Финансы

ВедомостиВедомости«Интерфакс» узнал о новом прогнозе Минэкономразвития курса рубля

Минэкономразвития ожидает плавного ослабления курса рубля к доллару к концу текущего года. Такая информация содержится в обновленном макропрогнозе ведомства, передает «Интерфакс».
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с чего всё началось

Минэкономразвития внесло курс доллара на уровне 66,2 руб. в прогноз на конец года

Курс рубля к доллару на протяжении 2020 года ждет поступательное плавное ослабление, следует из обновленного макропрогноза Минэкономразвития.
Интерфакс07:56

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Минэкономразвития прогнозирует, что рубль упадет по отношению к доллару

Инвест-Форсайт16:03

К концу года курс рубля к доллару снизится до 66,2 руб./$1 - прогноз Минэкономразвития

Финмаркет07:40

Рубль ослабнет

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«Интерфакс» узнал о новом прогнозе Минэкономразвития курса рубля

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Рублю предрекли ослабление в 2020 году

Телеканал 360°14:42

Минэкономразвития прогнозирует плавное ослабление рубля к 2024 году

Красная весна03:04

Минэкономразвития снизило прогноз по среднегодовому курсу доллара до 63,9 рубля

Интерфакс00:38
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Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 21:07, Ашберн
Происшествия

На Камчатке «домашний тиран» избил вызванного семьей полицейского

Завершено расследование уголовного дела о нападении на полицейского против 51-летнего жителя Петропавловска-Камчатского, сообщили агентству «КАМЧАТКА-ИНФОРМ» в СУ СКР по Камчатскому краю.
Камчатка-Информ 19:01
Армия и оружие

Посол РФ в Банги рассказал о поставленном в ЦАР российском оружии

Российский посол в Центральноафриканской Республике Владимир Титоренко рассказал об оружии, поставленном в страну в рамках сотрудничества.
Политическая Экспертиза 03:32
Здоровье

От вируса 2019-nCoV скончалось свыше 300 человек

По данным, приведенным в сводке ведомства, на 2 февраля 2020-го года зарегистрировано уже 14411 подтвержденных случаев заболевания. за последние сутки заболело 2590 человек.
КТВ-Луч вчера в 08:00
Армия и оружие

Анкара пообещала ответить на гибель турецких военных в Идлибе

Инфорос 02:05
Политика

Зеленский поручил СБУ найти сторонников Гюлена на Украине

Сторонниками исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена на Украине, которого в Турции обвиняют в организации госпереворота в 2016 году, займется СБУ.
Украина.ру 12:55
Общество

Минтранс предложил запретить музыкальные выступления в электричках

Минтранс предлагает конкретизировать норму, указав, что такой пассажир использует радиоприемники, магнитофоны и другие звуковоспроизводящие или электронные устройства, а также устройства звукоусиления.
Российская газета 13:32
Общество

В России домохозяйкам предложили выплачивать пособие

Депутат Госдумы, лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил выплачивать домохозяйкам пособия.
9111.ru 03:23
Культура

Собчак и Гордон станут ведущими ток-шоу на Первом канале

Газета.Ru 14:04
Происшествия

Следствие потребовало ареста боксера Кушиташвили

Известия 06:41
Общество

Назван способ избежать заражения коронавирусом

Член консультативного совета экспертов по инфекционным заболеваниям государственного комитета по здравоохранению КНР Цзян Жунмэн рассказал о способах распространения нового типа коронавируса и о том, как избежать заражения им. По его словам, вирус 2019-nCoV передается воздушно-капельным путем во время кашля или чихания, а также через прикосновение.
Известия 18:58
Политика

ВЦИОМ: россияне поддерживают поправки в Конституцию

Порядка 80% россиян считают важными и поддерживают поправки в Конституцию, предложенные президентом Владимиром Путиным, следует из данных опроса ВЦИОМ, опубликованных РБК.
РИА Новости вчера в 21:35
Космос

«Роскосмос» выбрал место для подготовки к высадке на Луну

«Роскосмос» выбрал место для подготовки к высадке на Луну, где разместит филиал Центра подготовки космонавтов (ЦПК) на космодроме Восточный.
Lenta.ru 20:29
Политика

