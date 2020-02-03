Финансы

КомпанияКомпанияМинэкономразвития спрогнозировало ослабление рубля в 2020 году

На 2020 год базовый вариант обновленного прогноза предусматривает среднегодовой курс доллара на уровне 63,9 рубля (по сентябрьской версии документа — 65,7 рубля), сообщил «Интерфакс» со ссылкой на документ Минэкономразвития.
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с чего всё началось

Минэкономразвития внесло курс доллара на уровне 66,2 руб. в прогноз на конец года

Курс рубля к доллару на протяжении 2020 года ждет поступательное плавное ослабление, следует из обновленного макропрогноза Минэкономразвития.
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Минэкономразвития снизило прогноз по среднегодовому курсу доллара до 63,9 рубля

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