Общество

РБКРБКИнтерес россиян к «золотым паспортам» резко вырос на фоне пандемии

На фоне ограничений на выезд, введенных из-за пандемии, россияне стали чаще интересоваться программами, позволяющими получить вид на жительство за границей. Об этом Forbes сообщили в международной аналитической компании Knight Frank.
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с чего всё началось

Распродажа «золотых паспортов»: коронавирус подстегнул интерес россиян к иностранному гражданству

Паспорта со скидкой Спрос на страны Карибского бассейна у россиян во многом вырос благодаря скидкам на «золотые паспорта», которые ввели эти юрисдикции в последние несколько месяцев.
Forbes06:19

Подробнее о событии

Россияне приобретают «золотые паспорта», подешевевшие из-за COVID-19

Ридус10:39

«Небывалый бум». У россиян вырос интерес к иностранному гражданству на фоне пандемии

Дождь11:27

Интерес россиян к «золотым паспортам» резко вырос на фоне пандемии

Городовой11:06

СМИ: интерес россиян к «золотым паспортам» резко вырос на фоне пандемии

Моя Москва.онлайн11:38

Паспорт со скидкой. Некоторые страны снизили цену на гражданство, россияне спешат воспользоваться предложением

Фонтанка.Ру10:28

Интерес россиян к «золотым паспортам» резко вырос на фоне пандемии

РБК09:44

Распродажа «золотых паспортов»: коронавирус подстегнул интерес россиян к иностранному гражданству

Forbes06:19
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 11:47, Ашберн
Армия и оружие

Автомат Токарева на базе винтовки АВТ-40 показали на видео

Автомат Токарева на базе винтовки АВТ-40 показали на видео. Ролик опубликован на официальном YouTube-канале концерна "Калашников".
Российская газета 09:23
Общество

Во Вьетнаме объявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса

В свою очередь Роспотребнадзор в понедельник заявил, что проанализирует информацию о новом, более заразном, типе коронавируса из Вьетнама, она будет изучена после опубликования вьетнамскими исследователями полногеномной последовательности вирусных штаммов, вызвавших вспышку в Дананге.
Интерфакс 11:12
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Космос

Ученые впервые зафиксировали движение гигантских дюн на Марсе

Международные ученые впервые зафиксировали движение огромных песчаных дюн на Марсе.
Дни24 25 июля в 02:55
Происшествия

В Крыму мужчина ранил ножом врача скорой помощи

В Крыму мужчина с ножом напал на врача скорой помощи, приехавшего по вызову в связи с агрессивным поведением пациента.
RT на русском 11:17
Армия и оружие

Израильская армия и «Хезболла» ведут бой на границе с Ливаном

Как сообщало ИА REGNUM, ранее израильские военные заявили, что на границе с Ливаном произошёл «инцидент», не разъяснив детали.
REGNUM 09:45
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Происшествия

Сергея Удальцова задержали в Москве

Интерфакс 10:38
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Спорт

Посетители Metacritic наградили Ghost of Tsushima рекордным рейтингом

В целом у «Цусимы» самый большой рейтинг посетителей Metacritic среди всех игр Sony, Microsoft и Nintendo, а позади новинки с оценкой 9,2 отметились The Last of Us, Xenoblade Chronicles, Portal, Resident Evil 4, Warcraft III, Metroid Prime, Metal Gear Solid, Deus Ex, Castlevania: Symphony of the Night и другие.
Игромания.ру 09:52
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Единоборства

Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом

Ранее "Поединок будет интересен далеко за пределами России": что говорят перед боем Емельяненко — Исмаилов Уже во втором раунде у Емельяненко появилась рассечка над глазом, которая кровоточила всю третью пятиминутку.
CT news 03:32
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Общество

Глава Минпросвещения назвал формат школьного обучения с 1 сентября

РБК 07:47
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Авто

Поставки новых моделей Mitsubishi в Европу приостановили

Телеканал 360° 10:08
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Происшествия

Суд арестовал трех участников драки между армянами и азербайджанцами

РБК 25 июля в 13:55
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Шоу-бизнес

Агузарова удивила гостей на 50-летии солиста «Иванушек International»

