Общество
РБК«Интерфакс» узнал о нескором возобновлении рейсов на курорты Египта
Возобновление авиасообщения между Россией и курортами Шарм-эль-Шейха и Хургады откладывается, так как египетские аэропорты по-прежнему не отвечают российским стандартам безопасности. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой информированный источник.
Читать в источнике
Оценить146
с чего всё началось
По словам собеседника агентства, аэропорты египетских курортов, несмотря на реконструкцию, все еще не отвечают российским стандартам безопасности. Источник отметил, что Египет проделал масштабную работу по переоснащению систем безопасности аэропортов Хургады и Шарм-эль-Шейха.Интерфакс04:02
Подробнее о событии
Показать все источники
Россияне вряд ли смогут полететь на курорты Египта на праздники прямыми рейсами - СМИ
Независимая газета03:50
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 17:08, Вашингтон
Политика
Экс-глава МИД Польши дал совет Киеву по возвращению Донбасса и Крыма
Бывший глава польского МИД, депутат Европарламента от Польши Витольд Ващиковский в беседе с изданием «Европейская правда» выразил мнение, что Украине следует придерживаться европейского курса для возвращения Донбасса и Крыма.
Общество
Киселев назвал законопроект о виноделии в России революцией
Законопроект о виноделии в России, который во вторник будет рассматриваться в Госдуме в первом чтении революционен, поскольку подобного закона в истории России до сих пор не было, заявил генеральный директор МИА "Россия сегодня", председатель Союза виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев в интервью "Известиям".
Футбол
Сербия — Украина 2:2
Менее чем через две недели, 30 ноября в Бухаресте состоится жеребьёвка финальной стадии Евро-2020.
Автоспорт
Пьер Гасли: Я никогда не забуду этот подиум
Гонщик Toro Rosso Пьер Гасли стал автором главной сенсации на Гран При Бразилии.
Шоу-бизнес
Рудковская показала архивное фото с историком Соколовым
Телеведущая и продюсер Яна Рудковская показала архивную фотографию.
Политика
В Крыму ответили Помпео о признании полуострова и Голанских высот
Поддерживая решение Совбеза ООН не признавать присоединение высот к Израилю, «Россия сегодня и высказала свою позицию относительно того, что решение США признать Голанские высоты территорией Израиля нарушает резолюцию ООН», напомнила сенатор.
Космос
«Вояджер-2» прислал первые данные из межзвездного пространства
Политика
Белый дом рассказал о состоянии здоровья Трампа после медобследования
Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявила, что президент США Дональд Трамп остается энергичным и не жалуется на здоровье после ежегодного медицинского обследования в госпитале имени Уолтера Рида в штате Мэриленд.
Футбол
Талалаев: Вилков находился в потрясении после своего отстранения
Понятно, что Вилков находился в потрясении после своего отстранения и необходимо время, чтобы снова войти в игру.
Армия и оружие
В Индии назвали Rafale превосходящим Су-30МКИ
Индия приобретет французские истребители четвертого поколения Rafale вместо российских Су-30МКИ, поскольку первые по своим возможностям превосходят вторые, сообщает The Economic Times.
Общество
В ООН назвали основные причины смертности на российских дорогах
Причинами высокой смертности на дорогах в России являются недостатки в образовании водителей и пешеходов, вождение в нетрезвом виде, использование телефонов за рулем, а также изъяны в правовом преследовании нарушителей.
Происшествия
В Мытищах водитель зарезал пешехода
Спорт
Состав сборной России на Кубок мира по биатлону утвердят 18 ноября
18 ноября правление Союза биатлонистов России (СБР) утвердит окончательные составы национальной сборной на первые этапы Кубка мира и Кубка Международного союза биатлонистов (IBU) сезона 2019/2020.
Футбол
Молдова — Исландия 1:2
В матче группового этапа отборочного турнира к чемпионату Европы по футболу — 2020 сборная Франции одержала победу над командой Албании.
ЖКХ
Правительство Украины сняло ограничения на рост тарифов на отопление
Правительство Украины сняло ограничение на рост тарифов на отопление и горячую воду.
Общество
В законопроекте о домашнем насилии появилось понятие «преследование»
Уточнение о преследовании В пятницу, 15 ноября, в Совете Федерации прошло заседание рабочей группы по подготовке законопроекта о домашнем насилии.
Шоу-бизнес
Сын Дмитрия Певцова и Ольги Дроздовой сломал руку из-за приступа гнева
В семье Дмитрия Певцова и Ольги Дроздовой произошел неприятный инцидент. Общий сын знаменитостей Елисей сломал руку из-за приступа гнева.
Финансы
Покупаем евро: эксперт спрогнозировал рост курса на следующей неделе
Курс доллара и евро может вырасти на следующей неделе, о чем свидетельствуют новости с фондовых рынков.
Общество
Знакомые историка-расчленителя рассказали о его дебошах
Знакомый с историком более 30 лет Дмитрий Матлин рассказал, что Соколов часто неадекватно вел себя под воздействием алкоголя.
Происшествия
В Липецкой области два человека погибли при пожаре
«В результате пожара погибли две женщины — личности и возраст устанавливаются», — цитирует представителя МЧС «РИА Новости».
Политика
Япония отказалась платить $8 млрд за пребывание американских солдат
В соответствии с договором, который истекает в 2021 году, Япония платит США примерно $2 млрд. за то, что 54 тысячи военнослужащих защищают эту страну.
Политика
США поддержали протесты в Иране
США поддерживают народ Ирана в их мирных протестах и осуждают применение силы в отношении демонстрантов, говорится в распространённом в воскресенье заявлении пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм.
Гаджеты
Названы способы взломать Android с помощью беспроводных наушников
Хакеры научились взламывать ряд моделей Android-смартфонов посредством беспроводных аксессуаров.
Армия и оружие
Израиль впервые применил F-35I Adir против российских С-400 в Сирии
Авто
Гиперкар Aspark Owl стал намного мощнее и чуть дешевле
Японский автомобиль Aspark Owl гораздо мощнее своей прошлой версии и слегка подешевел.
Происшествия
Число жертв взрывов на арсенале в Балаклее увеличилось до трех
В Харьковской городской больнице скончался военнослужащий, получивший ранения от взрывов на арсенале в Балаклее.
Музыка
Ротару вернется в Россию на заработки
Украинская певица София Ротару приедет в Москву на съемки музыкальной премии «Песня года», а также выступит на фестивале «Легенды ретро FM».