Глава Минюста Украины заявил о подготовке новых исков против России

Украина рассматривает возможность подачи новых исков против России в международные судебные инстанции, заявил министр юстиции Украины Денис Малюська.
RT на русском 20:03
Общество

В США начали расследование против братьев Ананьевых

Юридическая фирма The Law Offices of Bud Cummins бывшего окружного прокурора США Бада Камминса начала расследование против братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых.
Коммерсантъ 18:18
Авто

«АвтоВАЗ» выпустил обновленный Lada Largus

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» приступил к тестовой сборке обновленных универсалов и фургонов Largus.
Известия 04:01
Шоу-бизнес

Выступление Бузовой на корпоративе в Ростове назвали фиаском

Концерт певицы Ольги Бузовой на корпоративе в Ростове-на-Дону, организованный местной сетью супермаркетов, оказался провальным.
Что происходит 15:11
Армия и оружие

«Страшно видеть» — в Киев прибыл спецборт с тяжелоранеными карателями

В Киев в центральный госпиталь спецбортом были доставлены тяжелораненые каратели из Донбасса.
Rusvesna.su 12:33
Происшествия

При пожаре в Кемеровской области погибли женщина и трое детей

Женщина и трое детей погибли на пожаре в частном доме в городе Гурьевске Кемеровской области.
РБК 21:02
Авто

Самые дешевые подержанные автомобили нашлись в Омске

Эксперты одного из популярных сайтов объявлений сравнили цены на продаваемые автомобили с пробегом и выяснили, что дешевле всего б/у машину можно купить в Омске, пишет "Город 55".
Московский Комсомолец вчера в 09:02
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Песков прокомментировал идею упомянуть Бога в Конституции РФ

Предложение Русской православной церкви (РПЦ) упомянуть Бога в Конституции России должна обсуждать рабочая группа по поправкам в Основной закон, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ведомости 05:36
Происшествия

Соцработник похищала деньги у инвалидов и пенсионеров на Сахалине

В Сахалинской области следователи возбудили уголовное дело в отношения сотрудницы центра медико-социальной реабилитации "Чайка", которая украла деньги у инвалидов, пенсионеров и ветерана Великой Отечественной войны.
Газета.Ru 20:15
Происшествия

В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник с женой

Галь с 2016 года работал в Южной Осетии, он занимался реформированием республиканского здравоохранения.
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Политика

Россия начала производить С-400 для Индии

Lenta.ru 19:52
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Игроки признали Warcraft III: Reforged худшей игрой всех времен

Красная весна 01 февраля в 13:21
Общество

Российская модель вышла в свет в откровенном наряде

Российская модель Ирина Шейк посетила афтепати церемонии вручения кинопремии BAFTA, которое состоялось в Лондоне 3 февраля, в откровенном наряде.
Lenta.ru 08:14
Экономика

В Ленобласти количество эскроу-счетов выросло почти на треть

В понедельник, 3 февраля, стало известно, что в Ленинградской области в декабре 2019 года количество открытых эскроу-счетов выросло на 30,6% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
Форпост Северо-Запад 04:42
Здоровье

ОНФ в Амурской области помог жительнице Благовещенска получить медицинские услуги в поликлинике

Представители Общероссийского народного фронта в Амурской области помогли 65-летней жительнице Благовещенска решить проблему с медицинским обслуживанием в городской поликлинике.
Общероссийский Народный Фронт 04:20
Политика

Россия ограничила въезд иностранцев из Китая

Россия с 4 февраля ограничивает въезд через воздушные пункты пропуска иностранцев с территории Китая, ряд граждан будут пропускать только в аэропорту Шереметьево, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.
РИА Новости 16:26
Общество

В Крыму арестовали владельца парка львов «Тайган»

Белогорский районный суд арестовал владельца парка львов «Тайган» и ялтинского зоопарка «Сказка» Олега Зубкова за нарушение ранее избранной меры пресечения.
РБК 12:14
Энергетика

Цена нефти Brent опустилась ниже $54

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 года в ходе торгов на лондонской бирже ICE упала во вторник на 4,9% - до $53,98 за баррель.
ТАСС 20:23
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