Глава "Газпрома" тогда подчеркнул, что погашение долга позволит начать переговоры о цене на газ с 2021 года. Ранее также сообщалось, что 1 июля посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев подтвердил, что начало погашения Минском долга за газ облегчит переговоры о цене на следующий год.

с чего всё началось

Долг Белоруссии за газ перед "Газпромом" продолжает расти и уже достиг $273 млн, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник. В конце мая задолженность Минска составляла $165,6 млн.

«Интерфакс»: долг Белоруссии перед «Газпромом» перевалил за $270 млн

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