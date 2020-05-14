Общество

Газета.RuГазета.RuИнтернет-мошенники воспользовались спросом на детские пособия

Интернет-мошенники воспользовались спросом на детские пособия и создали несколько десятков фейковых сайтов для обмана россиян, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на исследование компании "СёрчИнформ".
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с чего всё началось

Спросом на пособия воспользовались интернет-мошенники

Спросом на пособия воспользовались интернет-мошенники Введение новых выплат для семей с детьми вызвало волну регистраций фейковых сайтов госуслуг и ресурсов якобы с проверками на выдачу пособий.
Коммерсантъвчера в 17:45

Подробнее о событии

Мошенники создали десятки сайтов для «выплат» пособий на детей

URA.Ruвчера в 22:09

Мошенники нашли способ заработать на обещанных Путиным детских пособиях

Lenta.ru03:47

Россиян, оформляющих пособия на детей, предупредили об интернет-мошенниках

Вести.Ru02:24

Введение единоразовых пособий для семей с детьми вызвало волну регистрации фальшивых сайтов в интернете

Эхо Москвы02:09

Мошенники создали десятки фейковых сайтов по выплате пособий семьям с детьми

Интерфакс04:02

В сети появились десятки предлагающих выплаты на детей мошеннических сайтов

Ведомостивчера в 19:49

Спросом на пособия воспользовались интернет-мошенники

Коммерсантъвчера в 17:45
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Общество

В российских школах отменят общие перемены

"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
1,9K
Общество

СК возбудил дела из-за фото нацистов на сайте «Бессмертного полка»

RT на русском 04:31
3
Кино

Умерла звезда фильма «А зори здесь тихие» Алла Мещерякова

Заслуженная артистка России Алла Мещерякова скончалась на 78-м году жизни, передает РИА "Новости" со ссылкой на Союз кинематографистов России.
Газета.Ru 04:02
3
Происшествия

В Петербурге автомобиль пробил ограждение и упал в Фонтанку

Легковой автомобиль врезался в ограждение набережной, пробил его и упал в реку Фонтанку в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, водителя достали из воды прохожие.
ТАСС 03:47
1
Экономика

Бизнесу начали выплачивать субсидии на зарплаты работникам

По словам Егорова, всего с 1 мая за субсидиями обратились 307 тысяч организаций и индивидуальных предпринимателей, из них 227 тысяч соответствуют необходимым критериям, и это только 18% из тех, кто, по данным Налоговой службы, имеет право на господдержку.
Российская газета вчера в 11:33
2
Экономика

Банк России сократил свой убыток почти в 2,5 раза

Банк России по итогам 2019 года сократил собственный убыток в 2,4 раза.
Российская газета 02:47
Игры

В Epic Games Store бесплатно раздадут Grand Theft Auto V

RuNews24.ru 02:01
36
Происшествия

ФСБ проводит обыск у министра сельского хозяйства Пензенской области

Сотрудники УФСБ по Пензенской области проводят обыски в министерстве сельского хозяйства региона.
Коммерсантъ 04:10
37
Футбол

«ПСЖ» хочет продлить контракт с Тиаго Силвой на один сезон

«ПСЖ» намерен продлить контракт с защитником Тьяго Силвой, который является капитаном команды.
Metaratings 04:48
Политика

Володин пошутил о значках у депутатов от коронавируса

Спикер парламента Вячеслав Володин ответил на вопрос, почему некоторые депутаты прикалывают к пиджакам специальные значки, пишет "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 12:13
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Фигурное катание

Перешедший к Плющенко тренер обратился к Тутберидзе

Тренер по фигурному катанию Сергей Розанов, который ранее перешел в команду олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, обратился к своей бывшей коллеге Этери Тутберидзе в своем Instagram-аккаунте, поблагодарив ее за все.
Rambler News Service вчера в 05:43
1
Общество

