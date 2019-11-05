Общество
Коммерсантъ«Интерфакс»: поставки газа в Китай по «Силе Сибири» начнутся 2 декабря
Официальная церемония начала поставок российского газа в Китай по трубопроводу «Сила Сибири» состоится 2 декабря, утверждает «Интерфакс», ссылаясь на знакомый с ситуацией источник. Отмечается, что первоначально сроком начала поставок называлось 20 декабря.
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с чего всё началось
Москва и Пекин согласовали дату церемонии пуска газа в Китай по восточному маршруту - она пройдет 2 декабря, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией. Первоначально сроком начала поставок называлось 20 декабря 2019 года.Интерфакс06:25
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Объявлен состав сборной России на матчи с Бельгией и Сан-Марино
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов совместно со своим штабом принял окончательное решение относительно игроков, которые будут вызваны для подготовки к отборочным матчам Чемпионата Европы 2020 года, передает официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).
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Госдума в первом чтении приняла законопроект о запрете на продажу смартфонов, компьютеров и телевизоров с функцией Smart TV без российского программного обеспечения.
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В Москве подросток умер от осложнений после удаления зуба
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Двух подозреваемых в убийстве бывшего мэра Киселевска задержали
В Кемеровской области задержаны двое подозреваемых в убийстве бывшего мэра Киселевска Сергея Лаврентьева, сообщается на сайте Следственного комитета.
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Политика
Путин предложил заменить «Википедию» другой энциклопедией
Президент РФ Владимир Путин предложил заменить "Википедию" в России новой Большой российской энциклопедией в электронном виде.
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«Барса» просмотрит хавбека «Байера» Хавертца в матче ЛЧ против «Атлетико»
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Политика
Кремль прояснил позицию Путина по транзиту газа через Украину
Позиция президента РФ Владимира Путина по вопросу переговоров с Украиной по транзиту российского газа была уже озвучена им, с тех пор ничего не поменялось, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:17
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В Адыгее нашли тело убитой школьницы
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RT на русском 11:53
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Экс-министр рассказала о попытке свержения Зеленского
Бывшая министр юстиции Украины Елена Лукаш в интервью телеканалу «112» заявила о попытке свергнуть действующего президента Владимира Зеленского некими политическими силами.
Ридус вчера в 01:38
Политика
Пушков оценил призыв Киева к Таллину по поводу «Северного потока — 2»
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал призыв премьер-министра Украины Алексея Гончарука к главе МИД Эстонии Урмасу Рейнсалу оказывать противодействие проекту «Северный поток — 2».
RT на русском вчера в 19:37
Космос
Космический аппарат «Вояджер-2» вышел в межзвёздное пространство
В США ученые получили данные с аппарата «Вояджер-2», который в ноябре 2018 года вошел в межзвездное пространство, сообщается на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
REGNUM 00:48
Общество
Японский офис Microsoft перешел на четырехдневную рабочую неделю
В результате эксперимента было принято решение о переводе всех сотрудников японского офиса на четырехдневную рабочую неделю на месяц.
RuNews24.ru вчера в 14:15
Шоу-бизнес
Поведение МакSим во время концерта в Казани сочли неадекватным
Несколько поклонников певицы МакSим отметили необычное поведение артистки во время концерта в Казани 2 ноября.
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Шествие «Русский марш» прошло в Москве без происшествий
В столичном районе Люблино в понедельник прошло шествие националистов «Русский марш», мероприятие завершилось без происшествий, сообщает ТАСС.
РИАМО вчера в 11:35
Армия и оружие
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RT на русском 10:51
Общество
«Нафтогаз» направил в Стокгольм новый иск против «Газпрома»
Новый иск от украинской компании «Нафтогаз» против российского «Газпрома» направлен в Стокгольмский арбитражный суд 2 ноября, сообщил глава «Нафтогаза» Юрий Витренко на своей странице в Facebook.
Красная весна 02 ноября в 11:50
Происшествия
СК опубликовал кадры нападения мужчины на детский сад в Нарьян-Маре
Следственный комитет обнародовал видеокадры произошедшего 31 октября нападения 36-летнего безработного жителя Нарьян-Мара на местный детский сад, где было совершено убийство шестилетнего мальчика.
РБК 03:33
Политика
Медведев прокомментировал слова Лукашенко о чужих войнах
Премьер-министр Дмитрий Медведев прокомментировал высказывания президента Белоруссии Александра Лукашенко о "втягивании" белорусов в войны.
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Неплатежи за вывоз мусора со стороны компаний достигли в России 70%
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Политика
Запад напуган сближением Минска с Москвой
Сближение Минска с Москвой заставляет нервничать западных политиков. Они считают, что необходимо налаживать контакты с Белоруссией.
ТВ Центр 12:07
Шоу-бизнес
Богомолов красиво поздравил Собчак
Режиссер поздравил супругу с днем рождения, а интернет-пользователи сочли поздравление очень красивым.
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Путин процитировал пародиста Иванова, говоря о развитии русского языка
Совершенно очевидно, что есть тревожные сигналы по поводу того, как развивается русский язык, какая ему оказывается поддержка или не оказывается, заявил президент Владимир Путин.
РИА Новости 11:13
Футбол
Гомеш выписан из больницы после операции
Позже Гомеш был доставлен в больницу, где перенёс операцию. Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
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Суд освободил основателя «Тараса Бульбы» из-за болезни
Преображенский районный суд Москвы освободил от наказания основателя сети ресторанов «Тарас Бульба» Юрия Белойвана в связи с болезнью, говорится на сайте суда.
Ведомости 08:16
Транспорт
Собянин утвердил названия пяти станций Большой кольцевой линии метро
Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил названия 5 пересадочных станций Большой кольцевой линии метро (БКЛ), они получили те же наименования, что и станции радиальных линий, говорится в материалах к заседанию президиума правительства Москвы во вторник.
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Политика
Семья Иссахар отозвала прошение об отмене выдачи в США Буркова
Яффа Иссахар, мать осужденной в РФ за наркотики израильтянки Наамы Иссахар, отозвала петицию против экстрадиции в США содержащегося в израильской тюрьме по американскому запросу россиянина Алексея Буркова, передает Ynetnews.
Газета.Ru 10:25
Армия и оружие
Ракетное возмездие: «Точка» ударила по террористам в горах Латакии
Российская газета 05:46