Футбол

REGNUMREGNUM«Интер» вышел на первое место в Серии А, обыграв «Брешию»

В настоящее время «Интер» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Италии, на счету команды 25 очков. Нерадзурри на два очка опережают «Ювентус», у которого матч в запасе.
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Гол Лукаку принес «Интеру» победу над «Брешией»

Спорт-Экспрессвчера в 17:54

«Интер» обыграл «Брешию» и вышел на 1-е место в Серии А

Чемпионатвчера в 17:54

«Брешия» – «Интер»: прогноз и ставка на матч Серии А

ODDS.ru28 октября в 17:37

«Интер» победил «Брешию» и вышел на первое место в таблице чемпионата Италии

Sport24.ruвчера в 17:55

«Интер» обыграл клуб «Брешиа» и возглавил серию А

Матч ТВвчера в 17:54

«Интер» обыграл клуб «Брешиа» и возглавил серию А

Sportbox.RUвчера в 17:54

«Интер» одержал победу над «Брешией» и вышел в лидеры серии А

Советский спортвчера в 17:55
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Автоматически обработано 7070 источников, обновлено в 04:49, Ашберн
Экономика

Россиянам грозит голод из-за экспорта продуктов, считают специалисты

Российские экономисты заявили, что выполнить поставленные Министерством сельского хозяйства задачи по экспорту можно лишь за счет снижения потребления продуктов самими россиянами.
Газета.Ru 02:00
Происшествия

В смерти погибшей в Турции девочки обвинили ее мать

Мать 12-летней девочки, утонувшей в бассейне в Бодруме, Турция, обвинили в смерти ребенка, сообщает РЕН со ссылкой на отца девочки Андрея Лейкуциса.
Газета.Ru 28 октября в 11:03
Здоровье

В России рак чаще всего выявляют у людей старше 60 лет

В 2008 году рак выявлялся у мужчин в возрасте 63,8 года, а у женщин — 63,3. Как отмечает заведующий отделением химиотерапии Санкт-Петербургского клинического научно-практического центра специализированных видов медицинской помощи Фёдор Моисеенко, возникновение онкологии у людей из старшей возрастной группы связано с биологическими особенностями тела.
Live24 28 октября в 00:57
Общество

Росстат назвал регионы с самыми плохими дорогами

Росстат обнародовал данные о качестве дорог в России, которые показывают, в каких регионах они больше всего отвечают нормативным требованиям регионального или межмуниципального значения на конец 2018 года.
РБК 01:28
Происшествия

СК просит заочно арестовать сбежавшего из России участника протестов

Следственный комитет РФ просит заочно арестовать участника акции 27 июля в Москве Айдара Губайдулина, передаёт 29 октября ТАСС со ссылкой на на информацию адвоката Максима Пашкова.
REGNUM вчера в 08:55
Политика

Турция вызвала посла США из-за резолюции о признании геноцида армян

Посол Соединённых Штатов в Анкаре Дэвид Саттерфилд вызван в Министерство иностранных дел Турции в связи с принятием в палате представителей конгресса США резолюции о признании геноцида армян.
RT на русском 03:29
Шоу-бизнес

Юлия Михалкова объяснила причину ухода из «Уральских пельменей»

Недавно стало известно об уходе звезды "Уральских пельменей" Юлии Михалковой из юмористического шоу.
Дни.ру 03:47
Армия и оружие

РЛС «Подсолнух» развернули на Дальнем Востоке и Балтике

Российская газета 03:01
Путешествия

Новый налог на проживание туристов в отелях готовятся ввести в Турции

Новый налог готовятся ввести в Турции, платить его обяжут все объекты размещения, включая отели на популярных у россиян курортах.
ФАН 28 октября в 11:57
Общество

«Магнит» превратит свои гипермаркеты в «суперсторы»

В суперсторы "Магнит" переделает "большие коробки" в городах площадью 2,5-3 тыс. кв. м (то есть магазины "Семейный плюс").
Интерфакс вчера в 12:03
Экономика

Минэкономразвития предложило новый подход к учету бедности в России

Проверка по налогам и страховым взносам Из документа следует, что с 2020 года Росстат ежегодно будет верифицировать свои данные об уровне бедности информацией о доходах населения, которой располагают Федеральная налоговая служба (ФНС) и Пенсионный фонд России (ПФР).
РБК 28 октября в 17:00
Шоу-бизнес

Папарацци застигли Монику Беллуччи без макияжа

Папарацци изловчились сфотографировать 55-летнюю актрису без макияжа, с неуложенными волосами и в мешковатом костюме, пишет «СтарХит».
Пятый канал вчера в 23:57
Происшествия

