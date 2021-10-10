Lenta.ru«Интерфакс»: во втором автомобиле, столкнувшемся с машиной Собчак, погибли двоеСтали известны подробности смертельной аварии, произошедшей в Адлере, Сочи, где автомобиль Mercedes с российской журналисткой и телеведущей Ксенией Собчак столкнулся с автомобилем Volkswagen.Lenta.ruВ результате аварии погибла пассажирка "фольксвагена", еще два человека пострадали.РЕН ТВПо информации РЕН ТВ, водитель "мерседеса" сообщил правоохранителям, что телеведущая действительно находилась в машине, а после ДТП уехала в аэропорт с еще двумя пассажирами.РЕН ТВСама Собчак происшествие не комментировала.RZN.infoЧитать далееСвернутьLife.ruLife.ruPiter.tvТелеканал 360°Smotrim.ruРИА Новости КрымТВ ЦентрКомсомольская правдаAnewsКП - КубаньНовые ИзвестияБлокнот КраснодарСобеседникРЕН ТВVesiskitim.ruРамблерНародные новостиGazeta.SPbLife.ruТагилСити.руКурьер. Среда. БердскКубань 24Подробнее о событииИсточник сообщил о ДТП с погибшими с участием машины Ксении СобчакИнтерфакс06:37«Интерфакс»: число жертв ДТП с участием Собчак увеличилосьURA.Ru07:45Автомобиль с Ксенией Собчак попал в ДТП по дороге в Красную ПолянуИзвестия05:52Водитель подтвердил, что автомобиль с Собчак попал в ДТП в СочиРЕН ТВ05:52«Интерфакс»: во втором автомобиле, столкнувшемся с машиной Собчак, погибли двоеLenta.ru06:48Телеведущая Ксения Собчак попала в ДТП в Сочи, она не пострадалаИнтерфакс - Россия06:32Водитель подтвердил: в попавшем в ДТП автомобиле находилась Ксения СобчакПятый канал06:30Показать ещёОценить1,1KПоделиться