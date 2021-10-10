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«Интерфакс»: во втором автомобиле, столкнувшемся с машиной Собчак, погибли двое

Стали известны подробности смертельной аварии, произошедшей в Адлере, Сочи, где автомобиль Mercedes с российской журналисткой и телеведущей Ксенией Собчак столкнулся с автомобилем Volkswagen.
Lenta.ru
В результате аварии погибла пассажирка "фольксвагена", еще два человека пострадали.
РЕН ТВ
По информации РЕН ТВ, водитель "мерседеса" сообщил правоохранителям, что телеведущая действительно находилась в машине, а после ДТП уехала в аэропорт с еще двумя пассажирами.
РЕН ТВ
Сама Собчак происшествие не комментировала.
RZN.info

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