Число жертв паводков в Иркутской области выросло до 26

Человек, считавшийся пропавшим без вести после паводков в Иркутской области, найден мертвым, рассказали в региональной прокуратуре.
Известия 03:28
Общество

Преподаватель ВШЭ оправдался за слова об убогом русском языке

Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов попытался объяснить свои слова об «убогом и клоачном» русском языке.
Известия вчера в 15:17
Армия и оружие

Испытания новейшей российской ядерной ракеты стартуют в начале года

Ведомости вчера в 17:11
Общество

В Астраханской области умерла старейшая жительница планеты

Бисембеева родилась в 1896 году в царской России, была старшей из восьми детей.
РИА Новости 03:18
Политика

New York Times: стенограмму Трампа и Зеленского отредактировали

Газета New York Times со ссылкой на свои источники сообщает, что чиновник Белого дома Александр Виндман во время дачи показаний в Конгрессе якобы заявил, что в опубликованная стенограмма разговора президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского не полная.
Expert.ru 03:27
Армия и оружие

Казахстан договорился о военном сотрудничестве с Турцией

Депутаты мажилиса парламента Казахстана ратифицировали соглашение о долгосрочном военном сотрудничестве страны с Турцией.
Lenta.ru 03:28
Политика

Посольство Израиля в России приостановило работу

Посольство Израиля в Москве временно прекратило работу, сообщается на странице диппредставительства в фейсбуке.
РИА Новости 04:29
Армия и оружие

Главком ВМФ: Россия строит военные корабли, не имеющие аналогов в мире

Российские судостроительные заводы ведут строительство ряда новых военных кораблей, в том числе не имеющих аналогов в мире.
REGNUM 01:12
Технологии

Aliexpress и TMall раскрыли скидки к распродаже 11 ноября

Любители видеоигр могут присмотреть для себя игровую приставку Xbox One S на 1 ТБ, за который 11 ноября будут просить 18 900 рублей вместо 23 990, которые за консоль просят сегодня.
Ferra 28 октября в 14:53
Происшествия

В Таиланде нашли тело пропавшей миллионерши

В полицию обратился брат исчезнувшей женщины. И вот тело Вонни нашли - в ее собственном холодильнике.
Российская газета 02:46
Происшествия

В Томске столкнулись маршрутный автобус и пожарная машина

ТАСС 04:38
Хоккей

Свечников забил исторический гол в НХЛ

Лакросс-гол или «мичиганский гол» оформил россиянин Андрей Свечников в сегодняшнем матче против «Калгари» (2:1). При негативном для своей команды счете за 11 минут до финальной сирены 19-летний форвард отважился на дерзость, которую не могли себе позволить даже признанные мастодонты лиги.
Sport-place 03:16
Путешествия

Составлен список самых популярных осенних курортов России

РЕН ТВ 00:07
Шоу-бизнес

Обманутая Лолита требует признать брак с неверным мужем фиктивным

Лолита Милявская, которая давно не общается с мужем, тренером по сквошу, Дмитрием Ивановым, настаивает на том, чтобы их брак был признан фиктивным.
Вечерний курьер 28 октября в 11:36
Киберспорт

Следующая Battlefield выйдет не раньше весны 2021 года

Матч ТВ 04:12
Шоу-бизнес

Мать Анастасии Заворотнюк теряет слух из-за стресса

В Инстаграме семья Заворотнюк опровергла сведения об ухудшении состояния Насти.
Комсомольская правда вчера в 18:00
Общество

Group-IB обнаружила утечку 1,3 млн данных с банковских карт

Компания Group-IB, специализирующаяся на предотвращении и расследовании киберпреступлений, обнаружила утечку базы данных владельцев 1,3 млн кредитных и дебетовых карт, в основном принадлежащих клиентам индийских банков.
Коммерсантъ вчера в 18:31
Футбол

«Первая мысль: лишь бы Роналду не сделал из меня клоуна»: парень из Челнов сдержал Криша

Владислав Игнатьев о секрете Семина, Миранчуках и челнинских хулиганах 32-летний Владислав Игнатьев начинал карьеру в Челнах — два года отыграл за КАМАЗ.
БИЗНЕС Online 01:09
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Бельгийский футболист
Бельгийский футболист конголезского происхождения, нападающий итальянского клуба «Интернационале» и сборной Бельгии. Участник чемпионата мира 2014 года в Бразилии и чемпионата Европы 2016 года во Франции. Бронзовый призёр чемпионата мира 2018 года в России. Лучший бомбардир в истории сборной Бельгии.
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Милан Шкриньяр
Словацкий футболист
Словацкий футболист, защитник итальянского клуба «Интернационале».
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