Футбол
Евро-футбол.ру«Интер» вышел в лидеры Серии А, «Лацио» и «Милан» победили
Лаутаро Хавьер Мартинес
|16′
Лаутаро Хавьер Мартинес
|41′
|42′
Эспето
Тиаго Чонек
|50′
Маттиа Валоти
|57′
Мирко Вальдифьори
Данило Д′Амброзио
|59′
|70′
Мирко Вальдифьори
Серджо Флоккари
Валентино Лазаро
Кристиано Бираги
|75′
|77′
Игор Жулио
Роберто Гальярдини
Борха Валеро
|79′
Антонио Кандрева
Диего Годин
|79′
|80′
Тиаго Чонек
|82′
Игор Жулио
Марко Янкович
|90′+4′
Алессандро Мурджа
|55%
|Владение мячом
|45%
|86%
|Процент точных передач
|85%
|6
|Удары в сторону ворот
|5
|8
|Удары в створ ворот
|3
|2
|Сейвы вратарём
|5
|1
|Офсайды
|1
|8
|Угловые
|–
|2
|Отборы
|13
|15
|Фолы
|17
|1
|Желтые карточки
|4
|–
|Красные карточки
|–
Интер
Расстановка 3‑5‑2
1
Ханданович
33
Д′Амброзио
6
де Врей
37
Шкриньяр
2
Годин
8
Весино
77
Брозович
20
Валеро
34
Бираги
9
Лукаку
10
Мартинес
2 ×
99
Бериша
40
Томович
23
Викари
95
Янкович
4
Чонек
11
Мурджа
10
Флоккари
8
Валоти
13
Реца
19
Куртич
37
Петанья
СПАЛ
Расстановка 3‑5‑2
В чемпионате Италии продолжаются матчи 14-го тура. «Интер» воспользовался осечкой «Ювентуса» и переиграл «СПАЛ 2013» со счётом 2:1, дубль в активе Лаутаро Мартинеса. Команда Антонио Конте уже на очко опережает «Ювентус», сместив его на второе место.
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