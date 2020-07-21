«Интерфакс»: долг Белоруссии перед «Газпромом» перевалил за $270 млн
Долг Белоруссии за газ перед "Газпромом" продолжает расти и уже достиг $273 млн, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник. В конце мая задолженность Минска составляла $165,6 млн.В источнике
С чего всё началось
Долг Минска за газ перед «Газпромом» превысил $270 млн
Глава "Газпрома" тогда подчеркнул, что погашение долга позволит начать переговоры о цене на газ с 2021 года. Ранее также сообщалось, что 1 июля посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев подтвердил, что начало погашения Минском долга за газ облегчит переговоры о цене на следующий год.
Интерфакс05:30
Подробнее о событии