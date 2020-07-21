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«Интерфакс»: долг Белоруссии перед «Газпромом» перевалил за $270 млн

Долг Белоруссии за газ перед "Газпромом" продолжает расти и уже достиг $273 млн, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник. В конце мая задолженность Минска составляла $165,6 млн.В источнике
С чего всё началось
Интерфакс

Долг Минска за газ перед «Газпромом» превысил $270 млн

Глава "Газпрома" тогда подчеркнул, что погашение долга позволит начать переговоры о цене на газ с 2021 года. Ранее также сообщалось, что 1 июля посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев подтвердил, что начало погашения Минском долга за газ облегчит переговоры о цене на следующий год.
Интерфакс05:30
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Экономика сегодня

Сумма долга Белоруссии перед «Газпромом» превысила 270 млн долларов

Экономика сегодня06:41
Финансовая газета

Задолженность Минска за российский газ составляет более 270 млн долларов

Финансовая газета06:27
Ruposters.ru

«Интерфакс»: долг Белоруссии перед «Газпромом» перевалил за $270 млн

Ruposters.ru06:22
Евразия Daily

Долг Белоруссии перед «Газпромом» продолжает расти

Евразия Daily06:19
Smolnarod.ru

СМИ: долг Белоруссии за газ перед «Газпромом» превысил $270 млн

Smolnarod.ru06:03
Говорит Москва

Долг Минска перед «Газпромом» превысил 270 млн долларов

Говорит Москва05:59
REGNUM

Белоруссия задолжала Газпрому $273 млн

REGNUM05:54
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МИД прокомментировал британский доклад о «российском вмешательстве»

Официальный представить МИД России Мария Захарова прокомментировала доклад комитета парламента Великобритании о якобы имевшем место вмешательстве Москвы во внутреннюю политику Соединенного Королевства.
МИД прокомментировал британский доклад о «российском вмешательстве»
РИА Новости06:33
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Захвативший заложников в Луцке выбросил гранату из автобуса

Луцк, Украина, 21 июля 2020, 12:42 — REGNUM Мужчина, захвативший автобус в украинском Луцке, выбросил из окна транспортного средства гранату, заявил заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко 21 июля в эфире телеканала 112.ua.
REGNUM05:42
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СК сообщил о влиянии Фургала на расследование убийств бизнесменов

Арестованный по обвинениям в организации убийств предпринимателей бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал оказывал влияние на сотрудников правоохранительных органов, расследовавших дело, сообщается на сайте Следственного комитета.
РБКвчера в 12:05
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В Петербурге откроют рестораны и торговые комплексы

Губернатор Северной столицы Александр Беглов заявил, что вопрос открытия торговых комплексов и ресторанов нужно срочно урегулировать с Роспотребнадзором, так как городским властям "необходимо отстаивать интересы бизнеса".
Российская газета04:56
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