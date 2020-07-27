Интерес россиян к «золотым паспортам» резко вырос на фоне пандемии
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На фоне ограничений на выезд, введенных из-за пандемии, россияне стали чаще интересоваться программами, позволяющими получить вид на жительство за границей. Об этом Forbes сообщили в международной аналитической компании Knight Frank.В источнике
С чего всё началось
Распродажа «золотых паспортов»: коронавирус подстегнул интерес россиян к иностранному гражданству
Сопоставимый рост спроса зафиксировали и в компании UFG WM. Это вторая волна спроса россиян на иностранный паспорт или вид на жительство (ВНЖ), первая была зафиксирована после 2014 года, констатирует старший партнер мультисемейного офиса ITS Wealth Алексей Илюхин.
Forbes06:19
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