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«Интерфакс»: бизнес Tetra Pak в России выкупит местный менеджмент за €1

Шведский производитель упаковок Tetra Pak может передать российский бизнес группе компаний «Итон Инвестментс».
Коммерсантъ
Представители Tetra Pak отказались раскрыть условия сделки.
Lenta.ru
Из данных ЕГРЮЛ следует, что «Итон Инвестментс» учредили в июле 2022 года.
Коммерсантъ
В конце июля Tetra Pak сообщила, что приняла решение передать местному руководству российское подразделение, которое продолжит работу в РФ под новым названием.
Интерфакс

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«Интерфакс»: новым владельцем бизнеса Tetra Pak в России может стать «Итон Инвестментс»
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