно арестовать участника акции 27 июля в Москве Айдара Губайдулина, передаёт 29 октября ТАСС со ссылкой на на информацию адвоката Максима Пашкова.

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Технологии Aliexpress и TMall раскрыли скидки к распродаже 11 ноября Любители видеоигр могут присмотреть для себя игровую приставку Xbox One S на 1 ТБ, за который 11 ноября будут просить 18 900 рублей вместо 23 990, которые за консоль просят сегодня.

Происшествия В Таиланде нашли тело пропавшей миллионерши В полицию обратился брат исчезнувшей женщины. И вот тело Вонни нашли - в ее собственном холодильнике.

Хоккей Свечников забил исторический гол в НХЛ Лакросс-гол или «мичиганский гол» оформил россиянин Андрей Свечников в сегодняшнем матче против «Калгари» (2:1). При негативном для своей команды счете за 11 минут до финальной сирены 19-летний форвард отважился на дерзость, которую не могли себе позволить даже признанные мастодонты лиги.