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Interactive Brokers прекратил работу с партнерами из России

«Компания вынуждена пойти на такой шаг для обеспечения налоговой и правовой безопасности счетов клиентов, так как после штрафа регулятора Interactive Brokers начал ограничивать работу с Россией и некоторыми другими странами»,-- сказали изданию в брокерской компании «Атон».В источнике
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С чего всё началось

Популярный американский брокер прекратил работу с российскими партнерами

«Компания вынуждена пойти на такой шаг для обеспечения налоговой и правовой безопасности счетов клиентов, так как после штрафа регулятора Interactive Brokers начал ограничивать работу с Россией и некоторыми другими странами», — сообщил брокер.
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