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Льготную ипотеку в РФ могут продлить до конца 2021 года

В России льготную ипотеку под 6,5% годовых могут продлить до конца 2021 года. ЦБ РФ, который был против этого, согласился на продление с существенными оговорками. Основной вариант компромисса — дальнейшее распространение программы не во всех регионах, сообщает «Интерфакс».В источнике
С чего всё началось
Интерфакс

Источники узнали о возможном продлении льготной ипотеки до конца года

Совещание у президента Владимира Путина по вопросу о судьбе программы льготной ипотеки, продление которой стало предметом спора между ЦБ РФ и профильным блоком правительства, завершилось компромиссом, программу могут продлить до конца года, сообщили "Интерфаксу" несколько источников, знакомых с ситуацией.
Интерфаксвчера в 09:32
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Говорит Москва

СМИ узнали о возможном продлении льготной ипотеки до конца года

Говорит Москвавчера в 09:47
Коммерсантъ

В России могут продлить льготную ипотеку

Коммерсантъвчера в 12:10
URA.Ru

Три российских региона останутся без льготной ипотеки

URA.Ruвчера в 11:15
Lenta.ru

Дешевую ипотеку в России задумали продлить не для всех

Lenta.ruвчера в 10:30
BFM.ru

«Интерфакс»: льготную ипотеку могут продлить до конца года

BFM.ru04:32
News.ru

Льготную ипотеку в России могут продлить до 31 декабря

News.ruвчера в 09:42
Интерфакс

ЦБ согласится с продлением льготной ипотеки при условии модификации программы

Интерфаксвчера в 09:50

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