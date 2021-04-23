Interactive Brokers прекратил работу с партнерами из России
«Компания вынуждена пойти на такой шаг для обеспечения налоговой и правовой безопасности счетов клиентов, так как после штрафа регулятора Interactive Brokers начал ограничивать работу с Россией и некоторыми другими странами»,-- сказали изданию в брокерской компании «Атон».В источнике
С чего всё началось
Популярный американский брокер прекратил работу с российскими партнерами
«Компания вынуждена пойти на такой шаг для обеспечения налоговой и правовой безопасности счетов клиентов, так как после штрафа регулятора Interactive Brokers начал ограничивать работу с Россией и некоторыми другими странами», — сообщил брокер.
РБКвчера в 12:40