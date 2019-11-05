Общество
Коммерсантъ«Интерфакс»: поставки газа в Китай по «Силе Сибири» начнутся 2 декабря
Официальная церемония начала поставок российского газа в Китай по трубопроводу «Сила Сибири» состоится 2 декабря, утверждает «Интерфакс», ссылаясь на знакомый с ситуацией источник. Отмечается, что первоначально сроком начала поставок называлось 20 декабря.
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Политика
Захарова отреагировала на запрет Эстонии пропустить российское судно
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на решение Таллина о недопуске в территориальные воды Эстонии российского судна "Академик Примаков".
Общество
Основатель сети ресторанов «Тарас Бульба» освобожден из-под стражи
Основателя сети ресторанов «Тарас Бульба» Юрия Белойвана Преображенский районный суд Москвы освободил от наказания.
Гаджеты
Xiaomi представила первые умные часы Mi Watch
Китайская компания Xiaomi представила первые модели своих умных часов Mi Watch, говорится в сообщении компании.
Гаджеты
Adobe представила камеру с эффектами фотошопа
Adobe уже сделал коллаборацию с американской певицей Билли Айлиш.
Происшествия
В Адыгее нашли тело пропавшей школьницы
Происшествия
Планировавший теракт в Москве мужчина признал вину
Арестованный за подготовку теракта в Москве гражданин Киргизии признал вину.
Шоу-бизнес
Поведение МакSим во время концерта в Казани сочли неадекватным
Несколько поклонников певицы МакSим отметили необычное поведение артистки во время концерта в Казани 2 ноября.
Шоу-бизнес
Дочь Евы Польны и Дениса Клявера попала в реанимацию
Дочь экс-солистки группы "Гости из будущего" Евы Польны и бывшего участника дуэта "Чай вдвоём" Дениса Клявера, 14-летняя Эвелин, попала в больницу.
Происшествия
Российский полицейский поделился государственной тайной в мессенджере
Санкт-Петербургский городской суд вынес приговор бывшему сотруднику МВД 30-летнему Павлу Селиверстову за разглашение государственной тайны.
Политика
Путин: пещерные русофобы объявили войну русскому языку
"Войну русскому языку объявляют не только пещерные русофобы, это не секрет, разного рода маргиналы активно и агрессивно работают, агрессивные националисты", — заявил глава государства, выступая на заседании Совета по русскому языку.
Кино
Евгений Миронов уличил Ленина в нелюбви к русским
Политика
Голикова заявила о неудачной оптимизации здравоохранения
Оптимизацию здравоохранения во многих российских регионах провели неудачно, заявила зампред правительства страны Татьяна Голикова "Во многих регионах оптимизация была проведена неудачно, прямо скажем", — цитирует ее РИА "Новости".
Происшествия
В миасской больнице санитарка умыла пациентку половой тряпкой
В минздраве Челябинской области прокомментировали взорвавшее соцсети видео, на котором санитарка одной из больниц Миасса умывает пациентку грязной тряпкой, предварительно смочив ее из тазика на полу.
Происшествия
В Москве подросток умер от осложнений после удаления зуба
Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели подростка из-за осложнений и сильного кровотечения после удаления зуба.
Наука
Мысли об интимной близости склоняют людей ко лжи
Эксперимент показал, что мысли о половой близости делают людей склонными ко лжи, если речь идет об общении с потенциальным половым партнером.
Общество
Роскомнадзор раскрыл детали иска россиянина на 100 триллионов рублей
Ранее житель Первомайского района Оренбургской области Виталий Снигур рассказал РИА Новости, что областное управление Роскомнадзора по решению суда закрыло его страницу в социальной сети "Одноклассники", после чего он подал в районный суд иск о возмещении компенсации морального вреда в размере 100 триллионов рублей.
Футбол
«Зенит» и «РБ Лейпциг» объявили цвет формы на матч Лиги чемпионов
Армия и оружие
«Черные дыры» в океане. О неатомных подлодках России, которые могут «бесшумно наблюдать»
Военно-морской флот (ВМФ) РФ уже усилил боевую мощь на Черном море этими подводными кораблями — шесть лодок несут боевую службу в составе Черноморского флота.
Происшествия
Дрыманов сообщил о напившихся во время обыска у него сотрудниках ФСБ
Бывший начальник Главного следственного управления СК по Москве Александр Дрыманов заявил в суде, что нарушения, допущенные при обыске у него дома, стали предметом доклада главы Следственного комитета Александра Бастрыкина на имя директора ФСБ Александра Бортникова.
Происшествия
Силовики задержали первого заместителя главы Новотроицка
Силовики днём 5 ноября задержали первого заместителя главы Новотроицка Артёма Липатова.
Здоровье
Ставить диагнозы россиянам сможет искусственный интеллект
Как пишет РИА Новости, проект подразумевает, что специальная система учета биологических материалов человека при помощи искусственного интеллекта будет определять диагнозы.
Авто
Infiniti показала снимки нового кроссовера QX55
Японская компания Infiniti поделилась снимками новинки – купеобразного кроссовера Infiniti QX55.
Игры
Дату выхода PC-версии Detroit: Become Human объявят в ближайшее время
Глава французской студии Quantic Dream Дэвид Кейдж (David Cage) у себя в микроблоге пообещал, что анонс даты выхода Detroit: Become Human на PC состоится в самое ближайшее время.
Общество
Треть россиян выступила за уголовное дело против ФБК
Почти треть россиян положительно отнеслись к обыскам в Фонде борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального и уголовным делам против его работников, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газеты «Ведомости» со ссылкой на результаты опроса «Левада-центра».
Шоу-бизнес
Актеру Василию Лановому стало плохо во время спектакля
Актер Василий Лановой почувствовал себя плохо на сцене во время спектакля «Последние луны», показ которого проходил 3 ноября.
Политика
Германия поблагодарила Горбачева за чудо для Европы
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер направил письмо бывшему президенту СССР Михаилу Горбачеву в 30-ю годовщину падения Берлинской стены.
Происшествия
В Петербурге задержали начальника Шкиперской таможни за взятки
Следователи Санкт-Петербурга задержали начальника Шкиперского таможенного поста Балтийской таможни и начальника отдела по подозрению в получении взяток за незаконный ввоз культурных ценностей на территорию России, сообщается на сайте северо-западного СУ на транспорте СК РФ.
Общество
Глава «мусорной» госкомпании раскрыл размер своей зарплаты
Назначенный в апреле 2019 года на пост гендиректора «Российского экологического оператора» (РЭО) Денис Буцаев в интервью РБК впервые раскрыл размер своей зарплаты.
Общество
В России введут налоговый вычет на фитнес
Налоговый вычет на фитнес-услуги могут ввести в России летом 2020 года, сообщают "Известия" со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по экономической политике Владимира Гутенёва.