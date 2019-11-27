Итальянский «Интер» обыграл чешскую «Славию» в матче пятого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов. Встреча прошла в Праге и завершилась в пользу гостей — 3:1. В составе миланского коллектива дубль оформил Лаутаро Мартинес, а также отличился Ромелу Лукаку.

«Интер» взял верх над «Славией» в Лиге чемпионов

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