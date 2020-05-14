Спросом на пособия воспользовались интернет-мошенники Введение новых выплат для семей с детьми вызвало волну регистраций фейковых сайтов госуслуг и ресурсов якобы с проверками на выдачу пособий.

с чего всё началось

Интернет-мошенники воспользовались спросом на детские пособия и создали несколько десятков фейковых сайтов для обмана россиян, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на исследование компании "СёрчИнформ".

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