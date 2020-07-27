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РБК
РБК

Интерес россиян к «золотым паспортам» резко вырос на фоне пандемии

На фоне ограничений на выезд, введенных из-за пандемии, россияне стали чаще интересоваться программами, позволяющими получить вид на жительство за границей. Об этом Forbes сообщили в международной аналитической компании Knight Frank.В источнике
С чего всё началось
Forbes

Распродажа «золотых паспортов»: коронавирус подстегнул интерес россиян к иностранному гражданству

Сопоставимый рост спроса зафиксировали и в компании UFG WM. Это вторая волна спроса россиян на иностранный паспорт или вид на жительство (ВНЖ), первая была зафиксирована после 2014 года, констатирует старший партнер мультисемейного офиса ITS Wealth Алексей Илюхин.
Forbes06:19
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Коммерсантъ

Forbes: россияне стали чаще покупать вид на жительство за границей из-за COVID-19

Коммерсантъ12:38
РБК

Интерес россиян к «золотым паспортам» резко вырос на фоне пандемии

РБК09:44
Дождь

«Небывалый бум». У россиян вырос интерес к иностранному гражданству на фоне пандемии

Дождь11:27
Ридус

Россияне приобретают «золотые паспорта», подешевевшие из-за COVID-19

Ридус10:39
Фонтанка.Ру

Паспорт со скидкой. Некоторые страны снизили цену на гражданство, россияне спешат воспользоваться предложением

Фонтанка.Ру10:28
Lenta.ru

Россияне массово закупились «золотыми паспортами»

Lenta.ru12:35
Forbes

Распродажа «золотых паспортов»: коронавирус подстегнул интерес россиян к иностранному гражданству

Forbes06:19
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Тимати объявил об уходе из Black Star

Рэпер Тимати объявил о том, что уходит со своего собственного лейбла Black Star и становится «независимым агентом с полным каталогом и товарными знаками».
Lenta.ru05:44
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В ЛНР не зафиксировали нарушений в первые часы перемирия в Донбассе

«Представительством ЛНР в СЦКК и в переговорном процессе за 26 июля 2020 года со стороны вооруженных формирований Украины нарушений режима прекращения огня зафиксировать не удалось», — цитирует сообщение «Интерфакс» в понедельник, 27 июля.
Известия00:01
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NI назвал главных кандидатов на пост президента США в 2024 году

Список вероятных кандидатов на пост нового американского лидера в 2024 году включает четырех человек, однако место в нем занимает молодая конгрессвумен Александрия Окасио-Кортес от партии демократов.
Народные новостивчера в 18:18
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У доллара проблемы: миллиардеры нашли ему альтернативу

В пятницу цена золота с немедленной поставкой в Нью-Йорке поднялась до 1901,3 доллара за тройскую унцию — это многолетний рекорд, и многие эксперты полагают, что штурм уровня 1920 долларов, то есть самой высокой цены на золото, зафиксированной когда-либо, — просто вопрос времени.
РИА Новостивчера в 01:00
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Глава ВОЗ заявил об ускорении темпов пандемии коронавируса в мире

Директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что за полтора месяца количество случаев COVID-19 в мире увеличилось почти в два раза, а число смертей, к которым привела инфекция, перевалило за 650 тыс. По словам главы организации, "темпы пандемии ускоряются".
Газета.Ru10:49
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