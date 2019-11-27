Лига чемпионов
RT на русском«Интер» взял верх над «Славией» в Лиге чемпионов
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Эден Арена
|12′
Матиас Весино
|19′
Лаутаро Хавьер Мартинес
|24′
Лаутаро Хавьер Мартинес
Томаш Соучек
|37′
Онджей Кудела
|53′
Николаэ Станчу
Ибраим Траоре
|58′
Йозеф Гушбауэр
Ярослав Зелены
|70′
|77′
Кристиано Бираги
Валентино Лазаро
|77′
Борха Валеро
Роберто Гальярдини
|80′
Матиас Весино
Сабастьяно Эспозито
|81′
Ромелу Лукаку
Михал Фридрих
Ладислав Такач
|83′
|88′
Лаутаро Хавьер Мартинес
|64%
|Владение мячом
|36%
|83%
|Процент точных передач
|71%
|8
|Удары в сторону ворот
|7
|5
|Удары в створ ворот
|5
|2
|Сейвы вратарём
|4
|1
|Офсайды
|5
|2
|Угловые
|–
|9
|Отборы
|10
|21
|Фолы
|14
|1
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Славия (Прага)
Расстановка 4‑5‑1
1
Колар
5
Цоуфал
24
Такач
15
Кудела
18
Боржил
28
Масопуст
22
Соучек
27
Траоре
12
Зелены
23
Шевчик
9
Олайинка
1
Ханданович
2
Годин
6
де Врей
37
Шкриньяр
87
Кандрева
30
Эспозито
77
Брозович
5
Гальярдини
19
Лазаро
9
Лукаку
10
Мартинес
2 ×
Интер
Расстановка 3‑5‑2
Итальянский «Интер» обыграл чешскую «Славию» в матче пятого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов. Встреча прошла в Праге и завершилась в пользу гостей — 3:1. В составе миланского коллектива дубль оформил Лаутаро Мартинес, а также отличился Ромелу Лукаку.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Славия – Интер. Прогнозы и ставки букмекеров на сегодняшний матч Лиги Чемпионов
Букмекеры.рфвчера в 09:05
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 04:14, Вашингтон
Происшествия
В Дагестане арестовали участников банды «Шараповские»
Со своей стороны, ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщил, что лидеры и участники банды причастны к серии убийств предпринимателей и сотрудников правоохранительных органов, похищениям людей, вымогательствам, грабежам и разбоям.
Здоровье
Умерла малолетняя пациентка трансплантолога Каабака
Малолетняя пациентка трансплантолога Михаила Каабака умерла из-за того, что операция была отложена.
Общество
Казань признана лидером по качеству жизни в России
Общество
Мэр Кемерово объяснил покупку новогодней елки за 18 миллионов рублей
Власти Кемерово решили купить новую новогоднюю ель за 18 миллионов рублей, потому что предыдущую устанавливали 11 лет подряд и она "морально устарела", сообщил журналистам мэр города Илья Середюк.
Политика
В «Нафтогазе» заявили, что «не закроют газовый вентиль»
Ранее в среду Витренко заявил, что соглашение по газу между Россией и Украиной должно быть заключено не позднее 13 декабря.
Происшествия
Два человека погибли в результате взрыва в пивоварне в Пятигорске
В результате взрыва, произошедшего в одной из пивоварен в Пятигорске, погибли два человека, сообщает Интерфакс со ссылкой на главу пресс-службы ГУ МЧС по Ставрополью Олега Дегтярёва.
Происшествия
В Страсбурге двух выходцев из Чечни задержали за «подозрительный» жест
На рождественской ярмарке в Страсбурге в среду задержаны двое выходцев из Чечни.
Политика
Четыре страны обратились к России с заявлением из-за Азовского моря
Министры иностранных дел четырех государств — Эстонии, Литвы, Швеции и Украины — выступили с совместным заявлением, в котором потребовали от России уважать территориальную целостность Украины и обеспечить беспрепятственный доступ к украинским портам в Азовском море.
