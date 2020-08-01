В отместку он разбил прикладом карабина окно машины Федеральной службы охраны, стоявшей рядом с Красной площадью. Уголовное дело в связи с инцидентом следственные органы решили не возбуждать, добавил собеседник агентства.

с чего всё началось

Рядовой-срочник участник инцидента во время парада Победы 24 июня в Москве комиссован по состоянию здоровья, сообщил «Интерфаксу» источник в медицинских кругах. Солдат, который должен был участвовать в торжественном шествии, в последний момент был переведен в резерв.

«Интерфакс»: участник инцидента во время парада в Москве уволен из армии после экспертизы

Политика Посол в Минске призвал Белоруссию освободить задержанных россиян Москва настаивает на плотном взаимодействии с правоохранительными органами Белоруссии и адвокатами по делу о 33 задержанных россиянах, заявил в субботу посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев. 60

Шоу-бизнес Николай Басков показал нового питомца Российский певец Николай Басков завел котенка. Видео с новым питомцем он опубликовал в Instagram. 2

Общество Проценко рассказал о кашле при заболевании коронавирусом Главврач инфекционной больницы в московском посёлке Коммунарка Денис Проценко рассказал, как определить кашель, возникающий при коронавирусной инфекции COVID-19. 129

Единоборства Боец MMA напал на рефери Марка Годдарда после боя в Абу-Даби Сегодня в Объединенных Арабских Эмиратах прошел турнир по смешанным единоборствам UAE Warriors 12, и в одном из поединков произошел необычный эпизод, в который оказался вовлечен известный рефери Марк Годдард.

Политика Координатор штаба Навального в Краснодаре оштрафован на 80 тыс. рублей Суд в Краснодаре оштрафовал на 80 тысяч рублей координатора местного штаба Навального Льва Гяммера за распространение в интернете материалов, оскорбляющих государственную власть. 97

Экономика Путин подписал закон о регулировании криптовалют с 2021 года Владимир Путин подписал закон, который разрешает с 2021 года проводить сделки с цифровыми финансовыми активами (ЦФА), но запретит криптовалюты как средство платежа в России. 291

Общество Клинические испытания вакцины от коронавируса Центра Гамалеи завершены Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о завершении клинических испытаний вакцины от коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, пишет «РИА Новости». 993

Фигурное катание Группу Этери Тутберидзе покинула Алена Косторная Группу Этери Тутберидзе покинула Алена Косторная Список спортсменок, которые покинули группу сильнейшего российского тренера Этери Тутберидзе в это межсезонье, пополнился новым именем. 18

Политика Жириновский призвал Лукашенко сняться с выборов Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал президент Белоруссии Александра Лукашенко снять свою кандидатуру с выборов. 31

Происшествия Генпрокуратура требует изъять имущество экс-главы ФТС Кизлыка Генпрокуратура России направила иск к бывшему начальнику управления Федеральной таможенной службы (ФТС) Александру Кизлыку об изъятии имущества на сумму более 121 млн рублей. 50

Энергетика Цены на газ в России повышаются на 3% Оптовые цены на газ для всех категорий потребителей России с 1 августа будут повышены на 3%. Индексация в текущем году произошла на месяц позже традиционного срока. 14

Общество Минэкономразвития не обсуждает введение новых налогов в России «В связи с появлением в ряде СМИ информации о введении нового налога пресс-служба Минэкономразвития России считает необходимым заявить, что введение никаких новых налогов не обсуждается», — заявили в министерстве. 3

Политика Путин подписал закон о сплошных рубках в районе Байкала Москва, 31 июля 2020, 15:11 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий сплошные рубки леса в районе Байкала для расширения БАМа и Транссиба. 82