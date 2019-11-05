Общество

КоммерсантъКоммерсантъ«Интерфакс»: поставки газа в Китай по «Силе Сибири» начнутся 2 декабря

Официальная церемония начала поставок российского газа в Китай по трубопроводу «Сила Сибири» состоится 2 декабря, утверждает «Интерфакс», ссылаясь на знакомый с ситуацией источник. Отмечается, что первоначально сроком начала поставок называлось 20 декабря.
Читать в источнике
Комментировать50
с чего всё началось

Москва и Пекин согласовали дату церемонии пуска газа в Китай по «Силе Сибири»

Москва и Пекин согласовали дату церемонии пуска газа в Китай по восточному маршруту - она пройдет 2 декабря, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией. Первоначально сроком начала поставок называлось 20 декабря 2019 года.
Интерфакс06:25

Подробнее о событии

«Интерфакс»: поставки газа в Китай по «Силе Сибири» начнутся 2 декабря

Коммерсантъ08:14

Москва и Пекин согласовали дату церемонии пуска газа в Китай по «Силе Сибири»

Интерфакс06:25

«Интерфакс» узнал дату начала поставок газа в Китай по «Силе Сибири»

Ведомости06:42

Названа дата запуска «Силы Сибири»

Lenta.ru06:41

Источник назвал дату церемонии пуска газа в Китай по «Силе Сибири»

Известия06:37

СМИ назвали дату запуска в эксплуатацию газопровода «Сила Сибири»

РЕН ТВ06:26

Песков сообщил, что точных сроков запуска «Турецкого потока» и «Силы Сибири» пока нет

ТАСС08:36
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 12:20, Ашберн
Футбол

Объявлен состав сборной России на матчи с Бельгией и Сан-Марино

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов совместно со своим штабом принял окончательное решение относительно игроков, которые будут вызваны для подготовки к отборочным матчам Чемпионата Европы 2020 года, передает официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).
Газета.Ru 05:16
Общество

Госдума поддержала запрет продавать смартфоны без российского ПО

Госдума в первом чтении приняла законопроект о запрете на продажу смартфонов, компьютеров и телевизоров с функцией Smart TV без российского программного обеспечения.
Lenta.ru 07:53
Происшествия

В Москве подросток умер от осложнений после удаления зуба

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели подростка из-за осложнений и сильного кровотечения после удаления зуба.
ТАСС 05:30
Происшествия

Двух подозреваемых в убийстве бывшего мэра Киселевска задержали

В Кемеровской области задержаны двое подозреваемых в убийстве бывшего мэра Киселевска Сергея Лаврентьева, сообщается на сайте Следственного комитета.
РБК 00:40
Политика

Путин предложил заменить «Википедию» другой энциклопедией

Президент РФ Владимир Путин предложил заменить "Википедию" в России новой Большой российской энциклопедией в электронном виде.
РИА Новости 10:53
Общество

Анджелину Джоли эвакуировали со съемок фильма из-за бомбы

Помимо Джоли и Мэддена, в ленте снимаются Джемма Чан, Кит Харингтон, Сальма Хайек и Брайан Тайри Генри.
Lenta.ru 07:28
Футбол

«Барса» просмотрит хавбека «Байера» Хавертца в матче ЛЧ против «Атлетико»

По информации ESPN, скауты каталонского клуба просмотрят 20-летнего немца в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Атлетико».
Sports.ru 11:37
Политика

Кремль прояснил позицию Путина по транзиту газа через Украину

Позиция президента РФ Владимира Путина по вопросу переговоров с Украиной по транзиту российского газа была уже озвучена им, с тех пор ничего не поменялось, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:17
Происшествия

В Адыгее нашли тело убитой школьницы

РИА Новости 12:03
Футбол

Стал известен состав «Зенита» на матч ЛЧ с «Лейпцигом»

RT на русском 11:53
Политика

Экс-министр рассказала о попытке свержения Зеленского

Бывшая министр юстиции Украины Елена Лукаш в интервью телеканалу «112» заявила о попытке свергнуть действующего президента Владимира Зеленского некими политическими силами.
Ридус вчера в 01:38
Политика

Пушков оценил призыв Киева к Таллину по поводу «Северного потока — 2»

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал призыв премьер-министра Украины Алексея Гончарука к главе МИД Эстонии Урмасу Рейнсалу оказывать противодействие проекту «Северный поток — 2».
RT на русском вчера в 19:37
Космос

Космический аппарат «Вояджер-2» вышел в межзвёздное пространство

В США ученые получили данные с аппарата «Вояджер-2», который в ноябре 2018 года вошел в межзвездное пространство, сообщается на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
REGNUM 00:48
Общество

