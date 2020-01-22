Общество

Computerworld РоссияComputerworld РоссияИнтернет-пользователи стали меньше доверять блогерам

Исключением из тенденции пока остаются российские подростки. Доверие интернет-пользователей к мнениям блогеров о продуктах и услугах снижается как в России, так и во всем мире, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на медиаагентство UM. В 2017 году блогерам доверяли 44%, тогда как в 2019-м — уже 42%.
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с чего всё началось

Интернет-пользователи стали меньше верить лидерам мнений

Интернет-пользователи стали меньше верить лидерам мнений Доверие интернет-пользователей к блогерам снижается как в России, так и во всем мире, говорится в исследовании медиаагентства UM. Исключением из тенденции пока остаются российские подростки.
Коммерсантъвчера в 16:47

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Интернет-пользователи стали меньше верить лидерам мнений

Коммерсантъвчера в 16:47

Пользователи интернета стали меньше доверять блогерам

Новые Известия06:09

Лидеры мнений перестали быть авторитетом для интернет-аудитории

Бизнес-новости в Кирове04:19

Антон Понкрашев (Алтайский край): Тренд на падение доверия блогерам достаточно устойчив и будет продолжаться

Давыдов.Индекс06:55

Интернет-пользователи стали меньше доверять блогерам

Computerworld Россия05:31
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Политика

Путин призвал пересмотреть структуру потребительской корзины россиян

Президент России Владимир Путин призвал пересмотреть структуру потребительской корзины жителей страны.
iReactor 05:34
Общество

Новый министр спорта был осужден за передачу земель

Выяснилось, что новый министр спорта Олег Матыцин, который был назначен вчера, 21 января, был осужден за передачу земель вуза под Черкизовский рынок.
ФедералПресс 05:27
Происшествия

Защита Голунова подала жалобу на имя нового генпрокурора России

Журналист "Медузы" Иван Голунов пожаловался новому генпрокурору России Игорю Краснову, что до сих пор не получил официальные извинения за задержание по уголовному делу, рассказал РИА Новости в среду его адвокат Сергей Бадамшин.
РИА Новости 06:45
Здоровье

Роспотребнадзор усилил контроль на границе России из-за коронавируса

Роспотребнадзор усилил контроль на всех границах России из-за обнаруженного в КНР коронавируса нового типа, сообщила 22 января начальник управления эпидемиологического надзора Роспотребнадзора Елена Ежлова.
REGNUM 06:46
Общество

Комиком из Петербурга заинтересовалась полиция после шуток о Путине

REGNUM 03:05
Футбол

Медведев подтвердил аренду Кокорина в «Сочи»

Генеральный директор петербургского "Зенита" Александр Медведев подтвердил аренду Александра Кокорина в "Сочи".
Газета.Ru 06:22
Гаджеты

Bloomberg: Apple планирует выпустить новый бюджетный iPhone

Компания Apple намерена начать сборку бюджетного iPhone в феврале, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.
РИА Новости 05:58
Футбол

Солтмурад Бакаев объявил о своем переходе из «Спартака» в «Рубин»

Полузащитник Солтмурад Бакаев, выступавший за московский "Спартак", сообщил, что теперь является футболистом казанского "Рубина".
Интерфакс-Спорт 06:54
Общество

Онколог усомнился в возникновении рака из-за полетов и смартфонов

Немецкие медицинские специалисты определили и назвали некоторые другие возможные причины развития раковых заболеваний, о которых многие даже и не подозревают.
Ugpressa.ru вчера в 01:59
Политика

Сформирован новый состав Правительства РФ

Сегодня президент России Владимир Путин подписал ряд указов о назначении новых министров в правительство страны.
Телеканал ОТВ вчера в 13:22
Кино

Второй сезон «Видоизмененного углерода» выйдет 27 февраля

Стрим-сервис Netflix объявил дату релиза второго сезона сериала «Видоизмененный углерод».
КиноПоиск 02:08
Кино

