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Аргументы недели
Аргументы недели

Задержанные в Белоруссии россияне могут вернуться в РФ до конца недели

Источник отметил, что их вывезут из Белоруссии воздушным путем. «Не исключено, что задержанные будут переданы российской стороне для дальнейшего разбирательства уже в ближайшее время, возможно до конца недели», - уточнил источник.В источнике
С чего всё началось
Интерфакс

Источник сообщил о возможной передаче «вагнеровцев» РФ до конца недели

"РФ прилагает все усилия, чтобы добиться выдачи задержанных в Белоруссии россиян, но сроки пока назвать сложно", - сказали "Интерфаксу" в диппредставительстве РФ в Минске в среду.
Интерфакс13:03
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Московский Комсомолец

Задержанных в Белоруссии россиян задумали передать Москве

Московский Комсомолец13:22
Фонтанка.Ру

Самолёт для наёмников. Задержанных в Белоруссии россиян могут отправить в РФ до конца недели

Фонтанка.Ру13:34
Царьград

Скоро отпустят: Задержанные в Минске «33 богатыря» вернутся в Россию до конца недели - источник

Царьград13:28
РБК

СМИ назвали срок возвращения в Россию задержанных в Белоруссии «боевиков»

РБК14:50
URA.Ru

СМИ узнали, когда в Россию вернутся бойцы ЧВК «Вагнера»

URA.Ru13:22
Lenta.ru

Стало известно о планах передать России задержанных в Белоруссии «боевиков»

Lenta.ru13:15
Эхо Москвы

«Интерфакс»: Белорусские власти в ближайшее время могут передать Москве задержанных перед выборами россиян

Эхо Москвы15:02
КП - Беларусь

«Будут переданы российской стороне для дальнейшего разбирательства». До конца недели «вагнеровцев» могут передать РФ

КП - Беларусь15:15

Составлен список фильмов с реальными сценами секса

Профессиональные актеры легко изобразят поцелуй перед камерой и даже постельную сцену, однако некоторые режиссеры требуют от звезд заняться перед камерой сексом по-настоящему, для создания реалистичной атмосферы.
ToDay News Ufaвчера в 06:22
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Порошенко выступил против Лукашенко

Порошенко призвал действующего президента Александра Лукашенко прекратить насилие, освободить политзаключенных, обеспечить диалог с обществом и объявить о проведении досрочных президентских выборов с участием международных наблюдателей.
Lenta.ru13:08
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В Минске провели акцию 250 женщин в белом

В Минске около 250 женщин в белой одежде вышли с цветами на акцию протеста против фальсификации результатов выборов и против применения силы к тем, кто выразил несогласие с объявленными итогами голосования.
Интерфакс07:08
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