Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъ«Интерфакс»: теплая погода в январе снизила добычу «Газпрома» на 6%

В январе 2020 года добыча природного газа «Газпрома» снизилась на 6% — до 44,3 млрд куб.м. (с 47,32 за январь 2019 года), сообщил «Интерфакс» со ссылкой на свои подсчеты на основе оперативных данных Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса.
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Неожиданно теплая погода в январе обвалила добычу Газпрома на 6%

Добыча природного газа "Газпрома" в январе 2020 года снизилась на 6% - до 44,3 млрд кубометров (с 47,32 за январь 2019 года), свидетельствуют расчеты "Интерфакса" на основе оперативных данных ЦДУ ТЭК.
Интерфакс00:51

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Неожиданно теплая погода в январе обвалила добычу Газпрома на 6%

Интерфакс00:51

«Интерфакс»: теплая погода в январе снизила добычу «Газпрома» на 6%

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Британская драма «1917» получила премию BAFTA как лучший фильм

Британская киноакадемия BAFTA назвала лучшим фильмом драму «1917» о Первой мировой войне режиссера Сэма Мендеса.
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За пределами Китая зафиксировали первую смерть от коронавируса

Как сообщает местное отделение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), это также первая смерть от коронавируса за пределами Китая.
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Новые перспективы: Великобритания официально вышла из Евросоюза

В своем Twitter премьер-министр Британии Борис Джонсон за час до официального выхода государства из ЕС обратился к соотечественникам.
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«Зенит-2» выложил фото Кокорина со сбора

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Средняя ставка по ипотеке снизилась до 9%

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Состоялся первый полет усовершенствованного Ту-160М

Состоялся первый полет стратегического ракетоносца-бомбардировщика Ту-160М после модернизации, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу "Туполева".
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Депутат Госдумы России от Крымского региона Наталья Поклонская опубликовала снимки из фотосессии в "голливудском" стиле, в которой предстала в новом образе.
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