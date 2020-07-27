Интерес россиян к «золотым паспортам» резко вырос на фоне пандемии

На фоне ограничений на выезд, введенных из-за пандемии, россияне стали чаще интересоваться программами, позволяющими получить вид на жительство за границей. Об этом Forbes сообщили в международной аналитической компании Knight Frank.