В чемпионате Италии продолжаются матчи 14-го тура. «Интер» воспользовался осечкой «Ювентуса» и переиграл «СПАЛ 2013» со счётом 2:1, дубль в активе Лаутаро Мартинеса. Команда Антонио Конте уже на очко опережает «Ювентус», сместив его на второе место.

«Интер» вышел в лидеры Серии А, «Лацио» и «Милан» победили

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