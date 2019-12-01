Футбол

Евро-футбол.руЕвро-футбол.ру«Интер» вышел в лидеры Серии А, «Лацио» и «Милан» победили

Интер — СПАЛ
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион «Джузеппе Меацца»
Лаутаро Хавьер Мартинес
16′
Лаутаро Хавьер Мартинес
41′
42′
Эспето
Тиаго Чонек
50′
Маттиа Валоти
57′
Мирко Вальдифьори
Данило Д′Амброзио
59′
70′
Мирко Вальдифьори
Серджо Флоккари
Валентино Лазаро
Кристиано Бираги
75′
77′
Игор Жулио
Роберто Гальярдини
Борха Валеро
79′
Антонио Кандрева
Диего Годин
79′
80′
Тиаго Чонек
82′
Игор Жулио
Марко Янкович
90′+4′
Алессандро Мурджа
В чемпионате Италии продолжаются матчи 14-го тура. «Интер» воспользовался осечкой «Ювентуса» и переиграл «СПАЛ 2013» со счётом 2:1, дубль в активе Лаутаро Мартинеса. Команда Антонио Конте уже на очко опережает «Ювентус», сместив его на второе место.
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