Футбол

ЧемпионатЧемпионат«Интер» обыграл «Брешию» и вышел на 1-е место в Серии А

На 76-й минуте хозяева сократили разрыв в счёте благодаря автоголу Милана Шкриньяра. «Интер», набрав 25 очков, поднялся на 1-е место в турнирной таблице Серии А. «Брешия» (7) — в зоне вылета, на 18-м месте в таблице.
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Гол Лукаку принес «Интеру» победу над «Брешией»

Спорт-Экспрессвчера в 17:54

«Интер» обыграл «Брешию» и вышел на 1-е место в Серии А

Чемпионатвчера в 17:54

«Брешия» – «Интер»: прогноз и ставка на матч Серии А

ODDS.ru28 октября в 17:37

«Интер» победил «Брешию» и вышел на первое место в таблице чемпионата Италии

Sport24.ruвчера в 17:55

«Интер» обыграл клуб «Брешиа» и возглавил серию А

Матч ТВвчера в 17:54

«Интер» обыграл клуб «Брешиа» и возглавил серию А

Sportbox.RUвчера в 17:54

«Интер» одержал победу над «Брешией» и вышел в лидеры серии А

Советский спортвчера в 17:55
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Автоматически обработано 7070 источников, обновлено в 06:20, Ашберн
Общество

Количество моногородов в России может сократиться вдвое

По мнению председателя Совета по изучению производительных сил Всероссийской академии внешней торговли Дмитрия Землянского, количество моногородов будет сокращаться по двум основным причинам: если численность населения теперь составляет менее трех тысяч человек и если градообразующее предприятие перестало играть ведущую роль в экономике.
Российская газета вчера в 00:30
Политика

В Госдуму внесен законопроект об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков

Депутаты фракции «Справедливая Россия» (СР) внесли в Госдуму законопроект о введении уголовной ответственности за пропаганду наркотиков.
Коммерсантъ 06:02
Экономика

Обанкротился один из крупнейших хай-тек проектов России, получивший $1 миллиард госфинансирования

В понедельник Арбитражный суд Москвы объявил банкротом компанию «Ангстрем-Т», занимавшуюся производством микрочипов и получившую госфинансирование на 1 млрд долларов.
3DNews 06:13
Общество

Минфин предложил ограничить стоимость гаджетов для чиновников

Минфин России предлагает установить для чиновников предельные лимиты стоимости связи, а также телефонов, планшетов и ноутбуков, приобретаемых за бюджетные деньги для рабочих нужд.
РИА Новости 05:52
Политика

Посольство Израиля в России объявило о своём вынужденном закрытии

Посольство Израиля в России вынуждено прекратить свою работу из-за решения израильского Министерства финансов «нарушить договорённости».
RT на русском 04:41
Происшествия

Российского полицейского уволили за фото сотрудников ФСБ с бандитами

Капитана полиции из Новосибирска Станислава Кулькова уволили из уголовного розыска по борьбе с этнической преступностью за фотографии сотрудников ФСБ с представителями преступной группировки.
Lenta.ru 03:08
Политика

МИД Турции осудил решение Конгресса США о признании геноцида армян

Глава министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу прокомментировал решение Конгресса США о признании геноцида армян в Османской империи.
Газета.Ru вчера в 20:56
Шоу-бизнес

Мать Анастасии Заворотнюк теряет слух от горя

Валентина Борисовна от горя и страха за жизнь Анастасии начала терять слух.
ГЛАС.RU 01:08
Футбол

Защитник «Рубина» Фомин выписан из больницы

Официальный Twitter «Рубина» сообщает, что защитник Вячеслав Фомин, который получил травму во встрече молодежного первенства против «Спартака» (0:1), выписан из больницы и переведен в реабилитационный центр в Подмосковье.
Спорт-Экспресс 05:22
Общество

В России вступили в силу новые налоговые льготы для дачников

В России с 29 октября 2019 года вступили в силу поправки в Налоговый Кодекс в части предоставления новых льгот для дачников.
9111.ru вчера в 04:41
Происшествия

Правозащитник сообщил СМИ о проблемах со здоровьем у Шамсутдинова

Юрист Юрий Кулагин в комментарии «Ленте.ру» рассказал о проблемах со здоровьем у расстрелявшего восьмерых солдат Рамиля Шамсутдинова, но военкомат якобы не принял их во внимание и признал его годным к службе.
Чита.Ру 00:09
Происшествия

При стрельбе на вечеринке в Калифорнии погибли три человека

Три человека погибли, девять получили ранения в результате стрельбы возле одного из домов города Лонг-Бич в Калифорнии, сообщает ABC7 News.
RT на русском 05:34
Технологии