Instagram Эпатажная звезда российской эстрады Жанна Агузарова внезапно выступила на дне рождения солиста "Иванушек International" Андрея Григорьева-Апполонова.
РЕН ТВ 10:23
Общество

Самоизоляцию для пожилых жителей Среднего Урала продлили до 3 августа

Самоизоляцию для пожилых жителей Свердловской области продлили до третьего августа.
Российская газета 08:37
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Футбол

Луческу покинул пост главного тренера киевского «Динамо»

РИА Новости 09:38
Общество

Рособрнадзор назвал долю высокобалльников по итогам ЕГЭ по химии

«Результаты ЕГЭ по химии демонстрирует стабильно высокие проценты в доле выпускников, набирающих высокие баллы», — заявил врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.
REGNUM 06:52
21
Экономика

Правительство одобрило выделение средств на выплаты безработным

Правительство одобрило выделение средств на выплату пособий безработным. Об этом сообщается на сайте кабмина.
РИА Новости 25 июля в 03:39
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Происшествия

Морской пехотинец получил травму во время салюта в Североморске

Военнослужащий бригады морской пехоты получил травму головы во время проведения салюта в Североморске, следователи выясняют обстоятельства произошедшего, сообщили РИА Новости в пресс-службе Северного флота.
РИА Новости 09:52
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Общество

Глава РАН назвал сроки массовой вакцинации россиян от коронавируса

Президент Российской академии наук Александр Сергеев заявил, что ожидает массовой вакцинации россиян от коронавируса в начале 2021 года.
Газета.Ru 10:59
1
Происшествия

Подозреваемый в расчленении жены топором в Петербурге признал вину

Мужчина, которого подозревают в убийстве супруги и расчленении ее тела топором, признал свою вину.
Газета.Ru 10:03
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Политика

Путин и Зеленский обменялись мнениями по ситуации в Донбассе

Президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, сообщили в Кремле. Разговор состоялся по инициативе Киева.
РИА Новости вчера в 13:46
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Происшествия

ФСБ ликвидировала готовившего теракт в Москве боевика

Сотрудники Федеральной службы безопасности Российской Федерации совместно с МВД России и Следственным комитетом пресекли деятельность члена террористической организации, планировавшего теракт в одном из мест массового скопления людей в городе Москве.
RT на русском 09:28
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Футбол

Сергей Силкин: «Юсупов очень пригодился бы „Динамо“»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением об уходе из столичного клуба семерых игроков, а также рассказал, какое усиление требуется команде под выступления в Лиге Европы.
Матч ТВ 05:34
Происшествия

Пожар в московском женском СИЗО-6 локализован

Пожарные локализовали возгорание в женском СИЗО-6 в московском районе Печатники. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.
ТАСС 11:20
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Политика

МИД России направил ноты США, Британии и Канады из-за радужных флагов

Флаг ЛГБТ Ludovic Bertron "В МИДе оперативно отреагировали на наше обращение — в адрес посольств США, Великобритании и Канады направлены ноты протеста, в которых подчеркнуто, что их действия нарушили положения Венской конвенции о дипломатических сношениях и национального законодательства Российской Федерации", — сообщил Пискарёв.
REGNUM 10:08
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Происшествия

Семья убитого 16-летнего актера из «Ералаша» пожаловалась на угрозы

РИА Новости 09:05
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Общество

«Чертовски круто»: шведов поразила проплывавшая мимо российская подлодка

Отдыхавшие неподалеку от Скандинавского полуострова шведы наткнулись на российскую подлодку и были поражены ее размерами.
РИА Новости 10:01
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Финансы

Банк России снизил ключевую ставку до 4,25% годовых

В пятницу, 24 июля, совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 4,25% годовых.
RT на русском 24 июля в 10:41
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Общество

На карты россиянам придет новое пособие до 6 тыс. рублей до 31 августа

Согласно указу председателя российского правительства, минимальный размер выплат увеличен с 1,5 тыс. до 4,5 тыс. рублей.
Evo-rus.com 07:03
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Кино

Киану Ривз может снова сняться в «Константине»

Экспресс газета 10:50
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Здоровье

Главе минздрава Свердловской области предрекли отставку

REGNUM 08:38
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Как работают Яндекс.Новости?
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