Политика
В Раде назвали возвращенные на Украину корабли консервными банками
Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива сравнил вернувшиеся на Украину корабли, которые ранее задержали в России за незаконное пересечение границ, с "консервными банками".
Здоровье
Учёные назвали безопасную для мужчин и женщин суточную дозу алкоголя
По мнению исследователей, мужчинам не принесут вреда 24 грамма чистого алкоголя в день, женщинам — ровно вдвое меньше.
Шоу-бизнес
Пожилая жена Гогена Солнцева госпитализирована
Супруга шоумена Гогена Солнцева серьезно больна, сообщает издание "Собеседник".
Политика
Обыски проходят у волонтера Маруси Зверобой, угрожавшей Зеленскому
Волонтер Маруся Зверобой (настоящее имя Елена Биленька), угрожавшая вместе с депутатом Верховной рады Украины от партии экс-президента Петра Порошенко "Европейской солидарности" Софией Фединой главе государства Владимиру Зеленскому, в четверг утром опубликовала видео, на котором к ней домой пришли с обысками силовики.
Кино
Путин и Медведев поздравили Галину Польских с юбилеем
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев поздравили актрису театра и кино Галину Польских с 80-летием.
Футбол
Зенит — Лион 2:0
Технологии
Хакеры выложили в открытый доступ базу данных сайта о трудоустройстве
На хакерские форумы попала база данных пользователей портала jobinmoscow.ru.
Армия и оружие
Южная Корея заявила о пуске КНДР неопознанного снаряда
Военные Южной Кореи зафиксировали пуск КНДР «неопознанного снаряда». Об этом сообщает агентство «Рёнхап».
Общество
Более 70% россиян не увидели совпадений в интересах властей и общества
Согласно результатам социологического исследования, 72% участников опроса не видят совпадения интересов власти и общества: 30% респондентов считают, что интересы "определенно не совпадают", 42% полагают, что интересы "скорее не совпадают".
Авто
В России вводят ГОСТ для классических автомобилей
Политика
Рейтинг Зеленского на Украине упал до 52%
По данным опроса Киевского международного института социологии (КМИС), на Украине упал рейтинг главы государства Владимира Зеленского, сейчас его поддерживает 52% населения.
Общество
Назван гонорар новогодних выступлений Ротару в России
Гонорар Софии Ротару на новогодних корпоративах в декабре в Москве составляет 60 тысяч долларов (3,8 миллиона рублей).
Кино
Российский хоррор «Тварь» выходит в прокат
В России 28 ноября на экраны выходит новый фильм ужасов «Тварь» режиссера Ольги Городецкой.
Общество
Представлены фотографии концептов новых плацкартных вагонов
Федеральная пассажирская компания — дочернее предприятие РЖД — представила варианты интерьера новых плацкартных вагонов.
Экономика
Сбербанк снизит ставки рефинансирования ипотеки
Один из крупнейших игроков российского рынка ипотеки — Сбербанк — с 29 ноября снижает ставки по рефинансированию жилищных кредитов других банков.
Общество
Мама девочки с «пятном Бэтмена» показала дочку после операции
Мама американской девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар удалять гигантское родимое пятно на все лицо, показала в своем аккаунте в инстаграме результат операций.
Происшествия
Новосибирскую школьницу после скандального чаепития пнул одноклассник
Напомним, в начале ноября получила распространение информация о том, что одну из учениц унизили во время чаепития, не разрешив ей сидеть за общим столом.
Общество
Королева Елизавета II может отречься от престола ради сына Чарльза
Британская королева Елизавета II может покинуть престол и передать его своему сыну Чарльзу в ближайшие полтора года.
Общество
Росстандарт назвал регионы с самым некачественным топливом
Росстандарт по итогам проверок в этом году создал карту качества топлива на АЗС страны, сообщает РИА Новости.
Киберспорт