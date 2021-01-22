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BFM.ru
BFM.ru

«Интерфакс»: льготную ипотеку могут продлить до конца года

Льготную ипотеку могут продлить до конца года. Источники «Интерфакса» сообщают, что совещание у президента по вопросу дальнейшей судьбы этой программы завершилось компромиссом. Центробанк был против продления, поскольку из-за программы в ряде регионов цены на жилье стали неоправданно высокими.В источнике
С чего всё началось
Интерфакс

Источники узнали о возможном продлении льготной ипотеки до конца года

Совещание у президента Владимира Путина по вопросу о судьбе программы льготной ипотеки, продление которой стало предметом спора между ЦБ РФ и профильным блоком правительства, завершилось компромиссом, программу могут продлить до конца года, сообщили "Интерфаксу" несколько источников, знакомых с ситуацией.
Интерфаксвчера в 09:32
Подробнее о событии
Lenta.ru

Дешевую ипотеку в России задумали продлить не для всех

Lenta.ruвчера в 10:30
Коммерсантъ

В России могут продлить льготную ипотеку

Коммерсантъвчера в 12:10
URA.Ru

Три российских региона останутся без льготной ипотеки

URA.Ruвчера в 11:15
BFM.ru

«Интерфакс»: льготную ипотеку могут продлить до конца года

BFM.ru04:32
Говорит Москва

СМИ узнали о возможном продлении льготной ипотеки до конца года

Говорит Москвавчера в 09:47
News.ru

Льготную ипотеку в России могут продлить до 31 декабря

News.ruвчера в 09:42
Интерфакс

ЦБ согласится с продлением льготной ипотеки при условии модификации программы

Интерфаксвчера в 09:50

Путин внес в Госдуму проект о предельном возрасте госслужащих

"В связи с изложенным законопроектом предусматривается, что в исключительных случаях при продлении срока государственной гражданской службы на государственных гражданских служащих, замещающих должности, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются президентом Российской Федерации, названное возрастное ограничение не распространяется", — отмечается в пояснительной записке.
Путин внес в Госдуму проект о предельном возрасте госслужащих
РИА Новости06:33

Эксперимент Saffire снова зажигает огонь в космосе

Еще один, новый эксперимент Saffire готов к запуску на космическую станцию, поскольку НАСА продолжает стремиться к более глубокому пониманию рисков от огня в космосе для астронавтов миссии Artemis, которые будут исследовать Луну и, в конечном итоге, Марс.
Эксперимент Saffire снова зажигает огонь в космосе
AstroNews.ruвчера в 13:41

Honor и Discovery представили противоударные умные часы Honor GS Pro Secret Star Edition

Новинку разрабатывали совместно Независимая компания Honor, в ходе сегодняшней пресс-конференции, представила свои умные, противоударные часы Honor GS Pro Secret Star Edition, разработанные совместо со специалистами Discovery.Новинка имеет 1,39-дюймовый AMOLED дисплей, оснащена безелем из нержавейки, а сам корпус выполнен из пластика и металла.
Центральная Служба Новостей07:46

СК возбудил дело о призывах к участию несовершеннолетних в акции 23 января

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело по фактам призывов в соцсетях к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях 23 января в поддержку основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального.
Ведомости10:24