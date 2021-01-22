«Интерфакс»: льготную ипотеку могут продлить до конца года
Льготную ипотеку могут продлить до конца года. Источники «Интерфакса» сообщают, что совещание у президента по вопросу дальнейшей судьбы этой программы завершилось компромиссом. Центробанк был против продления, поскольку из-за программы в ряде регионов цены на жилье стали неоправданно высокими.В источнике
С чего всё началось
Источники узнали о возможном продлении льготной ипотеки до конца года
Совещание у президента Владимира Путина по вопросу о судьбе программы льготной ипотеки, продление которой стало предметом спора между ЦБ РФ и профильным блоком правительства, завершилось компромиссом, программу могут продлить до конца года, сообщили "Интерфаксу" несколько источников, знакомых с ситуацией.
Интерфаксвчера в 09:32
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