Компания Бекмамбетова научилась синтезировать голоса знаменитостей

Телеканал 360° вчера в 11:53
Хоккей

Свечников забил исторический гол в НХЛ

Лакросс-гол или «мичиганский гол» оформил россиянин Андрей Свечников в сегодняшнем матче против «Калгари» (2:1). При негативном для своей команды счете за 11 минут до финальной сирены 19-летний форвард отважился на дерзость, которую не могли себе позволить даже признанные мастодонты лиги.
Sport-place 03:16
Экономика

Сбербанк подтвердил покупку доли в Mail.ru

Сбербанк подтвердил сделку по покупке миноритарной доли в интернет-компании Mail.ru Group.
Lenta.ru вчера в 05:24
Экономика

Акции «Газпрома» обновили максимум с августа 2008 года

Акции "Газпрома" днем в среду превысили июльские ценовые пики года и обновили максимумы с августа 2008 года, отыгрывая позитивные корпоративные новости.
Интерфакс 05:38
Экономика

«Проект» оценил состояние племянника Путина в 1,25 млрд долларов

51-летний Михаил Шеломов, сын двоюродной сестры президента Владимира Путина, владеет состоянием на 1,2 миллиарда долларов, утверждает «Проект».
Дождь 05:24
Происшествия

Президиум Верховного суда после решения ЕСПЧ постановил освободить из колонии осужденного, рассказавшего о подброшенных наркотиках

Президиум Верховного суда России после решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) постановил освободить из колонии Александра Борисова, который рассказал о подброшенных наркотиках.
Медиазона 05:20
Шоу-бизнес

Симоньян отказалась говорить о Петрове и Боширове и едва не ушла с интервью

Lenta.ru 06:12
Происшествия

СК просит заочно арестовать сбежавшего из России участника протестов

Следственный комитет РФ просит заочно арестовать участника акции 27 июля в Москве Айдара Губайдулина, передаёт 29 октября ТАСС со ссылкой на на информацию адвоката Максима Пашкова.
REGNUM вчера в 08:55
Общество

Первый канал распек Call of Duty за русофобию

Газета.Ru 06:05
Здоровье

Россиян предупреждают о шапках, вызывающих рак кожи

Врачи заявили об опасности головных уборов для здоровья человека.
ToDay News Ufa вчера в 06:42
Экономика

Компания AMD отчиталась за третий квартал 2019 года

Компания AMD опубликовала отчет за третий квартал 2019 года. За отчетный период она получила доход 1,80 млрд долларов.
iXBT.com вчера в 17:44
Футбол

Футболист «Млады Болеслав» Татаев рассказал об отношении чехов к Комличенко

Российский защитник «Млады Болеслав» Алексей Татаев заявил, что его одноклубник Николай Комличенко стал в Чехии народным героем.
RT на русском 02:36
Политика

Украинский журналист сравнил жителей Донбасса с животными

Львовский журналист и бывший телеведущий канала ZIK Остап Дроздов призвал лишить украинского гражданства жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик, а также сравнил их с животными.
Известия вчера в 19:25
Происшествия

В Томске число пострадавших в ДТП с пожарной машиной достигло 12

Как уже сообщала "РГ", сегодня на перекрестке в Томске произошло столкновение трех транспортных средств: пожарного автомобиля Урал, маршрутного автобуса ПАЗ, и автомобиля Nissan.
Российская газета 05:44
Авто

АвтоВАЗ остановит производство на два дня

АвтоВАЗ на двое суток остановит все сборочные линии: автомобили не будут сходить с конвейера 31 октября и 1 ноября.
Журнал Авто.ру вчера в 11:47
Общество

Составлен рейтинг регионов РФ с самыми качественными дорогами

Рейтинг регионов России с дорогами общего пользования регионального или межмуниципального значения, которые отвечают нормативным требованиям, возглавила Москва, говорится в исследовании Росстата.
REGNUM 01:25
Происшествия

Подросток открыл стрельбу в московской школе

Ученик одной из школ на севере столицы выстрелил из пистолета в образовательном учреждении, сообщили "РГ" в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
Российская газета 05:40
Общество

Россияне назвали средний размер пенсии для достойной старости

"По данным Superjob, средний размер пенсии, который обеспечит достойный уровень жизни в старости, составляет 40 тыс. рублей", - говорится в сообщении.
ТАСС 02:53
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Ромелу Лукаку
Бельгийский футболист
Бельгийский футболист конголезского происхождения, нападающий итальянского клуба «Интернационале» и сборной Бельгии. Участник чемпионата мира 2014 года в Бразилии и чемпионата Европы 2016 года во Франции. Бронзовый призёр чемпионата мира 2018 года в России. Лучший бомбардир в истории сборной Бельгии.
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Милан Шкриньяр
Словацкий футболист
Словацкий футболист, защитник итальянского клуба «Интернационале».
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