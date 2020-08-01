Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъ«Интерфакс»: участник инцидента во время парада в Москве уволен из армии после экспертизы

Рядовой-срочник участник инцидента во время парада Победы 24 июня в Москве комиссован по состоянию здоровья, сообщил «Интерфаксу» источник в медицинских кругах. Солдат, который должен был участвовать в торжественном шествии, в последний момент был переведен в резерв.
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с чего всё началось

Из армии досрочно уволили солдата, разбившего окно машины ФСО в Москве

В отместку он разбил прикладом карабина окно машины Федеральной службы охраны, стоявшей рядом с Красной площадью. Уголовное дело в связи с инцидентом следственные органы решили не возбуждать, добавил собеседник агентства.
Интерфакс07:26

Подробнее о событии

Комиссован рядовой, устроивший дебош во время парада Победы в Москве

РИАМО09:06

Из Вооружённых сил досрочно уволен участник инцидента, произошедшего во время парада Победы в Москве

Эхо Москвы07:32

«Интерфакс»: участник инцидента во время парада в Москве уволен из армии после экспертизы

Коммерсантъ08:18

Появились подробности о судьбе разбившего машину ФСО у Красной площади солдата

Lenta.ru08:05

Досрочно уволен солдат, разбивший окно машины ФСО в Москве

Московский Комсомолец08:05

Провокация перед Парадом Победы довела до досрочного увольнения: Источник раскрыл итоги экспертизы

Царьград07:51

Срочника, разбившего окно машины ФСО на параде Победы, досрочно уволили из армии

Дождь08:59
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Политика

Посол в Минске призвал Белоруссию освободить задержанных россиян

Москва настаивает на плотном взаимодействии с правоохранительными органами Белоруссии и адвокатами по делу о 33 задержанных россиянах, заявил в субботу посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев.
РИА Новости 09:08
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Футбол

«Нижний Новгород» обыграл «Томь» в первом матче нового сезона ФНЛ

«Нижний Новгород» на своём поле обыграл «Томь» в первом матче нового сезона ФНЛ.
Metaratings 08:56
Общество

Хаматова прокомментировала уход Гармаша из театра «Современник»

РИА Новости вчера в 18:12
1,3K
Шоу-бизнес

Николай Басков показал нового питомца

Российский певец Николай Басков завел котенка. Видео с новым питомцем он опубликовал в Instagram.
РЕН ТВ вчера в 19:19
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Экономика

Работающие пенсионеры с 1 августа получат прибавку

С 1 августа начинается ежегодная корректировка пенсий работающих пенсионеров. Их около 14-15 миллионов человек.
Российская газета 30 июля в 12:07
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Футбол

Кузяев ведёт переговоры с «Зенитом» и не исключает отъезда в Европу

Шанс перейти в Европу есть, там тоже ведутся переговоры.
RT на русском 08:32
Общество

Проценко рассказал о кашле при заболевании коронавирусом

Главврач инфекционной больницы в московском посёлке Коммунарка Денис Проценко рассказал, как определить кашель, возникающий при коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 08:01
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Единоборства

Боец MMA напал на рефери Марка Годдарда после боя в Абу-Даби

Сегодня в Объединенных Арабских Эмиратах прошел турнир по смешанным единоборствам UAE Warriors 12, и в одном из поединков произошел необычный эпизод, в который оказался вовлечен известный рефери Марк Годдард.
Юфсбет 04:07
Происшествия

Три человека погибли в ДТП с грузовиком в Алтайском крае

При столкновении легкового и грузового автомобиля в Алтайском крае погибли три человека.
Известия 07:44
1
Происшествия

Человек пострадал при столкновении бензовоза и самолета в Шереметьево

Известия 04:10
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Происшествия

Три человека погибли в ДТП с легковушкой и уборочной техникой на МКАД

Два автомобиля столкнулись на МКАД в Москве, в результате ДТП погибли три человека.
ТАСС 07:48
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Политика

Координатор штаба Навального в Краснодаре оштрафован на 80 тыс. рублей

Суд в Краснодаре оштрафовал на 80 тысяч рублей координатора местного штаба Навального Льва Гяммера за распространение в интернете материалов, оскорбляющих государственную власть.
Интерфакс 06:56
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Происшествия

Жена Энди Картрайта не признала вину в убийстве рэпера

В объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга опровергли сообщения о признании вины Мариной Кохал в убийстве мужа Энди Картрайта (Александра Юшко).
РИА Новости 07:44
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Игры

В GTA Online могут добавить Либерти-Сити из GTA IV

The GEEK 29 июля в 10:29
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Шоу-бизнес

Концертный директор Пугачевой опроверг слухи о разводе с Галкиным

Слухи о разводе Аллы Пугачевой с телеведущим Максимом Галкиным не соответствуют действительности.
Телеканал 360° вчера в 17:31
48
Происшествия

Тела двух детей и двух взрослых обнаружили на турбазе на Алтае

Петрозаводск говорит вчера в 13:16
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Экономика

Путин подписал закон о регулировании криптовалют с 2021 года

Владимир Путин подписал закон, который разрешает с 2021 года проводить сделки с цифровыми финансовыми активами (ЦФА), но запретит криптовалюты как средство платежа в России.
РИА Новости вчера в 10:14
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Общество

Клинические испытания вакцины от коронавируса Центра Гамалеи завершены

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о завершении клинических испытаний вакцины от коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, пишет «РИА Новости».
Ведомости 04:10
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Общество

В Москве задерживают участников акции солидарности с Хабаровском

Акции поддержки хабаровским протестам сегодня прошли в нескольких городах. Не менее 10 человек задержали в Санкт-Петербурге.
Коммерсантъ 08:41
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Фигурное катание

Группу Этери Тутберидзе покинула Алена Косторная

Группу Этери Тутберидзе покинула Алена Косторная Список спортсменок, которые покинули группу сильнейшего российского тренера Этери Тутберидзе в это межсезонье, пополнился новым именем.
Коммерсантъ вчера в 12:24
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Политика

Жириновский призвал Лукашенко сняться с выборов

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал президент Белоруссии Александра Лукашенко снять свою кандидатуру с выборов.
Lenta.ru 08:58
31
Общество

Россия планирует открыть авиасообщение со всеми странами 11 августа

С 1 августа Россия возобновила авиасообщение только с тремя странами — Великобританией, Турцией и Танзанией.
НТВ 00:35
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Происшествия

Генпрокуратура требует изъять имущество экс-главы ФТС Кизлыка

Генпрокуратура России направила иск к бывшему начальнику управления Федеральной таможенной службы (ФТС) Александру Кизлыку об изъятии имущества на сумму более 121 млн рублей.
Общественная служба новостей вчера в 09:02
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Энергетика

Цены на газ в России повышаются на 3%

Оптовые цены на газ для всех категорий потребителей России с 1 августа будут повышены на 3%. Индексация в текущем году произошла на месяц позже традиционного срока.
ТАСС вчера в 17:01
14
Общество

Минэкономразвития не обсуждает введение новых налогов в России

«В связи с появлением в ряде СМИ информации о введении нового налога пресс-служба Минэкономразвития России считает необходимым заявить, что введение никаких новых налогов не обсуждается», — заявили в министерстве.
RT на русском 05:13
3
Общество

Охлобыстин заявил, что Ефремов загипнотизирован адвокатом

Газета.Ru 04:07
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Политика

Путин подписал закон о сплошных рубках в районе Байкала

Москва, 31 июля 2020, 15:11 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий сплошные рубки леса в районе Байкала для расширения БАМа и Транссиба.
REGNUM вчера в 08:11
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Здоровье

На Украине начали действовать новые правила карантина

На Украине с 1 августа вступают в силу новые правила карантина.
RT на русском 02:54
Футбол

«Локомотив» представил форму на следующий сезон

Газета.Ru 06:47
Авто

Volkswagen в Нижнем Новгороде приостанавливает производство на месяц

Volkswagen Group Rus планово приостанавливает производство автомобилей на месяц.
Avtovesti.com 05:00
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