Empire опубликовал список лучших фильмов XXI века

ToDay News Ufa 20 января в 08:51
Энергетика

Белоруссия закупила 80 тысяч тонн норвежской нефти

«Для новополоцкого НПЗ "Нафтан" закуплена партия норвежской нефти в объеме 80 тыс. тонн, поставка через порт Клайпеда 22 января»,— сказали в «Белнефтехиме» (цитата по «Интерфаксу»).
Коммерсантъ 20 января в 14:27
Общество

Россиянка победила в конкурсе «Миссис Вселенная — 2020»

Жительница Санкт-Петербурга Ксения Вербицкая стала новой миссис Вселенная — 2020, сообщается на ее странице в Instagram.
РИА Новости 01:39
Шоу-бизнес

Меган Маркл получила работу в компании Disney

Вчера в Сети появилась информация о том, что компания Disney предложила Меган озвучить персонажа в новом проекте.
Paparazzi.ru 06:23
Происшествия

В УФСИНе прокомментировали смерть 17-летнего подростка в уфимском СИЗО

Смерть 17-летнего Романа К. в СИЗо-1 прокомментировали в УФСИНе по РБ.
КП - Уфа вчера в 09:43
Политика

Израиль передал России права на Александровское подворье в Иерусалиме

Израиль передал России права на Александровское подворье в Иерусалиме 30 декабря 2019 года.
Коммерсантъ 03:32
Происшествия

Боец Александр Емельяненко арестован за хулиганство

В кубанском городе-курорте Анапа суд рассмотрел дело известного бойца ММА Александра Емельяненко о мелком хулиганстве и отправил спортсмена под административный арест на семь суток.
Российская газета 03:26
Политика

Президентом Греции впервые в истории стала женщина

РБК 06:06
Происшествия

В Москве из окна квартиры угрожают выбросить ребенка

Спасатели пытаются попасть в квартиру на юге Москвы, в которой, по информации СМИ, находится человек, угрожающий выбросить ребенка из окна, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.
РИА Новости 07:06
Политика

Вероника Скворцова уйдет с поста главы Минздрава

Кандидатом на пост министра источники РБК назвали руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) Михаила Мурашко.
РБК вчера в 08:09
Происшествия

Выезд Пугачевой на перрон Рижского вокзала признали законным

Московская полиция не обнаружила нарушений в выезде певицы Аллы Пугачевой на перрон Рижского вокзала, сообщает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru 02:09
Финансы

Рубль повысился к доллару и евро на фоне дорожающей нефти

В свою очередь, курс евро уменьшился на 6 коп. до 68,20 руб. Стоимость нефти Brent повысилась на 1,2% до 65,62 доллара за баррель.
Газета.Ru 20 января в 02:21
Общество

Глава ПФР рассказал о сокращении числа пенсионеров

В 2020 году число пенсионеров в России сократилось на 800 тыс. человек в связи с повышением пенсионного возраста.
Газета.Ru вчера в 00:20
Футбол

Слуцкий – болельщикам о новичке «Рубина»: «А вы Месси ждали?»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий продолжает шутить в социальных сетях.
Евро-футбол.ру 06:50
Общество

Детский хор встретил Путина песней «Как хорошо, что ты кому-то нужен»

Lenta.ru 05:59
Авто

Hennessey Venom F5 получил жесткое углеродное шасси

Компания сообщила, что в предстоящем купе Hennessey Venom F5 будет использоваться сверхлегкое, но более жесткое шасси из углеродного волокна.
SpeedMe вчера в 03:29
Политика

Экс-полпред в СКФО Матовников назначен замглавкома Сухопутных войск

Занимавший пост полпреда президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Матовников назначен заместителем главкома сухопутными войсками.
BFM.ru 04:40
Происшествия

Пожарный погиб при взрыве баллона в подмосковной теплице

Один сотрудник МЧС погиб, двое его коллег получили серьезные травмы во время тушения пожара в теплице близ деревни Петровское под Серпуховом, сообщили в пресс-службе подмосковного управления ведомства.
Вести.Ru 05:34
Политика

Путин обратил внимание на разницу зарплат врачей и их руководителей

Структуру зарплат в медучреждениях необходимо сделать справедливой, начальство не должно получать в 3-5 раз больше рядовых сотрудников, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями общественности в Липецкой области.
Rambler News Service 06:23
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