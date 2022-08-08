Коммерсантъ«Интерфакс»: бизнес Tetra Pak в России выкупит местный менеджмент за €1Шведский производитель упаковок Tetra Pak может передать российский бизнес группе компаний «Итон Инвестментс».КоммерсантъПредставители Tetra Pak отказались раскрыть условия сделки.Lenta.ruИз данных ЕГРЮЛ следует, что «Итон Инвестментс» учредили в июле 2022 года.КоммерсантъВ конце июля Tetra Pak сообщила, что приняла решение передать местному руководству российское подразделение, которое продолжит работу в РФ под новым названием.ИнтерфаксЧитать далееСвернутьРБКРБКРамблерГазета.RuПрофильПодробнее о событии«Интерфакс»: новым владельцем бизнеса Tetra Pak в России может стать «Итон Инвестментс»РБКвчера в 13:46Новым владельцем бизнеса Tetra Pak в РФ станет «Итон Инвестментс» местного менеджментаИнтерфаксвчера в 11:33Самое цитируемоеTetra Pak продаст свой бизнес в России ООО «Итон Инвестментс» за €1РЕН ТВвчера в 15:33«Интерфакс»: бизнес Tetra Pak в России выкупит местный менеджмент за €1Коммерсантъвчера в 14:54«Интерфакс»: Tetra Pak продаст свой бизнес в России ООО «Итон Инвестментс» за €1Lenta.ruвчера в 14:42«Интерфакс»: бизнес Tetra Pak в России выкупит местный менеджмент за €1Газета.Ruвчера в 15:44Назван владелец российского Tetra PakКомпаниявчера в 12:48Показать ещёОценить85Поделиться