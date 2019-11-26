Лига чемпионов
RT на русском«Интер» взял верх над «Славией» в Лиге чемпионов
Лига чемпионов, Групповой этап, сегодня
Эден Арена
|12′
Матиас Весино
|19′
Лаутаро Хавьер Мартинес
|24′
Лаутаро Хавьер Мартинес
Томаш Соучек
|37′
Онджей Кудела
|53′
Николаэ Станчу
Ибраим Траоре
|58′
Йозеф Гушбауэр
Ярослав Зелены
|70′
|77′
Кристиано Бираги
Валентино Лазаро
|77′
Борха Валеро
Роберто Гальярдини
|80′
Матиас Весино
Сабастьяно Эспозито
|81′
Ромелу Лукаку
Михал Фридрих
Ладислав Такач
|83′
|88′
Лаутаро Хавьер Мартинес
|64%
|Владение мячом
|36%
|83%
|Процент точных передач
|71%
|8
|Удары в сторону ворот
|7
|5
|Удары в створ ворот
|5
|2
|Сейвы вратарём
|4
|1
|Офсайды
|5
|2
|Угловые
|–
|9
|Отборы
|10
|21
|Фолы
|14
|1
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Славия (Прага)
Расстановка 4‑5‑1
1
Колар
5
Цоуфал
24
Такач
15
Кудела
18
Боржил
28
Масопуст
22
Соучек
27
Траоре
12
Зелены
23
Шевчик
9
Олайинка
1
Ханданович
2
Годин
6
де Врей
37
Шкриньяр
87
Кандрева
30
Эспозито
77
Брозович
5
Гальярдини
19
Лазаро
9
Лукаку
10
Мартинес
2 ×
Интер
Расстановка 3‑5‑2
Итальянский «Интер» обыграл чешскую «Славию» в матче пятого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов. Встреча прошла в Праге и завершилась в пользу гостей — 3:1. В составе миланского коллектива дубль оформил Лаутаро Мартинес, а также отличился Ромелу Лукаку.
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