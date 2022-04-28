Наконец, 28 апреля крупнейший производитель табачных изделий в России Japan Tobacco (бренды Winston, LD, Mevius, Camel) в своей квартальной отчетности также сообщил, что рассматривает возможность смены собственника своего российского подразделения.
Президент США Джо Байден в четверг направит Конгрессу предложения, позволяющие изымать связанную с российскими бизнесменами собственность и использовать полученные средства на оказание Украине поддержки.
«С воскресенья, 1 мая, по дорогам практически всей страны будет осуществляться движение колонн военной техники в связи с военными учениями, которые пройдут в соответствии с программой подготовки Вооружённых сил Польской Республики», — говорится в сообщении.