Интернет-пользователи стали меньше верить лидерам мнений Доверие интернет-пользователей к блогерам снижается как в России, так и во всем мире, говорится в исследовании медиаагентства UM. Исключением из тенденции пока остаются российские подростки.

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Исключением из тенденции пока остаются российские подростки. Доверие интернет-пользователей к мнениям блогеров о продуктах и услугах снижается как в России, так и во всем мире, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на медиаагентство UM. В 2017 году блогерам доверяли 44%, тогда как в 2019-м — уже 42%.

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