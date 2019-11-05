Общество

КоммерсантъКоммерсантъ«Интерфакс»: поставки газа в Китай по «Силе Сибири» начнутся 2 декабря

Официальная церемония начала поставок российского газа в Китай по трубопроводу «Сила Сибири» состоится 2 декабря, утверждает «Интерфакс», ссылаясь на знакомый с ситуацией источник. Отмечается, что первоначально сроком начала поставок называлось 20 декабря.
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с чего всё началось

Москва и Пекин согласовали дату церемонии пуска газа в Китай по «Силе Сибири»

Москва и Пекин согласовали дату церемонии пуска газа в Китай по восточному маршруту - она пройдет 2 декабря, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией. Первоначально сроком начала поставок называлось 20 декабря 2019 года.
Интерфакс06:25

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«Интерфакс»: поставки газа в Китай по «Силе Сибири» начнутся 2 декабря

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СМИ назвали дату запуска в эксплуатацию газопровода «Сила Сибири»

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Москва и Пекин согласовали дату церемонии пуска газа в Китай по «Силе Сибири»

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