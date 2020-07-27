Общество
РБКИнтерес россиян к «золотым паспортам» резко вырос на фоне пандемии
На фоне ограничений на выезд, введенных из-за пандемии, россияне стали чаще интересоваться программами, позволяющими получить вид на жительство за границей. Об этом Forbes сообщили в международной аналитической компании Knight Frank.
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Паспорта со скидкой Спрос на страны Карибского бассейна у россиян во многом вырос благодаря скидкам на «золотые паспорта», которые ввели эти юрисдикции в последние несколько месяцев.Forbes06:19
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Армия и оружие
Автомат Токарева на базе винтовки АВТ-40 показали на видео
Автомат Токарева на базе винтовки АВТ-40 показали на видео. Ролик опубликован на официальном YouTube-канале концерна "Калашников".
Российская газета 09:23
Общество
Во Вьетнаме объявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса
В свою очередь Роспотребнадзор в понедельник заявил, что проанализирует информацию о новом, более заразном, типе коронавируса из Вьетнама, она будет изучена после опубликования вьетнамскими исследователями полногеномной последовательности вирусных штаммов, вызвавших вспышку в Дананге.
Интерфакс 11:12
Космос
Ученые впервые зафиксировали движение гигантских дюн на Марсе
Международные ученые впервые зафиксировали движение огромных песчаных дюн на Марсе.
Дни24 25 июля в 02:55
Происшествия
В Крыму мужчина ранил ножом врача скорой помощи
В Крыму мужчина с ножом напал на врача скорой помощи, приехавшего по вызову в связи с агрессивным поведением пациента.
RT на русском 11:17
Армия и оружие
Израильская армия и «Хезболла» ведут бой на границе с Ливаном
Как сообщало ИА REGNUM, ранее израильские военные заявили, что на границе с Ливаном произошёл «инцидент», не разъяснив детали.
REGNUM 09:45
Происшествия
Сергея Удальцова задержали в Москве
Интерфакс 10:38
Спорт
Посетители Metacritic наградили Ghost of Tsushima рекордным рейтингом
В целом у «Цусимы» самый большой рейтинг посетителей Metacritic среди всех игр Sony, Microsoft и Nintendo, а позади новинки с оценкой 9,2 отметились The Last of Us, Xenoblade Chronicles, Portal, Resident Evil 4, Warcraft III, Metroid Prime, Metal Gear Solid, Deus Ex, Castlevania: Symphony of the Night и другие.
Игромания.ру 09:52
Единоборства
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом
Ранее "Поединок будет интересен далеко за пределами России": что говорят перед боем Емельяненко — Исмаилов Уже во втором раунде у Емельяненко появилась рассечка над глазом, которая кровоточила всю третью пятиминутку.
CT news 03:32
Авто
Поставки новых моделей Mitsubishi в Европу приостановили
Телеканал 360° 10:08
Происшествия
Суд арестовал трех участников драки между армянами и азербайджанцами
РБК 25 июля в 13:55
Шоу-бизнес
Агузарова удивила гостей на 50-летии солиста «Иванушек International»
Instagram Эпатажная звезда российской эстрады Жанна Агузарова внезапно выступила на дне рождения солиста "Иванушек International" Андрея Григорьева-Апполонова.
РЕН ТВ 10:23
Общество
Самоизоляцию для пожилых жителей Среднего Урала продлили до 3 августа
Самоизоляцию для пожилых жителей Свердловской области продлили до третьего августа.
Российская газета 08:37
Футбол
Луческу покинул пост главного тренера киевского «Динамо»
РИА Новости 09:38
Общество
Рособрнадзор назвал долю высокобалльников по итогам ЕГЭ по химии
«Результаты ЕГЭ по химии демонстрирует стабильно высокие проценты в доле выпускников, набирающих высокие баллы», — заявил врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.
REGNUM 06:52
Экономика
Правительство одобрило выделение средств на выплаты безработным
Правительство одобрило выделение средств на выплату пособий безработным. Об этом сообщается на сайте кабмина.
РИА Новости 25 июля в 03:39
Происшествия
Морской пехотинец получил травму во время салюта в Североморске
Военнослужащий бригады морской пехоты получил травму головы во время проведения салюта в Североморске, следователи выясняют обстоятельства произошедшего, сообщили РИА Новости в пресс-службе Северного флота.
РИА Новости 09:52
Общество
Глава РАН назвал сроки массовой вакцинации россиян от коронавируса
Президент Российской академии наук Александр Сергеев заявил, что ожидает массовой вакцинации россиян от коронавируса в начале 2021 года.
Газета.Ru 10:59
Происшествия
Подозреваемый в расчленении жены топором в Петербурге признал вину
Мужчина, которого подозревают в убийстве супруги и расчленении ее тела топором, признал свою вину.
Газета.Ru 10:03
Политика
Путин и Зеленский обменялись мнениями по ситуации в Донбассе
Президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, сообщили в Кремле. Разговор состоялся по инициативе Киева.
РИА Новости вчера в 13:46
Происшествия
ФСБ ликвидировала готовившего теракт в Москве боевика
Сотрудники Федеральной службы безопасности Российской Федерации совместно с МВД России и Следственным комитетом пресекли деятельность члена террористической организации, планировавшего теракт в одном из мест массового скопления людей в городе Москве.
RT на русском 09:28
Футбол
Сергей Силкин: «Юсупов очень пригодился бы „Динамо“»
Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением об уходе из столичного клуба семерых игроков, а также рассказал, какое усиление требуется команде под выступления в Лиге Европы.
Матч ТВ 05:34
Происшествия
Пожар в московском женском СИЗО-6 локализован
Пожарные локализовали возгорание в женском СИЗО-6 в московском районе Печатники. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.
ТАСС 11:20
Политика
МИД России направил ноты США, Британии и Канады из-за радужных флагов
Флаг ЛГБТ Ludovic Bertron "В МИДе оперативно отреагировали на наше обращение — в адрес посольств США, Великобритании и Канады направлены ноты протеста, в которых подчеркнуто, что их действия нарушили положения Венской конвенции о дипломатических сношениях и национального законодательства Российской Федерации", — сообщил Пискарёв.
REGNUM 10:08
Общество
«Чертовски круто»: шведов поразила проплывавшая мимо российская подлодка
Отдыхавшие неподалеку от Скандинавского полуострова шведы наткнулись на российскую подлодку и были поражены ее размерами.
РИА Новости 10:01
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 4,25% годовых
В пятницу, 24 июля, совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 4,25% годовых.
RT на русском 24 июля в 10:41
Общество
На карты россиянам придет новое пособие до 6 тыс. рублей до 31 августа
Согласно указу председателя российского правительства, минимальный размер выплат увеличен с 1,5 тыс. до 4,5 тыс. рублей.
Evo-rus.com 07:03
Кино
Киану Ривз может снова сняться в «Константине»
Экспресс газета 10:50