В России льготную ипотеку под 6,5% годовых могут продлить до конца 2021 года. ЦБ РФ, который был против этого, согласился на продление с существенными оговорками. Основной вариант компромисса — дальнейшее распространение программы не во всех регионах, сообщает «Интерфакс».

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С чего всё началось Источники узнали о возможном продлении льготной ипотеки до конца года Совещание у президента Владимира Путина по вопросу о судьбе программы льготной ипотеки, продление которой стало предметом спора между ЦБ РФ и профильным блоком правительства, завершилось компромиссом, программу могут продлить до конца года, сообщили "Интерфаксу" несколько источников, знакомых с ситуацией. Интерфакс вчера в 09:32