В России могут пойти по «военному» пути вакцинации от коронавируса

Академик РАН Сергей Колесников допустил «военный» путь у вакцинации россиян от COVID-19.
Известия 03:20
2,2K
Политика

На Украине раскрыли новый обман МВФ

Украина приняла закон о банковском регулировании, на котором настаивал Международный валютный фонд, однако он опять ее обманул.
Российская газета 03:12
62
Экономика

В Саратове могут поставить на прикол половину городских автобусов

Сегодня депутат гордумы, предприниматель в сфере пассажирских перевозок Вячеслав Тарасов рассказал, что в итоге вместо ста процентов в настоящее время на линии выходят 20-40% от былого числа автобусов.
Московский Комсомолец 04:45
2
Общество

За сутки в Саратовской области коронавирусом заразились 96 человек

За минувшие сутки в Саратовской области лабораторно подтверждены 96 заражений людей коронавирусом.
АиФ Саратов 01:55
581
Политика

В Тюменской области не исключают объединения с ХМАО и ЯНАО

Депутат Госдумы от Тюменской области Павел Дорохин заявил, что Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) и Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) могут быть объединены в 2021 году.
Газета.Ru вчера в 14:35
531
Шоу-бизнес

Татьяна Навка вышла на связь из клиники

7Дней.ру 03:00
Политика

NYT настаивает на точности материала о коронавирусе в России

Вице-президент медиакорпорации New York Times по коммуникациям Дэниель Роудс настаивает на том, что издание опубликовало корректные данные о статистике COVID-19 в России.
Газета.Ru 01:49
631
Политика

Китай рассматривает ответные санкции против чиновников США

Вашингтон, 14 мая 2020, 09:56 — REGNUM Власти Китая недовольны позицией Соединенных Штатов по вопросу причастности КНР к распространению коронавируса и допускают введение ответных ограничительных мер.
REGNUM 02:56
17
Общество

Германия и Австрия намерены открыть границу с 15 июня

Стало известно, что власти Германии и Австрии собираются с 15 июня полностью открыть границу, которая ранее была закрыта из-за пандемии коронавируса.
Аргументы недели вчера в 04:13
15
Общество

Власти Петербурга объяснили отказ от бесплатной раздачи масок

Власти Санкт-Петербурга приняли решение выдавать местным жителям деньги вместо индивидуальных средств защиты из-за большого числа приезжих, пояснил губернатор Александр Беглов.
Известия 01:01
534
Политика

Козак раскрыл детали переговоров в Берлине

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК вчера в 13:25
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Происшествия

Суд смягчил приговор осужденному за убийство полицейского в Москве

Известия 04:28
Общество

Россияне рассказали об отношении к выступлению Путина 11 мая

Обращение президента России Владимира Путина к гражданам страны 11 мая произвело положительное впечатление на 75% участников опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Известия вчера в 08:13
276
Общество

МВД сообщило о снижении уровня домашнего насилия во время самоизоляции

Последнюю меру предложили несколько депутатов Государственной думы (в том числе Оксана Пушкина), которые опасались, что режим самоизоляции приведет к росту домашнего насилия.
РБК 03:10
Политика

Поклонская ответила назвавшему ее символом предательства Гордону

Газета.Ru 04:12
53
Общество

В России предложили давать вид на жительство за покупку недвижимости

Минэкономразвития подготовило законопроект, согласно которому иностранные предприниматели могут получить вид на жительство в России после покупки недвижимости.
РИА Новости 01:57
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Фигурное катание

Тарасова рассказала, как относится к Родниной

РИА Новости вчера в 08:52
Здоровье

В России выявили новые клинические проявления коронавирусной инфекции

Федеральные центры Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России, перепрофилированные под прием больных с новой коронавирусной инфекцией, выявили у двух пациентов нетипичное течение заболевания.
ТАСС 03:00
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Футбол

Леонид Слуцкий выступил против возобновления российского чемпионата

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий выступил против возобновления РПЛ.
Казанские ведомости 04:37
Как работают Яндекс.Новости?
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