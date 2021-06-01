«Интерфакс» узнал о продлении программы поддержки ипотеки
Государственную программу ипотеки могут продлить до 1 июля 2022 года, но с повышением ставки до 7% и понижением суммы кредита. Об этом «Интерфаксу» рассказали информированные источники на финансовом рынке.В источнике
С чего всё началось
Источники сообщили о возможном продлении льготной ипотеки, но с новыми условиями
Программа льготной ипотеки на новостройки по ставке до 6,5% годовых заработала в середине апреля 2020 года и должна была завершиться 1 ноября. Впоследствии она была продлена до 1 июля 2021 года, что привело к росту цен на недвижимость в ряде регионов на фоне повышенного спроса на жилье.
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