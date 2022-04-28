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«Интерфакс»: Imperial Brands передал контроль над активами российским физлицам

Британский табачный концерн Imperial Brands перестал владеть активами в России.
Интерфакс
Структураы Imperial Brands - Imperial Tobacco Holdings (Netherlands) B.V. и немецкой Reemtsma Cigarettenfabriken - владели соответственно 90% и 10% долей в ООО "Империал Тобакко Продажа и Маркетинг".
Газета.Ru
Сергей Бронецкий — основной владелец ООО «Бабилон» (дистрибьютер никотинсодержащей продукции) и ООО «Бабилон Вардекс Ритейл» (управляет сетью Babylon Vapeshop).
Forbes
Наконец, 28 апреля крупнейший производитель табачных изделий в России Japan Tobacco (бренды Winston, LD, Mevius, Camel) в своей квартальной отчетности также сообщил, что рассматривает возможность смены собственника своего российского подразделения.
РБК

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Британский производитель табачных изделий Imperial Brands избавился от активов в России
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Табачный концерн Imperial Brands избавился от активов в России
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