Японский офис Microsoft перешел на четырехдневную рабочую неделю

В результате эксперимента было принято решение о переводе всех сотрудников японского офиса на четырехдневную рабочую неделю на месяц.
RuNews24.ru вчера в 14:15
Шоу-бизнес

Поведение МакSим во время концерта в Казани сочли неадекватным

Несколько поклонников певицы МакSим отметили необычное поведение артистки во время концерта в Казани 2 ноября.
Известия 07:41
Общество

Шествие «Русский марш» прошло в Москве без происшествий

В столичном районе Люблино в понедельник прошло шествие националистов «Русский марш», мероприятие завершилось без происшествий, сообщает ТАСС.
РИАМО вчера в 11:35
Армия и оружие

На Украине закупили некачественные бронежилеты для армии

Государственное бюро расследований Украины объявило о подозрении пяти высокопоставленным чиновникам Министерства обороны Украины в связи с закупкой некачественных бронежилетов «Корсар» для украинской армии.
RT на русском 10:51
Происшествия

В Мексике напали на группу мормонов, погибли девять человек

РИА Новости 02:46
Общество

«Нафтогаз» направил в Стокгольм новый иск против «Газпрома»

Новый иск от украинской компании «Нафтогаз» против российского «Газпрома» направлен в Стокгольмский арбитражный суд 2 ноября, сообщил глава «Нафтогаза» Юрий Витренко на своей странице в Facebook.
Красная весна 02 ноября в 11:50
Происшествия

СК опубликовал кадры нападения мужчины на детский сад в Нарьян-Маре

Следственный комитет обнародовал видеокадры произошедшего 31 октября нападения 36-летнего безработного жителя Нарьян-Мара на местный детский сад, где было совершено убийство шестилетнего мальчика.
РБК 03:33
Политика

Медведев прокомментировал слова Лукашенко о чужих войнах

Премьер-министр Дмитрий Медведев прокомментировал высказывания президента Белоруссии Александра Лукашенко о "втягивании" белорусов в войны.
РИА Новости вчера в 05:47
Общество

Неплатежи за вывоз мусора со стороны компаний достигли в России 70%

Mossovetinfo.ru – Неплатежи юридических лиц за вывоз мусора достигли в России 65-70%, сообщил в интервью РБК гендиректор «Российского экологического оператора» Юрий Бурцев.
Моссовет 04:25
Политика

Запад напуган сближением Минска с Москвой

Сближение Минска с Москвой заставляет нервничать западных политиков. Они считают, что необходимо налаживать контакты с Белоруссией.
ТВ Центр 12:07
Шоу-бизнес

Богомолов красиво поздравил Собчак

Режиссер поздравил супругу с днем рождения, а интернет-пользователи сочли поздравление очень красивым.
Рамблер 06:20
Политика

Путин процитировал пародиста Иванова, говоря о развитии русского языка

Совершенно очевидно, что есть тревожные сигналы по поводу того, как развивается русский язык, какая ему оказывается поддержка или не оказывается, заявил президент Владимир Путин.
РИА Новости 11:13
Футбол

Гомеш выписан из больницы после операции

Позже Гомеш был доставлен в больницу, где перенёс операцию. Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Чемпионат 10:00
Происшествия

Суд освободил основателя «Тараса Бульбы» из-за болезни

Преображенский районный суд Москвы освободил от наказания основателя сети ресторанов «Тарас Бульба» Юрия Белойвана в связи с болезнью, говорится на сайте суда.
Ведомости 08:16
Транспорт

Собянин утвердил названия пяти станций Большой кольцевой линии метро

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил названия 5 пересадочных станций Большой кольцевой линии метро (БКЛ), они получили те же наименования, что и станции радиальных линий, говорится в материалах к заседанию президиума правительства Москвы во вторник.
РИА Новости 06:17
Политика

Семья Иссахар отозвала прошение об отмене выдачи в США Буркова

Яффа Иссахар, мать осужденной в РФ за наркотики израильтянки Наамы Иссахар, отозвала петицию против экстрадиции в США содержащегося в израильской тюрьме по американскому запросу россиянина Алексея Буркова, передает Ynetnews.
Газета.Ru 10:25
Армия и оружие

Ракетное возмездие: «Точка» ударила по террористам в горах Латакии

Российская газета 05:46
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сила Сибири
Строящийся магистральный газопровод для поставок газа из Якутии в Приморский край и страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Совместный проект «Газпрома» и CNPC. Протяженность - 2159 км, диаметр трубы - 1420 мм, рабочее давление - 9,8 Мпа, экспортная мощность - 38 млрд кубометров газа в год.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное