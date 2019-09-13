Бывший сотрудник администрации президента РФ Олег Смоленков, которого СМИ называют предполагаемым американским шпионом, отправился в Черногорию с семьей на отдых два года назад вопреки запрету российским чиновникам выезжать в эту страну; поэтому допустившие такой отъезд должностные лица понесли дисциплинарное наказание, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

с чего всё началось

В администрации президента наказали чиновников, которые допустили в 2017 году выезд за границу Олега Смоленкова. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники. Экс-сотрудника администрации президента СМИ называют «агентом ЦРУ».

«Интерфакс» узнал о наказании чиновников за бегство Смоленкова за границу

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