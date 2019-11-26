Лига чемпионов

RT на русскомRT на русском«Интер» взял верх над «Славией» в Лиге чемпионов

Славия (Прага) — Интер
1 – 3
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, сегодня
Эден Арена
12′
Матиас Весино
19′
Лаутаро Хавьер Мартинес
24′
Лаутаро Хавьер Мартинес
Томаш Соучек
37′
Онджей Кудела
53′
Николаэ Станчу
Ибраим Траоре
58′
Йозеф Гушбауэр
Ярослав Зелены
70′
77′
Кристиано Бираги
Валентино Лазаро
77′
Борха Валеро
Роберто Гальярдини
80′
Матиас Весино
Сабастьяно Эспозито
81′
Ромелу Лукаку
Михал Фридрих
Ладислав Такач
83′
88′
Лаутаро Хавьер Мартинес
Итальянский «Интер» обыграл чешскую «Славию» в матче пятого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов. Встреча прошла в Праге и завершилась в пользу гостей — 3:1. В составе миланского коллектива дубль оформил Лаутаро Мартинес, а также отличился Ромелу Лукаку.
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