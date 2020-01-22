Общество
Computerworld РоссияИнтернет-пользователи стали меньше доверять блогерам
Исключением из тенденции пока остаются российские подростки. Доверие интернет-пользователей к мнениям блогеров о продуктах и услугах снижается как в России, так и во всем мире, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на медиаагентство UM. В 2017 году блогерам доверяли 44%, тогда как в 2019-м — уже 42%.
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Интернет-пользователи стали меньше верить лидерам мнений Доверие интернет-пользователей к блогерам снижается как в России, так и во всем мире, говорится в исследовании медиаагентства UM. Исключением из тенденции пока остаются российские подростки.Коммерсантъвчера в 16:47
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